Die Initiative »Medizin für Rojava«, in der sich mehr als 100 Ärzte und Menschen aus anderen Gesundheitsberufen engagieren, hatte bereits im vergangenen Winter medizinische Geräte ins kurdische Autonomiegebiet nach Kobani in Nordsyrien transportiert. Wie ist die Lage der Menschen dort aktuell?

Derzeit ist die Grenze zur Türkei nahezu völlig dicht, das Gebiet abgeriegelt: Ärzte, Medikamente oder andere Hilfstransporte kommen kaum noch dorthin. Das türkische Militär begann seine völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen am Wochenende. Es nahm die östlich von Kobani gelegene syrische Grenzstadt Dscharabulus ein, bekämpft verstärkt die Kurden – merklich weniger die Terrormiliz IS. Nun fliehen viele Menschen vor den türkischen Panzern ins knapp 40 Kilometer entfernte Kobani, darunter viele Verletzte. Da auch viele Bewohner zurückkehren, sind fast 600.000 Menschen in der Region. Aber es fehlen Medikamente, auch Antibiotika, weshalb Kranke dort sterben müssen.

Wieso fliehen die Menschen nach Kobani?

Sie hoffen, dort von Kriegswirren verschont zu sein, wie sie in Aleppo und Dscharabulus herrschen, und verbinden mit der Stadt eine Zukunftsvision: In Rojava, in Nordsyrien gibt es eine demokratische und fortschrittliche Entwicklung. Frauen sind den Männern gleichgestellt, können sich ohne Schleier dort bewegen. In den Verwaltungen sind die Stellen, von denen Entscheidungen getroffen werden, jeweils mit einer Frau und einem Mann besetzt. Es ist ein säkular organisiertes Staatswesen, es herrscht Religionsfreiheit. Das hat Anziehungskraft auf viele Menschen.

Wie funktioniert das Leben in der zerstörten Stadt?

Im vergangenen Jahr hatten wir gehofft, ein Krankenhaus dort renovieren zu können, aber es lag komplett in Trümmern. Internationale freiwillige Helfer der ICOR hatten deshalb ein neues Gesundheitszentrum erbaut – eine großartige Sache. »Medizin für Rojava« hat die Einrichtung übernommen. Die Resonanz war großartig, und wir haben viele Spenden erhalten. Uns war gelungen, sie auf verschlungenen Wegen dorthin zu bringen; die möchten wir gern für künftige Transporte nutzen. Wir brauchen einen Betrag von 60.000 Euro für Medikamente – und zwar sofort, um Leben zu retten.

Wie ist die Stimmung in Kobani?

Die Leute haben Lebensmut, täglich werden dort 20 Kinder geboren. Der Aufbau kommt voran; aber unter schwierigen Bedingungen, weil nichts über die Grenze zur Türkei kommt. Zunächst hatte es Schutt ohne Ende gegeben. Dann wurden Straßen geräumt, die sanitäre Versorgung wieder hergestellt; die Müllabfuhr arbeitet, es gibt Strom.

Fühlen sich die Menschen in Kobani nach den kriegerischen Angriffen der Türkei gefährdet?

Die Türkei hat den syrischen Kurden den Krieg erklärt, sicher fühlen kann sich niemand mehr. Deren Spezial­einheiten, unterstützt von der angeblich Freien Syrischen Armee, die in der Türkei ausgebildet wurde, sind in Nordsyrien unterwegs. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Gebiet besetzen, um zu verhindern, dass im Grenzgebiet in Nordsyrien eine demokratische Gesellschaft entsteht. Den Korridor östlich vom Euphrat, den türkisches Militär nun aggressiv belagert, hatte die Türkei in der Vergangenheit zur Unterstützung für den IS genutzt. Wenn er von Kurden übernommen würde, fielen die Versorgungswege der Türkei für den IS und andere Dschihadisten weg.

Was erwarten Sie von westlichen Politikern, beispielsweise der Bundesregierung?

Wir sind eine humanitäre Organisation und überparteilich. Wir sehen die Dinge weltanschaulich verschieden und diskutieren das. Aber der Kriegseinsatz der Türkei ist verwerflich. Weil die Versorgungslage in Kobani so kritisch ist, fordern wir, dringend einen »humanitären Korridor« einzurichten. Wir kritisieren die deutsche Bundesregierung, weil sie sich für eine dem Völkerrecht gemäße Regelung dort nicht einsetzt. Für uns ist ein Riesenproblem, dass wir nicht offen einreisen können: Helfer wurden bereits mit Gewehrkolben gehindert, die Grenze zu Nordsyrien zu überqueren.