Ein Mann steht am Sonnabend in Villa San Lorenzo bei Amatrice vor den Trümmern seines Hauses Foto: AP Photo/Antonio Calanni

Nach dem schweren Erdbeben vom 24. August hat Italiens Premier Matteo Renzi einen Dreistufenplan vorgelegt, der Grundlage für die Hilfe sein soll, die Tausende Obdachlose und die völlig zerstörten Berggemeinden des Apennin in den Regionen Latium und Marken benötigen. Wie die regierungsnahe La Repubblica am Montag berichtete, sollen nach zunächst zwei Tranchen von je 700 Millionen Euro Soforthilfe jährlich zwei bis drei Milliarden Euro für den Wiederaufbau ausgegeben werden. Experten bezweifeln jedoch, ob diese Summen ausreichen werden. Allein die Erdbebensicherung von Wohngebäuden könne bis zu 36 Milliarden Euro kosten, so das Blatt.

Die Betroffenen, die durch das Beben ihre Häuser verloren haben, sollen innerhalb eines Monats die Zelte verlassen können und in stabilen Holzbungalows untergebracht werden. In sechs bis acht Monaten soll der Wiederaufbau beginnen. Die Verantwortung dafür übernimmt der international bekannte Architekt Renzo Piano, mit dem Renzi am Sonntag vier Stunden lang die Planungen beraten habe, so La Repubblica. Der Senator auf Lebenszeit, dessen letztes Projekt 2012 der mit 310 Metern höchste Wolkenkratzer Europas, »The Shard« in London, war, gilt als ein »Meister der Bautechnik«. »Wir wollen, dass unsere Gemeinde nicht ihre Identität verliert«, erklärte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi.

Der frühere Präsident der Region Emilia Romagna, Vasco Errani, soll als Sonderkommissar zum Leiter des Wiederaufbaus ernannt werden. Errani gehörte bisher zum Minderheitsflügel in Renzis Demokratischer Partei (PD). Beobachter gehen deshalb davon aus, dass der Regierungschef versucht, durch das Krisenmanagement seine angeschlagene Position zu festigen. Die Aufrufe, ihm durch ein »Nein« bei dem für Oktober geplanten Referendum über die Abschaffung des Senats als zweiter Parlamentskammer eine Niederlage zu bereiten, sind bereits verstummt. Zudem erinnert Renzi an das Scheitern des damaligen Regierungschefs Silvio Berlusconi nach dem Erdbeben 2009 in Aquila, als die Mafia Hilfsgelder unterschlagen konnte – möglicherweise unter direkter oder indirekter Beteiligung der damaligen Regierung. Er werde anders verfahren als in Aquila, wo »Jahre verloren« wurden, profiliert sich Renzi nun.

Die Zahl der Toten ist inzwischen auf offiziell fast 300 angewachsen. Allein 231 Opfer gab es in Amatrice, dem Epizentrum des Bebens. 388 Verletzte wurden am Montag noch in Krankenhäusern behandelt. Mehr als 2.000 Nachbeben erschwerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Obwohl weiter nach Überlebenden gesucht wird, besteht nur noch wenig Hoffnung. Renzi, der mit Staatspräsident Sergio Mattarella am Sonnabend an der Beisetzung von Opfern in Ascoli Piceni teilnahm, wird am Dienstag bei einem weiteren Trauerakt in Amatrice präsent sein. Auch Papst Franziskus will die vom Erdbeben betroffenen Gebiete besuchen. Als Zeichen der Staatstrauer sind die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt, der Staatsrundfunk RAI stellte auf allen Kanälen die Werbesendungen ein.

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, ermitteln die Staatsanwaltschaften von Rieti und Ascoli Piceno inzwischen wegen »Pfuschs am Bau« sowie der Nichteinhaltung von Bau- und antiseismischen Vorschriften, die zum Einsturz von angeblich erdbebensicheren Gebäuden geführt und den Tod zahlreicher Menschen verursacht haben sollen. Unter Einbeziehung der Antimafiakommission der Regierung werde die Vergabe von Aufträgen und die Arbeit der Aufsichtsbehörden überprüft. »Was da passiert ist, kann nicht nur als Unglück gesehen werden«, zitierte La Repubblica Staatsanwalt Giuseppe Saieva. Bei einigen der zerstörten Häuser sei »mehr mit Sand als mit Zement« gebaut worden.