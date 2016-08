Apple muss nachzahlen

Firmensitz von Apple Operations International im irischen Hollyhill Foto: Stringer Ireland/Reuters

Dem Computerproduzenten Apple droht nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter eine Steuernachzahlung von mehr als 13 Milliarden Euro. Der Konzern habe in Irland unerlaubte Steuervergünstigungen in dieser Höhe erhalten, entschied die EU-Kommission. Irland müsse die rechtswidrige Beihilfe für die Jahre 2003 bis 2014 nun plus Zinsen zurückfordern.

»Die Kommission gelangte bei ihrer Prüfung zu dem Schluss, dass Irland Apple unzulässige Steuervergünstigungen gewährt hat, weswegen Apple über viele Jahre erheblich weniger Steuern zahlen musste als andere Unternehmen«, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel. Die Entscheidung solle eine klare Botschaft senden, dass Staaten einzelne Unternehmen nicht bevorzugen dürften. Nach den EU-Beihilfevorschriften sind solche Steuervorteile unzulässig. Die Brüsseler Behörde hatte 2014 begonnen, die Steuerdeals Irlands mit dem US-Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. Die Kommission argumentiert, infolge der Vereinbarungen mit Irland habe der Konzern auf die Gewinne der Handelstochter »Apple Sales International« (ASI) einen effektiven Körperschaftsteuersatz gezahlt, der von einem Prozent im Jahr 2003 auf 0,005 Prozent im Jahr 2014 gesunken sei. ASI ist der offizielle Verkäufer für die in Asien hergestellten Apple-Geräte in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Indien.

Bei den Steuerdeals sei für zwei Tochterfirmen in Irland eine Methode zur Berechnung der steuerpflichtigen Gewinne gebilligt worden, »die nicht der wirtschaftlichen Realität entsprach«, erklärte Vestager. Nahezu die gesamten im Verkaufsbereich erwirtschafteten Gewinne seien intern bestimmten »Verwaltungssitzen« zugewiesen worden. Die Prüfung der Kommission habe jedoch ergeben, dass diese nur auf dem Papier existierten. Vestager betonte zugleich, dass einzelne EU-Regierungen nach Analyse der Kommissionsentscheidung ebenfalls Nachzahlungen von Apple fordern könnten, wenn sie der Meinung seien, dass in ihren Ländern zuwenig Steuern gezahlt wurden. Solche Zahlungen würden dann den in Irland fehlenden Betrag reduzieren. Es handele sich nicht um Strafen, sondern nur um eine reine Nachzahlung, sagte Vestager.

Apple will sich gegen den Steuerbescheid wehren. »Wir werden in Berufung gehen und sind zuversichtlich, dass die Entscheidung gekippt wird«, kündigte der Konzern an. Die EU-Kommission setze sich über Irlands Steuergesetze und das internationale Steuersystem hinweg, kritisierte Ap pl e. Das Brüsseler Vorgehen werde Investments und der Schaffung von Jobs in Europa tiefgreifend schaden.

Der Konzern lässt bereits seit Jahrzehnten einen erheblichen Teil des weltweiten Geschäfts über seine Tochterunternehmen in Irland laufen. Unter anderem ist die interne Verteilung so geregelt, dass irische Apple-Firmen einen Teil der Entwicklungskosten übernehmen. Dafür bekommen sie Rechte an geistigem Eigentum übertragen, und entsprechend wird dorthin auch ein Teil der Gewinne abgeführt. Die Struktur mit den Töchtern in Irland gibt es schon seit 1980.

Auch die irische Regierung widersprach dem Vorwurf. »Irland hat App le keine Steuervorteile gewährt«, hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag. Sämtliche fälligen Steuern seien bezahlt worden, und es habe keine unerlaubten staatlichen Beihilfen gegeben. (dpa/jW)