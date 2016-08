Anhaltende Proteste in Brasilien

Während vor dem Senat in der Hauptstadt Brasília in diesen Tagen das Tribunal gegen Brasiliens gewählte Präsidentin Dilma Rousseff stattfindet, gehen im ganzen Land weiter Demonstranten gegen den parlamentarischen Putsch und die Regierung unter Michel Temer auf die Straßen. Tausende versammelten sich vor dem Bundesparlament. In der größten Metropole São Paulo setzte die Militärpolizei am Montag massiv Tränengas gegen die Teilnehmer ein, welche Barrikaden errichteten und Müllsäcke in Brand setzten. Mehrere Demonstranten wurden verhaftet. (pst)