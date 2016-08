Fußball von unten, der Mut und Spaß macht: der 2. »Brot & Spiele Cup« Foto: Igor Parkhomenko

Auf dem Platz in der Sonne herrschen handgemessene 44 Grad, es ist eine Hitzeschlacht. 13 alternative Mannschaften aus Berlin treten gegen elf Teams von geflüchteten Menschen an. Rekordverdächtig, dieser 2. »Brot & Spiele Cup« am Sonnabend im Jahnsportpark, organisiert vom gleichnamigen Verein und dem Fanprojekt Berlin. Gleich am Anfang trifft man alte Bekannte aus der Autorennationalmannschaft. Der Dramatiker Christoph Nußbaumeder ist von Schweiß überströmt, im Gegensatz zu Satiriker Klaus Cäsar Zehrer, der sich schon für das Finale schont. Zwei Spiele habe man hinter sich, beide verloren. Erst mal Schatten suchen. Die Konkurrenz sei stark.

Im fliegenden Wechsel werden die Vorrundenspiele auf zwei Kleinfeldern ausgetragen. In den Pausen basteln Spieler mit Stoff, Schere, Marker und Sprühdose an Bannern und Transparenten zum Support eines gegnerischen Teams; Kreativität ist gefragt, auch dafür winkt ein Preis. Der Spielplan verzeichnet Mannschaftsnamen wie »Teufelspralinen«, »Ballerdasda­rein Malteser« und »Das Rote Berlin«. Letztere Damen- und Herrenauswahl besteht aus heimatlosen Hanno­ver-96­-­Fans mit eingetragenem Verein in Neukölln, antirassistisch und gegen jegliche Diskriminierung, wie mir Präsident Tobias sagt. Marieke und Marianne zufolge gehe es auf dem Platz hart, aber fair zu, »man erntet freundliches Lächeln und am Ende Shakehands«. Die Spieler des »AFC British Shorts« sind weder »Brexit«-Flüchtlinge noch Kurze-Hosen-Vertreter, sondern eine zusammengewürfelte, engagierte Truppe aus britischem Kurzfilmfest, Kino Sputnik und den Freilichtkinos. Sie waren schon voriges Jahr dabei, und haben erstmals zwei Tore geschossen.

Ich frage mich weiter durch. Die himmelblauen Trikots seien erst am Abend zuvor fertig geworden, so Ach im vom Refugee-Team »Sepp Maiers 2raumwohnung«. Er betreibt ein Kunst-und Kulturprojekt in Weißensee; Kindertheater, Ausstellungen, demnächst die Veranstaltung »Female Refugees in Concert«. Trikotsponsor ist ein Restaurant in der Nachbarschaft, er hat einfach gefragt. Eine ähnliche Geschichte haben die »Lobeck Allstars«. Paul und Tobi spielen beim Fußballverein THC Franziskaner aus Kreuzberg, neben einer Unterkunft für Geflüchtete. Man habe die Kicker aus Afghanistan und Syrien einfach angesprochen. Jetzt gibt es dreimal die Woche Training, und aus dem Kiez Spenden. Für alle diese Teams gilt: Nicht nur das Training ist wichtig, um die Männer aus der Warteschleife zu holen, sondern eben genau solche Wettbewerbe, die Motivation und Nähe schaffen. Das bestätigt auch Christian, Trainer von »Champions ohne Grenzen« (ChoG) aus Spandau, an die der Erlös des Turniers geht. In mehreren Bezirken haben sich inzwischen ChoG-Teams gebildet, auch für Kinder und Frauen, und nach dem Training gibt es Beratung und gemeinsames Entspannen.

»Die Lynar« vom Jugendzentrum im Wedding, das mit dem Projekt »Ankommen« zusammenarbeitet, nennt mir den Favoriten des Turniers: »Tamaja«. Gleich zwei Teams stellt die größte Notunterkunft vom Tempelhofer Feld. Sozialarbeiter Walid und Trainer Teysir, der auch in Syrien Fußballcoach war, sind überrascht. Am Ende halten sie den Wanderpokal in den Händen. Fußball von unten, der Mut machen kann. Und Spaß.