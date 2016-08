Interesse am Handwerklichen der Kunst und am Aufbau des Sozialismus: Benito Wogatzki Foto: jW-Archiv/Barbara Morgenstern

»Die Straßen hier erkannte Julius nicht wieder. (In der Pappelallee wohnte Pieter, in der Buchholzer hatte seine Mutter gewohnt, in der Greifenhagener Fleur …) Die Häuser waren alle prima alt saniert, und die vielen Lokale mit dicken Holztischen versehen: für durchziehende Handwerker und bäuerliches Gesinde. Man konnte von drallen Mädels im langen Baumwollrock Blutwürste bekommen oder Tiramisu. Und es saßen hier Hunderte unrasierter Männerchens mit Kollegmappen, neben sich Kindersportwagen auf Michelin-Bereifung. Schräg gegenüber im Copy-Shop vervielfältigten sie ihre Förderanträge oder heruntergeladene Belegarbeiten.« So zeichnet Wogatzki im Roman »Fleur« das Szene-Berlin nach der letzten Jahrhundertwende.

Mir begegnete seine Stimme mit ihrem lauernden Witz zuerst auf den Tonbändern der Gespräche einer Arbeitsgruppe Dramatik, zu denen Peter Hacks in den 70er Jahren in die Akademie der Künste der DDR eingeladen, und an denen Wogatzki seit 1974 teilgenommen hatte, als ich gemeinsam mit Thomas Keck an der Herausgabe der »Berlinischen Dramaturgie« saß. Wogatzki zeigte sich da als Schriftsteller, der, mit Hacks das Interesse am Handwerklichen der Kunst und am Aufbau des Sozialismus teilend, eine eigene Position vertrat. Während etwa in der Diskussion um Helmut Baierls Stück »Die Lachtaube« die Absage der Modernisierung eines Stahlwerks allgemein als Fortschritt verstanden wurde, der die neue Rolle der Arbeiter nach dem VIII. Parteitag (1971) erweise, gab Wogatzki zu bedenken, dass das, was die Arbeiter im Stück nicht wollen, auch richtig gewesen sein könne, womit er die fatale Tendenz erspürte, dem Widerspruch zwischen ihren Bedürfnissen und Interessen auszuweichen. Im Gespräch zu Becketts »Warten auf Godot« fand er im Stück »unheimlich viel Reales«, mehr als ihm lieb sei, und leitete daraus die Aufforderung ab, sich auf den »Sinn des Anfangs«, der in der DDR schwinde, »zu besinnen«.

Hacks schätzte sowohl die theoretischen Beiträge Wogatzkis – der eine »ekelhafte Weise« habe, »sich zu verstellen«, mit einem Grasbüschel auf dem Kopf dazusitzen, sich als Heuhaufen auszugeben und dann alles zu sagen, »was richtig« sei – als auch seine Literatur. Wogatzki stelle »wie der Teufel (…) Schönheit in der Sprache her, (…) indem er fünf Verfahren, schön zu sein, durcheinandermischt, wodurch Lebendigkeit« entstehe.

Wogatzkis Novellen und Romane aus den 70er und 80er Jahren, »Romanze mit Amélie«, »Das Narrenfell« und »Schwalbenjagd« bestätigen das. In den Fernsehstücken der 60er Jahre (»Meine besten Freunde«) waren seine Helden zudem werdende Könige. Sie warfen Fragen der Macht und Machtausübung auf. Wissenschaft als Produktivkraft berührte hier alle gesellschaftlichen Sphären und hatte im Sozialismus die Emanzipation der Arbeiter zu bedeuten. Darin bestand der Kern der sozialistischen Moderne in der DDR, den Wogatzki in den 70er Jahren in seinen Werken und seinem Auftreten in der Arbeitsgruppe verteidigte.

Auf ihrem letzten Parteitag im Dezember 1990 riet er seinen Genossen in der SED, beieinander zu bleiben und aus dem verbliebenen Apparat etwas zu machen, danach schien er verschollen. Wir erreichten ihn in Südfrankreich, wo er inzwischen lebte und trafen ihn bei seltenen Besuchen in Berlin. Er erzählte plastisch, hatte Geschichten, Dialoge und Fakten spielend parat. Persönliche Erfahrung und Politik waren eng verflochten: geboren in Berlin; gefährdetes Überleben mit Mutter und Geschwistern auf einem Dorf, sein jüdischer Vater musste vor den Nazis fliehen; nach dem Krieg Arbeit als Weber; Arbeiter- und Bauern-Fakultät; Journalistikstudium in Leipzig; Reporter; stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Forum unter Heinz Nahke, als hier neue Literatur, Wissenschaft und Kunst erschienen; Autor der Filme um Meister Falk unter dem Patronat Walter Ulbrichts.

Dessen Nachfolger Erich Honecker habe ihm 1981 in einem Gespräch Korrektur und Kontinuität der Politik nach dem VIII. Parteitag erläutert: »Die Korrektur ist: Schluss mit der Mystifizierung des wisschenschaftlich-technischen Fortschritts, die Kontinuität ist: Festigung der Arbeiter- und Bauernmacht.« Und Wogatzki fügte als Kommentar hinzu: »Was wissenschaftlich nicht mehr geleistet wurde, würde also über die Macht geklärt.«

Nach dem Ende der DDR habe er sich zurückgezogen und als »Serienknecht« für das BRD-Fernsehen gearbeitet, berichtete er ohne Reue, ja nicht ohne Stolz. Die Beschränkung sei auch eine Übung für radikaleres und besseres Schreiben gewesen. Tatsächlich verschaffte er sich mit den erfolgreichen Serien die Freiheit, wieder Literatur zu schreiben, und vermochte das. 2007 erschien sein Roman »Flieh mit dem Löwen«, in dem das private Verbrechen als menschliche Tat gegen eine Verbrecherwelt opponiert, die Kommissar und Erzähler durchschaubar machen. Im sieben Jahre später erschienenen Roman »Fleur« treiben Liebe und Produktivität, auf denen die Hoffnung des Sozialismus gründete, die kapitalistische Gesellschaft einer finalen Katastrophe zu. In den Machern der Jetztzeit entdeckte Wogatzki aber noch immer die Potenz der tätigen Intelligenz und intelligent Tätigen. Gegen die neuen Ingenieure der Seelen treten beseelte Ingenieure an. So bleibt in »Fleur« Mascher, ein DDR-Erfinder, noch nach seinem Ausstieg aus dem kapitalistischen Management erfinderisch, wenn er die Taschendiebe am Bahnhof von Brüssel organisiert. Und Wogatzki blieb der heitere Erzähler, Erfinder und Verweber von Geschichten, die auf Handlung bauen, und der seine Figuren durch ihr Tun entwirft – Poet.

Als wir ihm 2010 die »Berlinische Dramaturgie« zuschickten, schrieb er zurück: »Mein Gott, was ›die Jungs‹ da gestemmt haben! Geht doch gar nicht! So viel Irres, so viel Fragwürdiges, so viel toll Richtiges. Nicht mehr dran rühren – so ist mein Gefühl. Ganz anderes Jahrhundert.« Er kannte die geistige Ödnis der Copyshops und hatte einmal zu diesen anderen Jungs und Mädels gehört.

In unseren wenigen Begegnungen war er ganz gegenwärtig, sehr wach, freudig bereit, ein Ding zu drehen, wenn es aufs Ganze geht. Dem aufrührenden Geheimnis des anderen Jahrhunderts ist in seinen Werken auf die Spur zu kommen.

Benito Wogatzki, der heute 84 geworden wäre, starb am 25. Juli in Südfrankreich. Salut!