Holt ihn wer ab? Maskottchen »Schweini« auf Rollfeld Foto: Thomas Bohlen/Reuters

Die organisierten Fans der deutschen Fußballnationalelf haben »eine besondere Choreographie« vorbereitet, und auch sonst wird mächtig auf die Tränendrüse gedrückt werden, wenn Bastian Schweinsteiger sich beim Länderspiel gegen Finnland am Mittwoch in Mönchengladbach und im ZDF aus der Nationalauswahl verabschiedet. Gut möglich, dass die Partie unter dem Motto »Servus, Basti« sein letztes Spiel überhaupt auf der europäischen Fußballbühne ist.

Die Karrierekarre ist ganz schön verfahren. José Mourinho, Teammanager von Manchester United, hat mehr als einmal klargestellt, dass es der von ihm aussortierte Schweinsteiger »sehr schwer haben wird zu spielen«. Und Schweinsteiger stellte unbeeindruckt vom Interesse von Juventus Turin und Paris St. Germain klar, dass Manchester sein »letzter Klub in Europa« sein wird.

So erspart sich der 32jährige zumindest unnötige Diskussionen während seines Deutschlandaufenthalts. Das Transferfenster schließt am Mittwoch nämlich nur für die meisten Länder in Europa. In die USA oder nach China könnte Schweinsteiger noch später wechseln. New York soll bei ihm und Ehefrau Ana Ivanovic hoch im Kurs stehen.

In Manchester ist Schweinsteiger nach dem rüden Aussortiertwerden, das für ein Vorstandsmitglied der Spielergewerkschaft FIFPro die zivilrechtlichen Tatbestände des »Mobbings« und der »Schikane« erfüllt, zum Maskottchen geschrumpft. Vor dem ersten Saisonspiel stellte er ein Tribünenfoto in die sozialen Netzwerke. Bei jedem Spiel twittert er fleißig für seine Kollegen. »Good luck, guys!« schreibt er vorher, »Well done, guys!« danach. Auch ohne den Deutschen hat United die ersten drei Saisonspiele gewonnen.

Schweinsteiger will sich von Mourinho nicht mürbe machen lassen. Aber er wird es genießen, am Mittwoch wieder mal auf dem Platz stehen zu dürfen. In seinem 121. und letzten Länderspiel an der Seite seiner langjährigen Bayern-Kollegen Manuel Neuer, Thomas Müller oder Toni Kroos. Sollte es einen Elfmeter für Deutschland geben, wird er ihn wohl schießen dürfen.

Irgendwann kurz vor Schluss wird die Nummer sieben am Spielfeldrand aufleuchten, die Zuschauer im Borussia-Park werden sich erheben, Schweinsteiger erst die Spielführerbinde an Neuer übergeben und dann klatschend und gerührt vom Spielfeld gehen. Das wird es dann gewesen sein nach zwölf Jahren im Nationalteam, nach »Poldi und Schweini« beim »Sommermärchen« 2006, einem heroischen Auftritt als unverwüstlicher Krieger im WM-Finale 2014 und zwei unglücklichen Jahren als Spielführer mit dem ungeschickten Handspiel im EM-Halbfinale gegen Frankreich (0:2).

Anschließend wird Schweinsteiger auf die Tribüne des Old Trafford zurückkehren. Mourinho benannte dieser Tage gleich fünf Spieler, die im Kampf um die beiden Sechserpositionen vor dem Bayern stehen: Paul Pogba, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini und Michael Carrick. Nach dieser Aufzählung meinte der Portugiese sarkastisch: »Ich dachte, die Leute von Bayern München kommen nach Manchester und holen Schweinsteiger ab.« Das haben die nicht vor. Und so wird Schweinsteiger irgendwo noch ein paar Millionen für den Lebensabend einstreichen und kaum tauschen wollen mit Mourinho, der zum schnellen Erfolg verdammt ist. »Er wird sich innerhalb von zwei Jahren selbst zerstören«, prophezeit Man-U-Kenner John Brewin in der aktuellen 11 Freunde-Titelgeschichte. »Und dann, wie auf seinen letzten Stationen auch, einen Scherbenhaufen hinterlassen.«