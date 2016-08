Rentenangleichung blockiert

Einfach stehen gelassen: Höhere Bezüge für Rentner im Osten wird wohl erstmal nicht geben Foto: Jens Büttner/dpa-Bildfunk

Ob im Osten der Bundesrepublik künftig die gleichen Renten gezahlt werden wie im Westen, bleibt weiter unklar. Eine geplante Angleichung der Altersbezüge droht zu scheitern. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) legte dem Kabinett bislang keine Berechnung vor, wie anfallende Mehrausgaben von der Rentenkasse getragen werden könnten. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervor, über die zuerst die Berliner Zeitung berichtete.

Der rentenpolitische Sprecher der Grünen, Markus Kurth, hatte die entsprechende Anfrage an das Arbeitsministerium gestellt. Er hatte wissen wollen, welche finanziellen Auswirkungen es hätte, wenn die Mehrkosten dauerhaft von der gesetzlichen Rentenversicherung getragen würden. »Entsprechende Berechnungen liegen der Bundesregierung nicht vor, da diese Maßnahme nicht geplant ist«, heißt es in der Antwort des Ministeriums.

Nahles hatte im Juli einen Gesetzentwurf vorgestellt, um die Ostrenten bis 2020 vollständig an das Westniveau anzugleichen. Dies soll in zwei Schritten erfolgen. In den Jahren 2018 und 2019 würde dies je 1,8 Milliarden Euro zusätzliche Mittel erfordern. Ab 2020 müssten 3,9 Milliarden Euro aufgebracht werden.

Die Ministerin wollte die Angleichung aus Steuermitteln finanzieren. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) lehnte aber ab, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Vorheben solle statt dessen von der gesetzlichen Rentenversicherung finanziert werden. Nahles hatte nach Informationen der Berliner Zeitung intern erklärt, eine Finanzierung über die Rentenkasse sei mit ihr nicht zu machen. Seit Wochen würden beide Ressorts über das Thema nicht mehr sprechen, so die Zeitung weiter.

Am Dienstag meldete sich auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) zu Wort. Sie forderte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Angleichung der Rentensysteme in Ost- und Westdeutschland auch gegen Widerstände aus dem Finanzministerium durchzusetzen. »Die Kanzlerin steht hier in der Pflicht«, sagte Schwesig bei einer Wahlkampfveranstaltung in Heringsdorf. Es könne nicht sein, so die Familienministerin, dass Wolfgang Schäuble die Angleichung wieder in Frage stelle.

»Die Rumeierei der Union muss jetzt mal ein Ende haben«, sagte Schweisg. Union und SPD seien – angeblich – den Menschen im Osten der Republik gegenüber verpflichtet. Kanzlerin Merkel habe die Anpassung »bereits 2009 auf dem Deutschen Seniorentag versprochen«.

Der Grünen-Politiker Kurth, der die eingangs zitierte Anfrage gestellt hatte, warf Union und SPD vor, das Thema nur für den Wahlkampf zu nutzen. Eine Lösung in der Sache sei »nicht ihr dringendstes Anliegen«, so Kurt gegenüber der Berliner Zeitung. Er sprach sich dafür aus, dass anfallende Kosten der Angleichung vom Bund getragen werden müssen, denn »bei der Renteneinheit handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe«. (dpa/jW)