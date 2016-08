Zusatzjob statt Ruhestand

Gelernt ist gelernt: Ein älterer Mann betätigt sich auf Leipziger Messe 2014 als Maler Foto: Jan Woitas/dpa-Bildfunk

Fast eine Million Rentner in Deutschland bessern ihr Einkommen durch einen sogenannten Minijob auf. Ende 2015 gingen gut 943.000 Senioren ab 65 Jahren einer geringfügigen Beschäftigung (Verdienst bis 450 Euro im Monat) nach. Deren Zahl sei damit seit 2010 um 22 Prozent und im Vergleich zu 2005 sogar um 35 Prozent gestiegen. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (u. a. WAZ) am Dienstag unter Berufung auf Daten des Bundesarbeitsministeriums. Im Zeitraum 2005 bis 2014/2015 sei der Anteil der Senioren ab 65 an der Gesamtbevölkerung um 7,7 Prozent auf gut 17 Millionen Menschen angestiegen. Die Zahl der alten Menschen ab 75 Jahren, die einem Minijob nachgingen, stieg nach Angaben des Rentenexperten der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Matthias Birkwald, von 2005 bis 2015 von gut 86.000 auf bis zu 176.000, eine Zunahme um 103,5 Prozent.

»Die machen das aus ökonomischem Druck«, sagte der Linke-Politiker der Nachrichtenagentur dpa. Birkwald, der die Zahlen von der Bundesregierung angefordert hatte, kritisierte: »Wir sind gegen die Maloche bis zum Tode.« Der Anstieg der minijobbenden Rentner in den vergangenen zehn Jahren zeige: Immer mehr Ältere »müssen sich die Rente aufbessern«, deren Niveau sinke. Birkwald wünscht sich »eine armutsfeste und den Lebensstandard sichernde Rente, also ein deutlich höheres Rentenniveau und eine solidarische Mindestrente, die ihren Namen verdient«. Er fügte hinzu: »Niemand soll im Alter von weniger als 1.050 Euro leben müssen.«

Das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) betrachtet das Problem optimistischer: Viele Menschen hätten auch Spaß an ihrer Tätigkeit. 36 Prozent der älteren Minijobber gäben an, das Geld zum Lebensunterhalt zu brauchen, sagte ein IW-Vertreter der dpa. Die anderen erfüllten sich damit zusätzliche Wünsche. (dpa/jW)