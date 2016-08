Ungewissheit in Taschkent

Der usbekische Präsident Islam Karimow 2015 bei einem Musikfestival in Samarkand Foto: Muhammadsharif Mamatkulov/Reuters

Der Präsident von Usbekistan, Islam Karimow, hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Samstag eine Hirnblutung erlitten. Eine am Montag unter anderem von der in Russland angesiedelten Nachrichtenagentur fergana.ru verbreitete Meldung über seinen Tod wurde dagegen in Taschkent zunächst nicht bestätigt. Das Moskauer Internetportal lenta.ru will erfahren haben, dass Karimow bei einem Empfang für die usbekische Olympiamannschaft heftig dem Wodka zugesprochen habe und kurz nach der Feier zusammengebrochen sei.

Karimow war 1989 Erster Sekretär der Kommunistischen Partei in der Usbekischen Sowjetrepublik geworden. Als das Land 1991 seine Unabhängigkeit erklärte, ließ er sich zum Staatspräsidenten wählen. Vor seiner letzten Wiederwahl 2015 wurde eigens die Verfassung geändert, um ihm eine lebenslange Herrschaft zu ermöglichen. Das Ergebnis der Wahl war dann mit einer Zustimmung von über 90 Prozent nur noch Formsache.

Karimow hatte seine Herrschaft mit harter Hand gesichert. Islamistische Bestrebungen ließ sein Geheimdienst gar nicht erst aufkommen, und eine mutmaßlich von Clanstreitigkeiten ausgelöste Revolte in der Stadt Andischan im Jahre 2005 wurde von der Armee rücksichtslos niedergeschlagen. Die offizielle Zahl der Opfer liegt bei einigen hundert, die Opposition nennt eine wesentlich höhere. International versuchte Karimow, eine Politik der Neutralität zu verfolgen: Aus der um Russland gruppierten »Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit« (OVKS) in Zentralasien ist das Land vor einigen Jahren ausgeschieden. Die De-facto-Anerkennung seiner Herrschaft sicherte sich Karimow, indem er Washington und Berlin Stützpunkte für den Transit von Militärmaterial nach Afghanistan zur Verfügung stellte. Das sorgte dafür, dass Kritik an Menschenrechtsverletzungen auf die Sphäre der Nichtregierungsorganisationen beschränkt blieb. Solange der westliche Krieg in Afghanistan andauert, dürfte Usbekistans Rolle als Transitland auch für Karimows Nachfolger die politische Lebensversicherung sein.

Wer das werden könnte, ist weitgehend unklar. Eine »dynastische« Nachfolgeregelung wie in Aserbai­dschan und – perspektivisch – Kasachstan erscheint unwahrscheinlich. Karimows ältere Tochter Gulnara war 2014 unter Korruptionsverdacht vom Geheimdienst festgenommen worden und spielt seitdem keine politische Rolle mehr. Die jüngere Tochter Lola hat bisher keine Ambitionen, die über ein Leben im Jetset hinausgehen, erkennen lassen. Sie war es allerdings, die die Nachricht von der Erkrankung ihres Vaters bekanntgab. Gleichwohl ist wahrscheinlich, dass die Nachfolge von den sieben bis 13 usbekischen Clans ausbalanciert wird. Diesen feudalen Überbleibseln von erstaunlicher Beharrungskraft gehört die primäre Loyalität der Bevölkerung. Die wichtigsten dieser »Familien« sind mit den Städten Fergana, Samarkand und Taschkent verbunden. Karimow gehört dem Clan von Samarkand an, der das Land in einer faktischen Koalition mit dem von Taschkent regiert, während der von Fergana in den letzten Jahren unter dem Vorwand der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche entmachtet wurde.

Russland ist nach wie vor Usbekistans wichtigster Partner im Ausland. Vor allem der Zugang usbekischer Migranten zum russischen Arbeitsmarkt ist für jedes Regime in Taschkent überlebenswichtig. Die etwa 2,5 Millionen beim großen Nachbarn tätigen Usbeken entlasten den Arbeitsmarkt ihres Heimatlandes und verschaffen dem Land durch die Überweisungen nach Hause Einkünfte in Höhe von zehn Prozent des Sozialprodukts. Müssten sie zurückkehren, könnte das die soziale Situation destabilisieren und dem Islamismus Vorschub leisten. Als möglicher Krisenherd gilt das fruchtbare Ferganabecken, wo es bereits in den späten 1980er Jahren zu extrem gewaltsamen Nationalitätenkonflikten kam. Eine Wiederholung dessen zu verhindern ist das gemeinsame Interesse aller zentralasiatischen Republiken, Russlands und Chinas.