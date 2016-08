Werbung für die Panglong-Konferenz am 26. August in Naypyidaw Foto: AP Photo/Aung Shine Oo

Ab Mittwoch soll in der Stadt Panglong in Myanmar, dem früheren Burma, über die politische Zukunft des südostasiatischen Landes debattiert werden. Auf Einladung der Regierung werden 700 Delegierte zu dem Treffen kommen. Mit dem Austragungsort wird an eine historische Zusammenkunft im Jahr 1947 angeknüpft, auf der die Weichen für die im Folgejahr ausgerufene Unabhängigkeit der damaligen britischen Kolonie gestellt wurden. Der als Nationalheld verehrte General Aung San, Vater der nominell als Außenministerin und Sonderberaterin, faktisch jedoch als Staatschefin fungierenden Aung San Suu Kyi, hatte dabei eine tragende Rolle gespielt.

Suu Kyis Partei, die Nationale Liga für Demokratie (NLD), hatte im vergangenen Jahr bei den ersten freien Parlamentswahlen nach Jahrzehnten der Militärdiktatur einen klaren Sieg errungen. Im Frühjahr wurde ihr Vertrauter Htin Kyaw zum Präsidenten ernannt. Er löste damit das bisherige Staatsoberhaupt Thein Sein ab. Suu Kyi selbst bleibt die Übernahme des Amtes durch einen Verfassungsartikel verwehrt, nach dem Staatsbürger mit ausländischen Ehepartnern oder Kindern von diesem Amt ausgeschlossen sind. Suu Kyis verstorbener Mann und ihre Söhne haben die britische Nationalität. Allerdings sicherte sich die Ministerin vier der 18 Ressorts im Kabinett und ist somit die eigentliche Machtzentrale innerhalb der Regierung.

Nach ihrer Ansicht ist ein dauerhafter Frieden die unbedingte Voraussetzung für den politischen und ökonomischen Aufbau des Landes. Deshalb steht sie nun vor der Aufgabe, Konflikte zwischen verschiedenen Rebellengruppen und der Zentralregierung zu befrieden. Zum Teil schon seit Beginn der Unabhängigkeit 1948 kämpfen bewaffnete Verbände der diversen ethnischen Minderheiten für ihre Autonomie im Vielvölkerstaat. Bevor diese Konflikte beigelegt sind, kann der angestrebte politische Neustart im gesamten Land kaum beginnen. Gerade deshalb ist es der Regierung so wichtig, Vertreter möglichst aller Gruppen am Konferenztisch zu versammeln. So kommen die im Parlament vertretenen Parteien, die noch immer einflussreiche Armee, die Organisationen der ethnischen Minderheiten sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen in Panglong zusammen.

Das Grundkonzept der Konferenz stieß weithin auf Zustimmung, doch schon im Vorfeld gab es auch Widerstände. So verkündeten drei Parteien aus dem Staat Kayah eine Woche vor Konferenzbeginn, dass sie der Einladung nicht Folge leisten würden. Die All Nationalities Democracy Party (ANDP), die Kayah Unity Democracy Party (KUDP) und die Kayan National Party (KNP) begründen ihren Boykott damit, dass für die mehr als ein Dutzend Kleinparteien, die bei der Parlamentswahl im November keinen einzigen Sitz gewonnen hatten, nur fünf der Delegiertensitze reserviert seien.

Für die Regierung ist das zwar ärgerlich – eine andere Ankündigung ist jedoch von weit größerer Bedeutung. Das United Nationalities Federal Council (UNFC), eine Dachorganisation der wichtigsten Rebellengruppen, hat sich nach einem Treffen im thailändischen Chiang Mai zu einer Teilnahme am Panglong-Prozess bekannt. Damit steigt die Zahl der Organisationen, die zu Verhandlungen bereit sind, denn der UNFC vereint neben sechs Gruppierungen, die bereits im Oktober mit Thein Sein ein Grundsatzabkommen über eine Waffenruhe unterzeichnet haben, fünf weitere Formationen, die bisher nicht Teil der Vereinbarung waren.

Zu den Vertretern der Rebellen wird General Gun Maw von der Kachin Independent Army (KIA) gehören, dem bewaffneten Arm der Kachin Independence Organisation (KIO). Die Rebellen, die sich für die Rechte der Bevölkerungsgruppe der Kachin einsetzen, hatten mit der Armee schon 1994 einen Waffenstillstand geschlossen. Dieser zerbrach jedoch im Juni 2011. Die seither wiederaufgeflammten Kämpfe waren die schlimmsten bewaffneten Konflikte der jüngeren Vergangenheit. Zudem ist die KIA die stärkste Rebellenarmee, mit der sich die Regierung noch im Kriegszustand befindet. Endgültige Entscheidungen sollen in Panglong vorerst nicht getroffen werden. Vielmehr geht es darum, Positionen und Vorschläge zu sammeln, die im sechsmonatigen Rhythmus weiter diskutiert werden sollen. Ein umfassender Friedensschluss mit den Rebellen ist ein zentraler Aspekt des gesamten Prozesses. Doch auch Wirtschafts- sowie Umweltthemen stehen auf der Agenda.