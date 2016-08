Demonstranten fordern 2012 in Buenos Aires Aufklärung über das Schicksal »verschwundener« Kinder Foto: Enrique Marcarian/Reuters

Bis heute kämpfen in Argentinien Angehörige von Opfern der Militärdiktatur um Aufklärung darüber, was aus den Kindern von ermordeten politischen Gefangenen geworden ist. Während der zwischen 1976 und 1983 in dem südamerikanischen Land herrschenden Diktatur wurden Tausende Neugeborene ihren inhaftierten Eltern geraubt und in fremde Familien gegeben. Dank der Arbeit von Vereinigungen wie den »Großmüttern der Plaza de Mayo« kamen inzwischen viele Familien wieder zusammen.

Doch offenbar hat der Raub von Kindern auch nach dem Ende der Diktatur nicht aufgehört. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Fun­dación Adoptar, die sich für Kinderrechte einsetzt und Adoptionsberatung anbietet, »verschwinden« auch heute noch jede Woche bis zu zwölf Neugeborene aus den Krankenhäusern. Die Stiftung schreibt auf ihrer Homepage, dass drei Regionen des Landes besonders betroffen sind. Dort hätten sich gewöhnliche Kriminelle und Staatsbeamte in Banden zusammengetan, um sich dem Handel mit den Kleinkindern zu widmen. Die Region um die im Westen Argentiniens gelegene Stadt Mendoza sei zu einer regelrechten »Babyfabrik« für den »Export« ins Ausland geworden, beklagte ein Sprecher der Organisation am Montag im spanischen Onlinemagazin eldiario.es.

Betroffen vom Raub ihrer Kinder sind vor allem Müttern aus armen Verhältnissen, die sich dubiosen Ärzten anvertrauen müssen, weil sie sich eine seriöse Geburtshilfe nicht leisten können. Hinter diesen Medizinern stehen jedoch oft Mafiabanden, die den Eltern das Kind entziehen und es ohne Erlaubnis oder Wissen der Mutter verkaufen. Die Fundación Adoptar schätzt, dass nur 25 Prozent der in Argentinien vorgenommenen Adoptionen legal zustande kommen. Sie warnt zudem, dass viele der Kinder auch Opfer von Organhandel und Kinderprostitution werden. In Europa würden bis zu 90.000 Euro für einem Baby gezahlt, so die Organisation.

Patricia Giménez von der Gruppe »Mendoza Por La Verdad« (Mendoza für die Wahrheit) trifft sich jede Woche mit Betroffenen. In der Stadt gehen sie auf die Straße und sammeln Unterschriften, damit der Staat eine offizielle DNA-Datenbank einrichtet. So soll jeder prüfen können, wer wirklich seine leiblichen Eltern sind. Giménez selbst sucht ihre ein Jahr nach dem Ende der Diktatur geborene Tochter seit 31 Jahren. Die damals 17jährige hatte gesehen, wie sich ihr Kind bewegte und wie es weinte. Trotzdem wurde ihr gesagt, dass das Baby tot geboren worden sei. Den Leichnam bekam sie nie zu sehen. Auch eine Bescheinigung über die Geburt und den Tod ihres Kindes erhielt sie von der Klinik nicht, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt.

Im August überreichten Betroffene dem zuständigen Staatssekretär im argentinischen Justizministerium, Claudio Avruj, eine Petition. Der Funktionär zeigte sich nach der Begegnung beeindruckt: »Es sind Menschen, deren Kinder geraubt wurden. Sie haben keine Verbindung zum systematischen Kinderraub während der Militärjunta. Seit Jahren fordern sie Gerechtigkeit und wurden bisher nie gehört.« Die Regierung werde die Nationale Kommission für das Recht auf Identität (CONADI), die sich bislang vor allem um den Babyraub unter den Generälen kümmert, ausbauen, damit sie auch diese Fälle untersuchen kann.

Schon 2006 behandelte der vom argentinischen Bildungsministerium ausgezeichnete Spielfilm »Nordeste« (deutsch: »Ein weiter Weg zum Glück«) den Kinderhandel. 2012 griff der Dokumentarstreifen »Alumbrando en la Oscuridad« (»Gebären im Dunkeln«) das Thema erneut auf. Das staatliche Fernsehen zeigte den Film, doch eine Antwort des Staates gab es nicht. Nun hoffen die Betroffenen, dass sich das ändert.