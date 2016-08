Vom Kleinkriminellen zum Terrorchef: IS-Gründer Abu Mussab Al-Sarkawi (1966–2006): »Von 9/11 bis zum ­Kalifat« Foto: ZDF/FRONTLINE/Secret History of ISIS

Vincent will Meer

Vincent hat Tourette. Marie ist magersüchtig, und Alexander hat Zwangsstörungen. Gemeinsam brechen sie aus der Klinik aus: ein Trio infernale auf unbeschränktem, selbstgewählten Ausgang. Wenn das mal gutgeht! Ziel: das Meer. Natürlich nehmen Vincents Vater und die Psychologin Dr. Rose die Verfolgung auf. Mit Florian David Fitz, der auch das Drehbuch schrieb, und Karoline Herfurth. Mutige, aber nicht immer konsequente und wasserdichte Komödie aus deutschen Landen. Von 2010.

Sat.1, 20.15 Uhr

Von 9/11 bis zum Kalifat

Die geheime Geschichte des »Islamischen Staats«. Mehr als ein Al-Qaida-Ableger und/oder Saddams militante Resterampe? Eine Schimäre, die den westlichen imperialen Mächten durchaus auch dienlich ist? Eine verstrahlte, mordlustige Söldnertruppe, die sich mit Ölverkäufen und Geheimdienstaufträgen aus der Türkei und den USA querfinanziert und echt Ahnung von digitaler Performanz hat? Was steckt bloß dahinter? Diese Arte-Doku versucht sich an Einblicken. In knapp einer Stunde. Schauen wir mal, wie das gehen soll.

Arte, 20.15 Uhr

Bagdad – geteilte Stadt

Im Anschluss diese tatsächlich lohnenswerte Dokumentation aus französischer Produktion von 2015. Fünf Jahre nach der US-geführten Invasion des Irak durchziehen kilometerlange Betonmauern die irakische Hauptstadt. Bagdad ist eine besetzte und vielfach geteilte Stadt. Die Mauern sind sichtbares Zeichen dafür, dass das Land noch weit vom Frieden entfernt ist. Regie: Lucas Menget, Laurent van der Stockt.

Arte, 21.10 Uhr

Mad Men

Noch mal von vorne: Alle Staffeln der berühmt-berüchtigten Retroserie, die in einer Werbeagentur in Manhattan spielt und sich um den genialischen, aber auch abgründigen Chefwerber Don Draper dreht. Er hat alles, was andere auch gerne hätten: schicke Frau, zwei Kinder, einen guten und gutbezahlten Job. Was er auch hat: Affären, ein Alkoholproblem, lauernde Konkurrenz etc. Warnung: Männer, die diese Serie sehen, benehmen sich im Anschluss meist mieser als vorher. Insgesamt jedoch ein sehr gutes Gesellschaftsporträt der sechziger Jahre mit Drinks, Zigaretten und sehr guter Musik, aber auch guter Figurenzeichnung und einer ordentlichen Dramaturgie – auf die es aber gar nicht unbedingt ankommt.

ZDF Neo, 0.15 Uhr