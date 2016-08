Hilfstruppe der EU: Ein libyscher Polizist bewacht im März 2015 in Tripolis abgefangene Flüchtlinge Foto: Goran Tomasevic/Reuters

Die EU will die Staaten Afrikas und des Nahen Ostens einspannen, um Europa gegen Fluchtbewegungen abzuschotten. Das geht so offensichtlich zu Lasten »unserer Partner«, dass der dreiste Plan nur sehr langsam vorankommt. Ein kleiner Schritt konnte jedoch am Dienstag vergangener Woche gefeiert werden. Vertreter der EU und Libyens schlossen eine Vereinbarung über die Ausbildung von Küstenwache und Kriegsmarine des nordafrikanischen Staates ab. Die Zeremonie fand im Hauptquartier der Flottenoperation »Eunavfor Med« in Rom statt. Für diese unterschrieb ihr Kommandeur, der italienische Admiral Enrico Credendino. Die libysche Seite war durch den Chef der Küstenwache, Kommodore Abdullah Tumia, vertreten.

Die »Eunavfor Med«, auch als »Operation Sophia« bezeichnet, ist seit Juni 2015 aktiv. Ihr Auftrag lautet, »das Geschäftsmodell der Menschenhändler und -schmuggler im zentralen Mittelmeer«, hauptsächlich zwischen Libyen und Italien, »zu zerschlagen«. Am 20. Juni dieses Jahres erweiterten die EU-Staaten das Mandat um zwei Punkte. Erstens: »Eunavfor Med« soll künftig auch das 2011 von der UNO verhängte Waffenembargo gegen Libyen durchsetzen. Das ist durch die Resolution 2292 des UN-Sicherheitsrats vom 14. Juni gedeckt. Diese stellt kein spezielles Mandat für die »Operation Sophia« dar, sondern ermächtigt alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, Inspektionen auf verdächtigen Schiffen vorzunehmen. Zweitens: Die europäische Flottenmission soll bei der Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache und Kriegsmarine mitwirken.

Die vor einer Woche in Rom geschlossene Vereinbarung legt fest, dass die Ausbildung in drei zeitlich aufeinanderfolgenden »Paketen« stattfinden soll: zunächst in internationalen Gewässern an Bord eines noch nicht benannten Kriegsschiffs aus einem EU-Staat, dann in einer Schulungseinrichtung auf europäischem Boden oder in Libyen und schließlich auf Schiffen der libyschen Küstenwacht oder Patrouillenbooten der Marine. Wie viele Libyer an dem Trainingsprogramm teilnehmen werden und wie lange dieses dauern soll, ist bisher nicht bekannt.

Das in Rom unterschriebene Papier ist kein Vertrag auf Staatsebene. Die amtliche Bezeichnung als »Memorandum of Understanding« kann man mit »Absichtserklärung« übersetzen. Unklar bleibt, wer wirklich Partner der »Eunavfor Med« ist. Tumia scheint der international anerkannten »Einheitsregierung« in der Hauptstadt Tripoli zu unterstehen. Aber deren Kriegsmarine, die angeblich ebenfalls Teil der Vereinbarung ist, hat sich ablehnend geäußert. Ihr Sprecher Ajub Kasim erklärte am vorigen Mittwoch im Gespräch mit dem Libyan Observer: »Wir haben der EU gesagt, dass wir keine Ausbildung brauchen. Wir benötigen Boote und andere Ausrüstung. Europa sollte für das Personal der Marine und der Küstenwache zahlen. Es sollte Libyen für die Lasten des Kampfs gegen die illegale Einwanderung, den wir übernehmen, bezahlen.«

Kasim kritisierte außerdem, dass sich Italien weigere, vier Boote der libyschen Marine zurückzugeben, die 2012 zu Wartungsarbeiten dorthin überstellt wurden, obwohl die Schiffe schon seit August 2014 wieder einsatzbereit seien. Dadurch wolle Italien »mehr Zeit haben, weiter Libyens Ressourcen zu stehlen und seinen Treibstoff zu schmuggeln«.

Nach wie vor ungelöst ist das Verhältnis zwischen der »Einheitsregierung« in Tripolis und dem Gegenkabinett in Ostlibyen, das ebenfalls über eine Küstenwache und eine Kriegsmarine verfügt. Das Parlament in Tobruk, das mit der Gegenregierung zusammenarbeitet, hat am Montag vor einer Woche mit großer Mehrheit dagegen gestimmt, den Machthabern in der Hauptstadt das Vertrauen auszusprechen. Die »Einheitsregierung« soll nun von 18 auf zwölf Minister verkleinert und umgebildet werden, um Forderungen des Tobruker Parlaments zu entsprechen. Die Mehrheit der Abgeordneten will jedoch darüber hinaus die Ernennung des Warlords Khalifa Haftar zum Verteidigungsminister durchsetzen.