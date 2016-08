Sandsäcke reichen nicht

Zu jW 20./21. August 2016: »Unheilbarer Riss im Stoffwechsel zwischen ­Natur und ­Gesellschaft«

Eine Veranstaltung des »Klimabündnisses Kieler Förde« in der historischen »Lesehalle« am Laboer Strand über den »Klimawandel an der Ostseeküste«. Im Eingangsreferat wurde (…) der »Klimawandel«, unbeschönt in seiner Perspektive und unterstützt durch graphische Darstellungen, aufgezeigt. Da konnte einem Unbedachten das Fürchten kommen. Anschließend erläuterte eine Diplom-Sozialpädagogin Maßnahmen, bezogen auf die gerade entwickelten Szenarien: sich an den »Wandel« bewusst und verantwortlich anpassen, praktisch Sandsäcke vorhalten und das Befüllen lernen! Das erzeugte bei mir heftigen Widerspruch, den ich dann auch dahingehend artikulierte, dass wir es wohl eher mit einer beginnenden »Klimakatastrophe« zu tun haben, wobei Sandsäcke sicher hilfreich sein können, aber uns nicht von dem Übel befreien. Weil es um die Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur geht (…), sollten wir die Verursacher benennen und gemeinsam dafür kämpfen, dass die Verantwortlichen in den globalen Unternehmen und Finanzkonzernen sowie deren politische Büttel gezwungen werden, die Maßnahmen einzuleiten, die zum Erhalt unserer natürlichen Umwelt notwendig sind. Und das sofort! Nur auf diesen Weg sei Verlass. Die Anwesenden stimmten zu, waren aber zu einer wirklichen (…) Auseinandersetzung noch nicht bereit und in der Lage. Um so mehr wurde deutlich, dass Bücher wie das (…) von Foster/Burkett (…) der Verbreitung und des Diskurses bedürfen, um (…) einigendes, rebellisches Handeln zu entwickeln!

Roland Hoja, Laboe/Kieler Förde

Armenküche als Fortschrittsbeweis

Zu jW vom 23. August: »Regierung braucht Nachhilfe«

Ungeachtet der Tatsache, dass sich in einem Teil Deutschlands, der DDR, über solche Dinge kein Mensch Gedanken machte, weil Kinder in jedweder Form gefördert wurden, erinnere ich mich an meine Schulzeit (…) in einer Kleinstadt. Die Schule hatte eine eigene Küche, die auch die Krippen und Kindergärten im Ort mit versorgte. Da gab es damals dank des Engagements nicht nur der Mitarbeiter der Küche, sondern auch der Eltern schon vieles frisch (…). Jeder Obstbaum, der auf städtischem Grund stand, wurde gehegt und gepflegt und natürlich geerntet. Das kam in die Küche und wurde entweder eingelagert oder eingekocht. Die Schule hatte des weiteren einen großen Garten, der ganz auf die Erfordernisse der Schulküche eingestellt war. Da es ein entsprechendes Unterrichtsfach gab, wurde das Gemüse, welches darin angebaut wurde, hauptsächlich von den Schülern gepflegt und geerntet und dann der Schulküche zur Verfügung gestellt. Alle haben profitiert – die Kinder haben eine Menge gelernt und hatten Spaß, die Küche brauchte kein Riesenbudget für Einkäufe, und alle hatten ein prima Mittagessen, das abwechslungsreich und in weiten Teilen gesünder war als das heutige Essen vom Caterer. Ich lebe heute wieder in einer Kleinstadt, und (…) der erste Kindergarten im Ort hat den Caterer abbestellt, eine Köchin eingestellt, man kocht wieder selbst, und trotzdem ist es nicht teurer geworden. Aber was will man von einem Staat verlangen, der ausgesprochen kinderfeindlich ist, in dem das Vorhandensein einer Armenküche als Errungenschaft gefeiert wird und alles, aber auch wirklich alles dem Profitstreben untergeordnet wird? (…)

Viola Rühmann, per E-Mail

Erinnerung an »Revolution« in Kiew

Zu jW vom 24. August: »Bittere Bilanz«

2004 ging was los, aber nach hinten. Janukowitsch, bisheriger Präsident, sollte, weil er nach West und Ost schaute, durch Wahlen abgelöst werden. Aber das Volk! Es wählte ihn wieder, und der Mann des Westen, Juscht­schenko, fiel durch! Das konnte der Westen nicht hinnehmen. Also Wahlwiederholung. Damit das nicht nach »verloren« klang, wurde eine »orange Revolution« daraus gemacht. 600 westliche Berater eilten herbei, 105 Millionen US-Dollar Wahlhilfe flossen. Jeder, der mitdemonstrierte, erhielt pro Tag 50 Griwna, etwa acht Euro. Kundgebungen fanden statt mit Laserlightshows, riesige Videoleinwände waren da, Rockkonzerte und jede Menge Südfrüchte. Im Taumel dieser Ereignisse wurde das Wahlgesetz schnell noch geändert, und beim zweiten Anlauf (…) war es geschafft. Durch eine geschürte Revolution, realistischer: einen Staatsstreich. Und komplette Einmischung des Westens! Juschtschenko hat im März 2005 Deutschland für die Unterstützung bei der »orangen Revolution« gedankt. (…)

Gerhard Schiller, Dresden

Erleichterung für Flaschensammler

Zu jW vom 24. August: »Renten rauf, Steuern rauf«

Aus (…) der Hauptstadt erreicht uns die Meldung, dass noch vor der kommenden Bundestagswahl 2017 die Altersbezüge deutlich angehoben werden. Das Flaschenpfand soll um fünf Cent steuerfrei erhöht werden. Sollte sich noch ein konsumierbarer Rest an Alkohol in dem Leergut befinden, so bleibe selbst dieser (…) geldwerte Vorteil bei der Berechnung der Grundsicherung unberücksichtigt. Sogar auf die Erhebung einer anteiligen Alkoholsteuer werde aus humanitären Gründen (…) verzichtet (…). Damit seien, so ließ die Arbeitslosen- und Sozialstatistikministerin verlauten, die soziale Ausgewogenheit sowie die Krisenbeständigkeit des Drei-Säulen-Alterssicherungsmodells, bestehend aus Mickrigrente, Ministütze und der privaten Nachsorge DBC (Daily Bottle Collecting), einmal mehr unter Beweis gestellt, und die immer wieder von einigen Linkssubversiven kolportierten Altersarmutsszenarien würden endgültig als rein ideologisch motivierte Gerüchte entlarvt. (…).

Reinhard Hopp, per E-Mail