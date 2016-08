Palmöl lässt sich nicht ersetzen

Bäuerin auf ihrer Palmölplantage in Thailand (29. Mai 2012) Foto: Christiane Oelrich/dpa-Bildfunk

Ein Umstieg von Palmöl auf andere Pflanzenöle wäre einer Untersuchung des WWF zufolge ökologisch fatal. Die Umweltschutzorganisation erklärte am Dienstag in Berlin: »Der Ersatz durch Kokos-, Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl hätte einen massiv höheren Flächenbedarf zur Folge, die Treibhausemissionen stiegen an, und die Gefährdung von Tier- und Pflanzenarten nähme zu.« Nötig sei es, so der WWF, die Nachfrage nach Palmöl zu senken. Auch der Anbau müsste umwelt- und sozialverträglicher gestaltet werden.

Für Ölpalmenplantagen werden Regenwälder abgeholzt. Durch veränderte Konsumgewohnheiten ließe sich laut WWF die Hälfte des deutschen Palmölbedarfs von rund 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr einsparen. Dafür müss­te aber der Konsum von Schokolade, Eiscreme, Fertiggerichten, Süß- und Knabberwaren sowie Fleisch halbiert werden. Darüber hinaus dürfte demnach Biokraftstoffen kein Palmöl mehr beigemischt werden.

Laut WWF gehen je etwa 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Palmöls in die Herstellung von Biokraftstoffen und in die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln. Weitere 17 Prozent landen bei Reinigungsmittel-, Pharma- und Kosmetikherstellern. Der Grund für die schlechte Bilanz eines möglichen Wechsels von Palm- auf andere Pflanzenöle ist der Untersuchung zufolge der steigende Flächenbedarf. Alle alternativen Ölpflanzen lieferten viel niedrigere Ölerträge je Hektar. So liege die Ausbeute bei Ölpalmen bei durchschnittlich 3,3 Tonnen je Hektar. Bei Raps, Kokospalmen und Sonnenblumen seien es nur etwa rund 0,7 Tonnen. Die Ölausbeute bei Sojapflanzen liegt bei nur 0,4 Tonnen. Der »simple Austausch von Palmöl« löse die Probleme also nicht, sagte Ilka Petersen vom WWF.

Palmöl wird aus den Früchten der tropischen Ölpalme gewonnen und findet sich dem WWF zufolge in Margarine, Fertigpizzen, Kuchen oder Tütensuppen. Auch im Kraftfutter für die industrielle Tiermast wird es eingesetzt. Das sogenannte Palmkernöl, gepresst aus den Kernen der Früchte, finde zudem Verwendung in Lippenstiften, Bodylotion, Seifen und Kerzen sowie als Ausgangsstoff für die Waschmittelherstellung. (AFP/jW)