Marsch, marsch, durch die Institutionen: Die Grünen machen Wahlkampf. 30. Juni 2016, Berlin Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen fühlen sich ausgesprochen wohl in ihrer Haut. Sie sind gefragt; infolge der anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin könnten sie künftig die Geschicke beider Länder mitbestimmen. Tatsächlich könnte die AfD auch als stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hervorgehen. Ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken wäre dann die einzige realitätstaugliche Möglichkeit, in Schwerin eine Regierung ohne die »Alternative« zu bilden. Derzeit käme die AfD aus dem Stand heraus auf 21 Prozent. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele Wähler rechter Parteien ihre Präferenz bei Umfragen nicht offen zugeben.

Während in Mecklenburg-Vorpommern bereits am kommenden Sonntag gewählt wird, finden die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin erst am 18. September statt. Auch hier werden die Grünen als künftige Regierungspartei gehandelt. Am gestrigen Montag prognostizierte das Meinungsforschungsinstitut Forsa den Grünen einen Spitzenwert von 19 Prozent. Damit würde die ehemals pazifistische Partei zwei Prozentpunkte vor der CDU liegen, die auf 17 Prozent käme. Die SPD würde mit 24 Prozent stärkste Partei und dürfte mit Michael Müller auch zukünftig den Regierenden Bürgermeister stellen. Im Stadtstaat könnte aktuell ebenfalls nur ein Dreierbündnis eine stabile Regierungsmehrheit auf sich vereinen. Die AfD käme derzeit auf zehn Prozent der Stimmen, die Linkspartei auf 17. Der FDP würde mit fünf Prozent der Einzug ins Abgeordnetenhaus gelingen. Die Piraten werden von den Meinungsforschern mittlerweile nur noch unter »Sonstige« erfasst.

Vor allem in den Metropolen der Bundesrepublik gelten Bündnis 90/Die Grünen noch immer als gesellschaftspolitische Alternative. Gerade junge Menschen gehen der Partei nach wie vor auf den Leim und sind noch immer der Überzeugung, dass die Grünen eine humane und sogar linke Op­tion darstellen würden, sich für Flüchtlinge, Frieden und die Umwelt stark machten. Wirft man indes einen Blick hinter die Fassade der selbsternannten Ökopartei, bleibt von all dem kaum etwas übrig. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die auffallend gut funktionierende Landesregierung in Wiesbaden, welche die Grünen derzeit ausgerechnet mit der als besonders reaktionär und nationalkonservativ geltenden hessischen CDU stellen.

Die Mehrheit der bündnisgrünen Funktions- und Mandatsträger hat mit linker Politik kaum etwas zu tun. Das zeigt auch das Bündnis des konservativen Grünen-Landesverbandes in Baden-Württemberg, welcher unter der Ägide von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gemeinsam mit der CDU auf eine offensivere Abschiebepolitik setzt. So hatte Kretschmanns Parteifreund, der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer, erst Mitte dieses Monats in einem in der Welt am Sonntag veröffentlichten Gastbeitrag klargestellt, dass man »das humanitäre Bleiberecht nicht mehr so großzügig auslegen« könne.

Auch im Berliner Wahlkampf sind von den Grünen aggressivere Töne zu vernehmen. In einem Papier, das die Partei kürzlich unter dem Titel »Sicherheit erhalten – Damit Berlin Stadt der Freiheit bleibt« veröffentlichte (jW berichtete), warnen die Grünen etwa vor »linker Gewalt«, die angeblich »den sozialen Frieden in Berlin« bedrohe. »Zwar ist hier die Zahl der Taten in den letzten Jahren konstant geblieben, allerdings gibt es eine neue, beängstigende Qualität«, heißt es in dem Pamphlet. Es ist keine Überraschung, dass mit Bündnis 90/Die Grünen ausgerechnet die glühendsten Befürworter des Jugoslawien-Krieges, die zugleich die Aktivitäten von Neofaschisten beim Maidan-Putsch in der Ukraine leugneten, künftig auch auf Bundesebene fast als naturgegebener Koalitionspartner von CDU/CSU gehandelt werden.