Das Logo der Agentur für Arbeit hängt in Hamburg über einem Agentureingang (28. Juli) Foto: Axel Heimken/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik ist im August um 23.000 auf 2,684 Millionen gestiegen. Das zumindest behauptete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg. Die Arbeitslosenquote sei demnach um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent gestiegen. Der Arbeitsmarkt sei in guter Verfassung, erklärte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Der Anstieg sei der anhaltenden Sommerpause geschuldet. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen sei die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum Vormonat um 7.000 zurückgegangen.

Ebenfalls aus der Statistik herausgerechnet wurden Zehn- wenn nicht Hunderttausende Menschen ohne Erwerb. Darauf wies am Mittwoch die Partei Die Linke hin. Deren Berliner Landesverband befasste sich mit den Arbeitslosenzahlen für die Hauptstadt. Die offiziellen Daten weisen rund 180.000 Menschen ohne Job aus. Darin nicht enthalten sind aber mehr als 8.600 Erwerbslose, die 58 Jahre oder älter sind. 13.000 in einer »beruflichen Weiterbildung« sind in der offiziellen Zahl ebensowenig berücksichtigt wie 7.000 Ein-Euro-Jobber. Auch andere Gruppen wurden ausgelassen. Insgesamt kommt die Linkspartei auf 244.091 Hauptstädter ohne Arbeit – etwa 64.000 mehr, als von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Ebenfalls am Mittwoch wurde bekannt, dass zwar die Zahl der Arbeiter und Angestellten in den vergangenen 20 Jahren gestiegen ist. Im selben Zeitraum sank aber der Anteil der unbefristet Vollzeitbeschäftigten. So habe es im Jahr 2015 in der Bundesrepublik 33,5 Millionen Erwerbstätige gegeben, rund 2,5 Millionen mehr als im Jahr 1995. Der Anteil der unbefristet Vollzeitbeschäftigten sei in den 20 Jahren aber von 74 Prozent auf nur noch 68 Prozent gesunken. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion hervor, aus der die Rheinische Post (Mittwochausgabe) zitierte.

Besonders betroffen von prekären Arbeitsverhältnissen sind demnach junge Berufseinsteiger. Nur noch etwa zwei Drittel der Erwerbstätigen unter 25 Jahren befinden sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. 1995 lag der Anteil mit 81 Prozent deutlich höher. (dpa/jW)