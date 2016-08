Foto: Armin Weigel/dpa-Bildfunk

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, häufen sich neuerlich mängelbehaftete Asylentscheidungen. Welche Folgen kann das für Geflüchtete haben?

Für sie bedeutet es, dass sich die Unklarheit über ihre Lebensperspektive verlängert, also ihre Verfahren sich verzögern: Wenn das Amt verweigert, seine Fehler zu korrigieren, und dies statt dessen den Verwaltungsgerichten aufbürdet, wird deutlich: Auch die sind aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen des vergangenen Jahres überlastet und bekommen Zusätzliches auf den Tisch.

Können Sie die Konsequenzen eines fehlerhaften Asylbescheids konkret machen?

Im Fall eines Mannes aus Somalia behauptete das Amt zum Beispiel: »Trotz ausreichender Gelegenheit und mehrmaligen Nachfragens in seiner persönlichen Anhörung« habe er es unterlassen, einen Widerspruch aufzuklären – im Protokoll fand sich dazu keine einzige entsprechende Erkundigung. Pflicht des Bundesamtes ist es aber, durch gezielte Nachfragen aufzuklären. Da es dies versäumt hatte, hätte es ihm keine Entscheidung zustellen dürfen, in der es behauptet, der Antragsteller sei bei der Glaubhaftmachung der Verfolgungsfurcht »gänzlich gescheitert«.

Wie ging es für den Mann weiter?

Wir von Pro Asyl fanden diese Entscheidung nicht vertretbar und haben uns an das BAMF gewandt. Daraufhin schickte es uns einen Brief mit folgender denkwürdiger Formulierung: Aufgrund der enormen Arbeitsbelastung könne es bei Interventionen von dritter Seite – also von uns – nur auf äußerst eklatante Fälle eingehen.

Wie werten Sie das?

Im Klartext heißt das: Das Amt weiß, dass es falsch entschieden hat, hat es sogar eingestanden, will aber seinen Fehler nicht selbst korrigieren: Der Betroffene könne ja vor Gericht gehen. Eine Rechtsauffassung, bei der man nur den Kopf schütteln kann. Das Bundesamt selbst muss seine Bescheide so überprüfen, dass es keine unsinnigen verschickt. Manch ein Schreiben liest sich, als ob ein Computerprogramm mit Textbausteinen sich verselbständigt hat.

Flüchtlingen soll die Abschiebung gedroht haben, weil das BAMF sie über Termine per Post zu spät informiert hat: Sie hätten am Vortag vorstellig werden müssen…

Bei diesem Thema spricht das Bundesamt vornehm von »Einladungsmanagement«. Es bagatellisiert: Solche Fälle möge es zwar geben, in der Regel laufe jedoch alles ordnungsgemäß. Ich höre aber ständig, dass zu knapp vorher eingeladen wird. Die Asylsuchenden haben somit Probleme, rechtzeitig zum Amt zu kommen.

Welche drastischen Fälle sind Ihnen noch begegnet?

Das BAMF hatte einem Flüchtling zwei widersprüchliche Entscheidungen zugestellt: In einem Schreiben hatte er Schutz erhalten, im anderen war er abgelehnt. Nun kann er sich nicht aussuchen, welches er zerreißt und welches er ernst nimmt. Trotz hoher Fallzahlen sollte das Amt minimale Sorgfalt gewährleisten, denn für Flüchtlinge sind seine Entscheidungen existentiell.

Was ist in der Behörde also los?

BAMF-Präsident Frank-Jürgen Weise selbst verdeutlicht, wie das Amt durch politische Vorgaben der Bundesregierung unter Druck steht. Bis zum Wahljahr 2017 soll es Rückstände weitgehend abgebaut haben. Es hat aber vielfach nur quasi ungeschultes Personal. Nach einem lediglich drei- bis vierwöchigen Lehrgang ist es allenfalls in der Lage, standardisierte Entscheidungen zu treffen. Obendrein gibt es problematische Arbeitsteilungen: Früher hatte der Mitarbeiter, der den Geflüchteten angehört hat, den Fall beurteilt. Jetzt aber leitet er das Anhörungsprotokoll an ein Entscheidungszentrum weiter, wo man den Menschen nie gesehen hat.

Beim Bundesamt spekuliert man offenbar obendrein darauf, dass mancher es nicht schaffen kann, einen Anwalt zu finden, um Fehlentscheidungen durch ein Gericht korrigieren zu lassen. Außerdem besteht politischer Druck, bestimmte Personengruppen schnell und zunehmend auch mit Ablehnungen zu bescheiden: Aktuell ist dies bei Afghanen zu sehen. Da wird pauschal deren Glaubhaftigkeit bezweifelt. Sie werden auf vermeintlich sichere Gebiete verwiesen; etwa Kabul, Herat, Masar-i-Scharif.

Wie sind die Probleme aus der Welt zu bewältigen?

Eine Altfallregelung würde das BAMF entlasten. Es hätte dann die Chance, in verbleibenden Verfahren zu individuellen Anhörungen zurückzukehren.