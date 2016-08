»Aber nicht vor Spielen, oder?« Triste Zeiten in Nürnberg Foto: Daniel Karmann/dpa

Zur Saison 1974/75 führte der DFB die zweigleisige 2. Bundesliga ein, mit je 20 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel. Nürnberg verbrachte das erste Jahr in der neuen Liga im Mittelfeld. Erst in der Saison 1975/76 gelang der Mannschaft, trainiert von Hans Tilkowski, wieder der Einzug in die Aufstiegsrunde. 55.000 Zuschauer sahen im Städtischen Stadion eine 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund, bevor auch das Rückspiel im Westfalenstadion mit 2:3 an die Schwarz-Gelben ging.

Wieder war man gescheitert, wieder mussten sich die erfolgsverwöhnten Clubfans (die letzte Meisterschaft lag schließlich nicht einmal zehn Jahre zurück) auf ein Jahr im Unterhaus einstellen. So langsam aber sicher machte sich dies auch im Zuschauerzuspruch bemerkbar. Zum letzten Heimspiel der Saison 1976/77 gegen den oberfränkischen Vertreter Bayern Hof kamen gerade mal noch 1.743 Unerschrockene in das Städtische Stadion. Der Club belegte am Ende Platz fünf. Es waren triste Zeiten, und aus dem ehemals ruhmreichen 1. FC Nürnberg wurde ein Verein, der seinen eigenen Ansprüchen, denen seines Umfelds und nicht zuletzt denen seiner Fans hoffnungslos hinterherhinkte und noch dazu in finanzielle Schieflage geraten war.

Es muss Mitte der 1990er Jahre gewesen sein. Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, verfolgte ich im Wohnzimmer meiner Eltern ein Clubspiel im Radio und per Videotext. Meine Mutter setzte sich neben mich und gemeinsam lauschten wir den Ausführungen des Sprechers. Der Club war dabei, das Spiel zu verlieren, und als gegen Ende die Niederlage besiegelt war, konnte ich meine Enttäuschung nicht mehr für mich behalten. In diesen Momenten wurde ich jähzornig und war kaum mehr ansprechbar. Meine Mutter wusste das und versuchte mich abzulenken. »Hab’ ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich in den siebziger Jahren mit ein paar Clubspielern befreundet war?« fragte sie mich. Ich war von der Niederlage und meiner Enttäuschung abgelenkt. »Nein, hast du nicht. Mit wem?« fragte ich, obwohl ich damals keinen der Spieler mit Namen kannte. Ich wusste aber sehr wohl, dass der Club zu dieser Zeit in der 2. Liga herumdümpelte. »Sagt dir zum Beispiel der Name Horst Weye­rich etwas?« »Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß, dennoch war meine Neugier geweckt. »Wie befreundet? Was habt ihr so gemacht?« »Wir sind öfter mal in Kneipen gegangen. Wir hatten alle ziemlich viel Spaß und waren eine richtige Clique«, sagte sie in Erinnerungen schwelgend. »Aber nicht vor Spielen, oder?«

Da ich damals selbst noch im Verein spielte und unser Trainer immer sagte, wir sollten am Vorabend eines Spiels früh ins Bett gehen, um am nächsten Tag fit zu sein, war ich von ihrer Antwort schockiert. »Ja, auch vor Spielen. Wir waren in verschiedenen Kneipen, und die Spieler haben uns Mädels öfter mal vor die Tür geschickt, um zu schauen, ob die Luft rein ist.« »Ob die Luft rein ist?« Ich stand auf dem Schlauch. »Na, ob der Trainer in der Stadt unterwegs ist und in den Kneipen schaut, ob seine Spieler da gerade was trinken. Er hat das wohl öfter so gemacht, und wenn dem so war, dann haben wir sie gewarnt, und sie konnten durch den Hinterausgang verschwinden«, sagte sie fast stolz. Ich wurde wütend. »Und das hast du gemacht?« »Ja«, sagte sie, als wäre nichts dabei. Meine Wut stieg. Das verlorene Spiel, meine Jugend und nicht zuletzt mein Halbwissen über die verkorksten 1970er Jahre des FCN reichten, um in meiner Mutter die Schuldige gefunden zu haben. »Du bist also schuld, dass der Club damals dauernd in der zweiten Liga war!« empörte ich mich, ging wortlos in mein Zimmer und verzichtete darauf, mir die Zusammenfassung des Spiels bei »ran« anzusehen.