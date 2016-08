On Air. Die nächsten Tage im Radio

Zu paralysierend ist die Wirkung des Reimschemas »a gleich unendlich«: Sänger Bosse Foto: Nina Stiller

Man muss nicht die Sender mit den besten Hits vergangener Jahrzehnte einschalten, um in den Genuss betagter Musik zu kommen. Denn auch bei Programmen, die sich aktueller Musik verpflichtet sehen, scheint man manchmal gar nicht mitzubekommen, wie schnell doch die Zeit vergeht. So kann der unvorsichtige Radiohörer etwa auch im ausklingenden Sommer noch dem Bosse-Song »Steine« begegnen. Dabei ist der von Anfang des Jahres! In »Steine« dient das Essen von Mineralien als Metapher für irgendwas. Für was, erschließt sich nicht so ganz. Zu paralysierend ist die Wirkung des Reimschemas »a gleich unendlich«. Also liebe Musikredakteure, entweder ab in die Mottenkiste mit den Steinen oder her mit der Traumatherapie für die Ohren! Garantiert bossefrei und aktuell heute nachmittag auf FSK: »neueMusikausChina« (Di., 17 Uhr).

In einen Ort, der unter dem Vichy-Regime vielen Verfolgten Schutz bot, lädt Hans Woller in dem Feature »Dieulefit – Refugium in Zeiten der Barbarei. Spurensuche in einer südfranzösischen Kleinstadt« (DLF 2013; Di., 19.15 Uhr, DLF) ein. Fast zeitgleich läuft von Christian Rottler mit »Proust ist mein Leben, doch es langweilt mich sehr« (Autorenproduktion 2015; Di., 19.20 Uhr, SWR 2) ein Hörspiel über das kunstvolle Scheitern an anspruchsvoller Lektüre.

Ein autobiographisches Feature, das unter anderem auf die McCarthy-Ära in den USA zurückschaut, ist David Zane Mairowitz’ »Geris radikale Abenteuer oder: Eine rote Mutter in New York« (DKultur 2009; Mi., 0 Uhr, DKultur). Zur Geisterstunde das Radio einzuschalten lohnt sich auf der gleichen Welle auch zwei Tage später für die Klangkunstursendung »The (dia)grammatology of space« (DISK-CTM/DKultur 2016; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur) von Marcin Pietru­szewski.

Den Mitschnitt eines von der FAU Hamburg veranstalteten Vortrags von Ralf Dreis mit Informationen über »Selbstverwaltete ökonomische und soziale Projekte in Griechenland« (Fr., 10 Uhr, FSK) sollte man nicht verpassen. Er entstand Anfang Juli im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Selbstorganisation statt Krise«.

Und jetzt zurück in die Zukunft mit dem Science-Fiction-Hörspiel »Die dritte Zivilisation« (BR 1999; Fr., 20 Uhr, SRF 1) nach einer Erzählung von Arkadi und Boris Strugazki. Den bereits teilweise verwirklichten Vorstellungen aus der Sci-Fi-Welt widmen sich Manfred Kloiber und Christine Watty in »Das Flüstern der Dinge – Eine Lange Nacht über die total vernetzte Welt« (Sa., 0 Uhr, DKultur und Sa., 23 Uhr, DLF).

Mit dem »War on drugs« setzt sich Christian Lerch im Feature »Illegale Drogen töten – Alternativen zum gescheiterten Prohibitionskrieg« (DKultur/ORF 2016; Ursendung Sa., 9 Uhr, ORF Ö1 und 18 Uhr, DKultur) am Beispiel des Kokainhandels auseinander. Als Klassiker der Woche bietet sich Herbert Achternbuschs Debütarbeit für den Hörfunk »Hörspiel in München und am Starnberger See« (HR/BR 1970; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) an. Als »Hörspiel des Monats Juli« wurde die Hörspielfassung von Frank Witzels »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« (BR 2016; Sa., 20 Uhr, DLF) ausgezeichnet. Sie wird deshalb erneut ausgestrahlt.

Eine retrofuturistische Dystopie zu den Klängen des Komponisten Karl Sczu­ka hat Hermann Bohlen mit »Gräser fliegen nur noch selten« (SWR 2005; So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) geschaffen. Um die dystopisch anmutende Realität kümmern sich »Konkret goes FSK« (Mo., 15.30 Uhr, FSK) und die »Monatliche Kolumne vom Café Morgenland« (Mo., 16 Uhr, FSK).