Labour als Kämpferische Arbeiterpartei oder als Mitverwalterin neoliberalen Elends: Für diese beiden Optionen stehen Jeremy Corbyn (links) und sein Konkurrent Owen Smith (Birmingham, 18. August) Foto: Darren Staples/Reuters

Nach mehr als 40jähriger Zugehörigkeit ist die Mitgliedschaft des Generalsekretärs der Bäcker- und Nahrungsmittelgewerkschaft BFAWU, Ronnie Draper, in der britischen Labour-Partei suspendiert worden. Die Nachricht erhielt er Ende vergangener Woche per E-Mail. Der Grund für die Strafmaßnahme: Draper soll sich in einer nicht näher benannten Twitter-Botschaft abfällig geäußert haben. Über was oder über wen, ist unklar. In einer am Freitag veröffentlichten ersten Stellungnahme auf der Internetseite seiner Gewerkschaft sagte Draper: »Weder hat man mir die Möglichkeit zur Zurückweisung der Vorwürfe noch einen Termin für eine Anhörung gegeben.« Er kündigte zudem die Einleitung rechtlicher Schritte sowie »robusten Widerspruch« gegen seine Suspendierung an: »Dabei geht es mir nicht um irgendwelche Privilegien auf Grundlage meiner gewerkschaftlichen Funktion. Ich bin aber sehr stark der Ansicht, dass alle Parteimitglieder gehört werden müssen«, erklärte er.

Es ist davon auszugehen, dass Drapers Ausschluss nichts mit einem Fehlverhalten seinerseits, sondern vielmehr mit der Unterstützung der BFAWU-Gewerkschaft für den linken Kandidaten im Rennen um den Parteivorsitz der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, zu tun hat. Derzeit werden täglich Hunderte Labour-Mitglieder vom Parteivorstand unter fadenscheinigen Begründungen suspendiert. Oft reichen dazu teils Jahre zurückliegende Kommentare auf sozialen Medien, die sich gegen die damalige neoliberale Politik von Labour richteten, um einen Rauswurf in den Augen des Vorstandes zu rechtfertigen. Draper darf nun nicht mehr an Parteiveranstaltungen teilnehmen, Parteitage besuchen oder bei der Stichwahl für den Labour-Vorsitz seine Stimme abgeben. Das geschieht dem Führer einer Gewerkschaft, die zu den Mitbegründerinnen der britischen Sozialdemokraten zählt.

Inzwischen hat der Parlamentsabgeordnete John McDonnell, ein jahrzehntelanger Mitstreiter Corbyns, der Parteispitze doppelte Standards vorgeworfen: »Während Ronnie jetzt nicht an der Wahl des Parteivorsitzenden teilnehmen darf, wurde seitens des Parteivorstandes kein solcher Schritt gegen den für Labour im Oberhaus sitzenden Lord Sainsbury unternommen, der zwei Millionen Pfund an die Liberaldemokraten gespendet hat. Auch wurden keine Maßnahmen gegen das Labour-Mitglied Michael Foster getroffen, der Jeremy Corbyns Unterstützer als SS-Nazis beschimpft hat«, so McDonnell in einer am 25. August auf Twitter veröffentlichten Stellungnahme.

Auch der Vorstand der BFAWU hat sich hinter seinen Vorsitzenden gestellt. In einer am Montag auf der Homepage der Gewerkschaft veröffentlichten Stellungnahme fordert er »die Rücknahme dieser Suspendierung, um dem Generalsekretär, der sein ganzes Leben in der Labour-Partei war und der Tausende schlecht bezahlte Arbeiter in ganz Großbritannien vertritt, die Möglichkeit zu geben, bei der kommenden Wahl sein demokratisches Wahlrecht auszuüben.«

Die Auseinandersetzung um Jeremy Corbyn polarisiert die britische Gewerkschaftsbewegung. Die jüngste Delegiertenversammlung der BFAWU sprach sich einstimmig für Corbyn aus, weil dieser politische Forderungen etwa nach einem Ende von »Zero-Hours-Verträgen« oder einem gesetzlichen Mindestlohn von zehn Pfund unterstützt. Die BFAWU hatte in den letzten Jahren erfolgreich Streiks gegen die »Null-Stunden-Verträge« organisiert – Arbeitsverträge, die keine Mindestanzahl an Arbeitsstunden festlegen und Beschäftigte zu auf Abruf verfügbaren Tagelöhnern degradieren.

Dem steht beispielhaft die Gewerkschaft USDAW gegenüber, die Beschäftige in Supermärkten und im Einzelhandel organisiert. Die USDAW-Spitze gilt als stärkste gewerkschaftliche Unterstützerin des neoliberalen Flügels in der Labour-Partei. USDAW unterstützt Corbyns Gegenspieler Owen Smith, weil eine Telefonkonferenz der Gewerkschaftsführung das so beschlossen hat. Die Mitglieder, die Corbyn auf dem letzten Gewerkschaftstag mit stehenden Ovationen feierten, wurden nicht gefragt.