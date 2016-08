Nachschlag: Zivilisatorische Leistung

Transport von Röhrensegmenten für den »Great Man Made River« (Libyen, Januar 1988) Foto: Wikimedia Commons/Jaap Berk

Vor 25 Jahren eröffnete Muammar Al-Ghaddafi den ersten Bauabschnitt des »Great Man Made River«, des größten Wasserfördersystems auf diesem Planeten – es galt dem libyschen Staatschef als »achtes Weltwunder«. Seit Mitte der 90er Jahre ist die Großstadt Sirte an die Versorgung mit fossilem Grundwasser aus riesigen Reservoirs in der Sahara angeschlossen, wenige Jahre später folgten Tripolis und Bengasi. Ein ausgeklügeltes Förder- und Transportsystem sorgte seither dafür, dass die Menschen nicht nur in den libyschen Metropolen regelmäßig Wasser bekamen, das Land blühte auf. Das, so erfährt man, änderte sich »während des libyschen Bürgerkriegs«, als die Anlagen »mehrfach Ziel von Bombenangriffen und Sabotageakten« wurden: Seither gibt es Versorgungsengpässe. Bemerkenswert, wie die Autorin Irene Meichsner den externen Aggressor aus dem Spiel lässt und unterschlägt, dass dieses wichtige Infrastrukturprojekt seit Juli 2011 Ziel von Bombenangriffen durch NATO-Staaten wurde. (shu)