Fed-Präsidentin Janet Yellen in Jackson Hole (26. August) Foto: AP Photo/Brennan Linsley

Die Börsen in Frankfurt am Main reagierte am Montag kaum auf die Äußerungen der US-amerikanischen Zentralbankchefin Janet Yellen. Am Mittag gab der Leitindex Dax um 0,83 Punkte nach. Die Präsidentin des Federal Reserve Board (Fed) hatte am vergangenen Donnerstag zum alljährlichen Treffen internationaler Notenbanken nach Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming geladen. Spekuliert wurde, ob Yellen für einen baldigen Anstieg des Leitzinses, der derzeit zwischen 0,25 und 0,5 Prozent liegt, werben würde.

Wie erwartet hielt sie sich zurück. Frühestens im September, wahrscheinlich eher im Dezember könne die Fed den Zins anheben, meldetet Reuters. Yellen erklärte, die US-Wirtschaft müsse erst robuste Zahlen vorlegen, bevor eine Erhöhung in Frage käme. Ein Prüfstein werden die US-Arbeitsmarktzahlen sein, die am Freitag veröffentlicht werden. Als weitere Möglichkeiten für Konjunkturimpulse führte Yellen unter anderem eine Anhebung des Inflationsziels auf zwei Prozent an sowie eine Ausweitung des Kaufprogramms auf andere Wertpapiere als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) etwa erwirbt seit Juni auch Firmenanleihen. In dieser Frage droht der Fed allerdings erheblicher Gegenwind aus dem Parlament. Dort stieß bereits das laufende Kaufprogramm auf erhebliche Kritik. Nicht genannt wurde von Yellen das Vehikel der Strafzinsen.

Außerdem wurde in Jackson Hole über weitere Vorschläge diskutiert, wie Abschaffung des Bargeldes mit anschließender Einführung von Negativzinsen, um die Kreditvergabe und Investitionen anzuheizen. Auch wurde der Fed etwa nahegelegt, die Geldpolitik wegen mangelnder Effizienz schlichtweg aufzugeben und statt dessen von der Politik immense Ausgabenprogramme einzufordern.

»Wir erkunden, wie wir in einer Welt agieren, die ganz anders ist als vor der Krise«, sagte Dennis Lockhart, Chef des US-Notenbankablegers in Atlanta. Damit meinte er die veränderte Weltwirtschaft, die mit niedrigen Wachstumsraten und sinkenden Preisen Kurs auf eine Rezession hält. Beim alten geblieben ist allerdings die Begünstigung des Finanzkapitals. Der Dax lag am Montag bei 10.500,25 Punkten. Vor Ausbruch der Finanzkrise 2007 hatte er gerade einmal die 8.000er Marke übersprungen. Die Blasenbildung auf den Aktienmärkten nutzen auch Hedgefonds aus. Leerverkäufe, Wetten auf sinkende Kurse, nähmen zu, berichtete das Handelsblatt am Montag. Der Finanzaufsicht Bafin seien 2015 13.000 solcher Transaktionen gemeldet worden, ein Plus von fast 60 Prozent gegenüber 2013. Investor George Soros wettet sogar gegen den US-Leitindex Dow Jones. Knapp 840 Millionen Dollar setze er auf einen Crash an der Wall Street, meldete die Welt am 18. August. Im laufenden Jahr habe der Börsenindex »S&P 500«, der die 500 größten US-Firmen enthält, um 7,2 Prozent zugelegt. Allein in den vergangenen fünf Jahren hätten Investoren mit dem Index ihr Geld mehr als verdoppeln können. Die Kurse seien im Verhältnis zu den Gewinnen überbewertet und lägen auf dem Niveau vor der Finanzkrise.