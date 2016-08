Sehr gegenwärtig: Simone von Zglinicki am Deutschen Theater Foto: Britta Pedersen/dpa-Bildfunk

Sie stach durch Qualität hervor, auch im Kollektiv. Die Berliner Fotografin Sibylle Bergemann begann 1964 für das Magazin zu arbeiten. Dort lernte sie Arno Fischer kennen, der sie in seine Gruppe »Direkt« integrierte. 1990 gründete Bergemann mit Unterstützung von Fischer und anderen Kollegen die Fotoagentur Ostkreuz, die bis heute viele wichtige Redaktionen in Europa beliefert.

Im angefüllten Vierteljahrhundert dazwischen fotografierte Bergemann für viele Zeitschriften, besonders herausragend war ihre Arbeit als Modefotografin für die Sibylle. »Ich halte die Modefotografie für eine künstlerische Ausdrucksform«, sagte sie einmal. »Die Mode entscheidet allerdings über Ideen und Motive. Kann ich mit den Kleidern nichts anfangen, fallen mir auch keine Bilder ein.« Prominente wie Katharina Thalbach, Renate Krößner oder Jutta Voigt setzte sie ebenso markant ins Bild wie Frauen in einer Zirkusserie oder die Mitglieder einer alternativen Gruppe von Modedesignern namens »Allerleirauh«. Ihre städtischen Hintergründe wurden redaktionell gelegentlich als zu morbide angesehen. Auch pessimistische Mundwinkel mussten mal retuschiert werden. »Trotzdem würde ich sagen, dass es alles in allem noch recht gute Arbeitsbedingungen waren«, meinte sie rückblickend über die Jahre in der DDR. »Wenn ich eine Fotoserie machte, dann wurde die in den meisten Fällen auch genau so gedruckt. So etwas gibt es heute ja gar nicht mehr. Irgendwie war das schon ein Traum.« Die 2010 verstorbene Fotografin wäre am Montag 75 Jahre alt geworden. Ihr Werk ist nicht totzukriegen. Derzeit sind einige ihrer Fotos in der Berliner Galerie Sprechsaal ausgestellt (siehe jW vom 26.8.)

Die aus Chemnitz stammende Schauspielerin Simone von Zglinicki wird am Sonnabend 65 und ist sehr gegenwärtig. Am vergangenen Wochenende sendete der WDR ein neues Hörspiel mit ihr. »Der Tod und die Schweine« wurde nicht im Studio, sondern auf einem Bauernhof aufgenommen. Hörspielrollen übernahm Zglinicki seit den siebziger Jahren immer wieder, darunter im DDR-Rundfunk die Corinna Schmidt in Fontanes »Frau Jenny Treibel« oder die Leukothea in Homers »Irrfahrten des Odysseus«. Einmal war sie gar die Biene Maja. Beim breitesten Publikum wurde sie durch DEFA und DFF bekannt, wobei sie nach ihrem fulminanten Beginn in den Filmen »Für die Liebe noch zu mager?« (1973) und »Liebe mit 16« (1974) dem Theater die Treue hielt. Seit ihrem Studienabschluss 1974 gehört sie zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Derzeit spielt sie dort in Stücken von Brasch, Handke, Horvath, Jürgen Kuttner, Schnitzler und Tschechow – ein Spektrum, das ihr das Fernsehen nicht bietet!