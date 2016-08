In seinem Roman »Der Wehrwolf«, angesiedelt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, geschrieben 1909, propagiert Löns offen die Vernichtung des zum »Ungeziefer« herabgesetzten Feindes und verklärt das Töten (L’arbre aux pendus – Der Galgenbaum, Radierung von Jacques Callot, 1632) Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Hermann Löns ist heute nur noch ein Schriftsteller für wenige Nostalgiker. Hannoveraner spazieren durch den Hermann-Löns-Park und haben wohl mehrheitlich nie eine Zeile von dem Mann gelesen, der um die Wende zum 20. Jahrhundert Redakteur wichtiger Tageszeitungen ihrer Stadt war. Als »Fritz von der Leine« schrieb Löns humorige Plaudereien, die ihn als Vorläufer heutiger Kolumnisten ausweisen. Vielfach handelte es sich um Jagd- und Naturbilder, und so kennt ihn, wer ihn überhaupt noch kennt, als »Heidedichter« und Tierbeobachter.

Doch wollte Löns mehr sein als ein erfolgreicher Journalist, der die besten seiner Artikel in Büchern mit allenfalls regionalem Erfolg ein zweites Mal vermarktete. Er sah sich als Künstler, dessen Romane Lob des Bauerntums und nationale Stärke propagieren sollten. Dies gelang ihm vor allem mit »Der Wehrwolf« (1910) – dazu später. Dass der 48jährige Löns sich im August 1914 als Kriegsfreiwilliger meldete und nach kaum einem Monat als Soldat in Frankreich fiel, verstärkte noch seinen Ruf.

Nicht mehr nur eine niedersächsische Berühmtheit, galt er nun als Dichter von nationalem Rang. Ernst Jünger, der Verherrlicher des Ersten Weltkriegs, bekannte sich zu Löns’ Einfluss. Der Künstlerroman »Das zweite Gesicht«, beim Erscheinen 1911 nur mäßig erfolgreich und wegen mangelnder Sittlichkeit kritisiert, wurde geradezu populär. Kaum verdeckt hatte Löns seinen Wunsch verarbeitet, mit Ehefrau und deren Cousine zu dritt zu leben. Was damals auf die Ablehnung der beiden Frauen stieß, trug nun der Cousine Hanna Fueß Geld ein, weil die unter ihrem Romannamen Swaantje auf Vortragsreise ging. Man konnte Löns-Kekse essen und Löns-Schnäpse trinken, Löns-Hüte tragen und das eigene Heim mit einer Löns-Büste schmücken. In der Weimarer Republik war der Schriftsteller massenwirksamer als die meisten besseren Autoren, die die Literaturgeschichte heute interessieren.

Die Nazis benutzten Löns, und man kann ihnen jedenfalls keinen Missbrauch vorwerfen. Irgendwelche Weltkriegsknochen, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die von Löns sind, wurden aus Frankreich in die Heide transportiert und 1935 pomphaft ein weiteres Mal verbuddelt. In der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs gab man Kindern und Jugendlichen den »Wehrwolf« zur Lektüre, die nach dem Vorbild der brutalen Heidebauern, um die es in diesem Roman geht, einen Guerillaverband im Rücken der Alliierten bilden sollten.

Zum Glück scheiterte der Plan. Der Roman, 1945 von den Siegern des Kriegs verboten, blieb in der Bundesrepublik in Auszügen dennoch lange Zeit Schullektüre. Insgesamt setzten die Löns-Anhänger aber darauf, ihr Idol als naturbegeisterten Heidedichter, wenn nicht gar als frühen Umweltschützer zu loben. Für die universitäre Germanistik war die Beschäftigung mit solch niederer Literatur lange Zeit unter ihrer Würde. Späte Analysen einer ideologiekritischen Wissenschaft wurden in den 1990ern vom schrumpfenden Kreis der Verehrer erbittert zurückgewiesen. Inzwischen hat sich der Konflikt erledigt – bornierte Dichterzirkel sterben ebenso aus wie politisch kämpferische Literaturwissenschaftler. Doch ist der Blick zurück einer auf den wilhelminischen Imperialismus und sein radikalisiertes Fortwirken, und darum ist er lehrreich.

Ein Dichterleben

Löns’ Leben entspricht in etwa der Dauer des Zweiten Reichs. 1866 geboren, war er vier Jahre alt, als Wilhelm I. in Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen wurde. Als er fiel, sollten noch knapp zwei Jahre vergehen, bis im Ersten Weltkrieg die Ludendorffsche Militärdiktatur de facto die Herrschaft des Kaisers ablöste.

Auf der individuellen Ebene stellt sich das so dar: Mit einem extrem autoritären Vater geschlagen, einem Gymnasiallehrer, entwickelte Löns früh Phantasieräume, in denen er allmächtig schien. Natur, Jagd, aufgespießte und zur Klassifikation verfügbare Beutetiere – diese Welt gefiel ihm mehr als der Kontakt mit anderen Kindern und Jugendlichen, die einen eigenen Willen entwickelten. Der Student der Medizin und Naturwissenschaften entkam diesen Verhältnissen nicht. Zwar waren die Hierarchien in der schlagenden Turnerschaft Cimbria, der Löns angehörte, geklärt. Doch scheiterte er gerade an der extremen Formalisierung der menschlichen Beziehungen, die einem auf Gewaltverhältnisse fixierten Charakter eigentlich entgegenkamen. Einer nicht rechtzeitig beglichenen Schuld wegen wurde er unehrenhaft aus der Verbindung ausgeschlossen. Zudem gelang es Löns nicht, sein Studium abzuschließen, wobei der Alkohol keine geringe Rolle spielte. Der Vater verstieß ihn, und der Sohn führte sich als Rebell auf.

Das war 1890, und ein Rebell konnte damals künstlerisch zum Naturalisten werden und dem Bürgertum krasse Elendsschilderungen entgegenschleudern. Das tat Löns in etlichen Gedichten. Politisch bot sich die Sozialdemokratie an, und wenn ihn die sozialdemokratische Reußische Tribüne in Gera 1892 nach drei Wochen entließ, so lag das nicht an inhaltlichen Differenzen, sondern daran, dass der Säufer einfach zu unzuverlässig war.

Löns nahm sich zusammen, und als er in Hannover eine neue Chance bekam, konnte er sich tatsächlich als Journalist etablieren. Er schrieb erfolgreich zwischen 1893 und 1907 für verschiedene bürgerliche Zeitungen, seine Feuilletonartikel erschienen in mehreren, regional beachteten Sammelbänden. Doch fehlte es Löns an Zeit für Romane. Er wich ins provinzielle Bückeburg aus, in der Erwartung, als Redakteur der Schaumburg-Lippischen Landes-Zeitung weniger belastet zu sein. Die Hoffnung trog. Anfang 1909 schrieb Löns in wenigen Tagen zwei Bücher, soff und wurde erneut wegen Unzuverlässigkeit entlassen. Im November 1909 entstand »Der Wehrwolf«, und inzwischen war Löns nervlich derart angespannt, dass er nahe am Zusammenbruch war. Die Arbeit am vierten Roman, »Das zweite Gesicht« 1909–1911, überlastete ihn derart, dass er seine Familie bedrohte. Seine Ehe scheiterte, und er irrte auf der Flucht vor finanziellen Forderungen 1911/12 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zurück in Hannover, war er zu größeren Werken nicht mehr fähig. »Ich möchte am liebsten gar nicht mehr schreiben, sondern irgendwie in den Krieg ziehen und Menschen, Spanier oder sowas abschießen. Aber auch das ist Unsinn«, schrieb er im August 1912 an einen Freund, gleichzeitig seinen Willen zur Zerstörung zeigend wie auch das Bewusstsein, dass selbst die nichts mehr helfen konnte. Insofern war es eine Rettung, gut zwei Jahre später selbst im Krieg abgeschossen zu werden.

Gesellschaftlich brachten die knapp fünfzig Jahre, die Löns lebte, eine durchgreifende Modernisierung mit sich. Großstädte gewannen im Deutschen Reich an Bedeutung, die Industrie durchdrang die Landschaft. Das Kaisertum – formal eine traditionale Herrschaftsform – präsentierte sich jedenfalls mit Wilhelm II. als up to date. In der internationalen Konkurrenz der Imperialismen konnte das auch gar nicht anders sein. Auch der überzeugteste Monarchist hatte nicht die Illusion, dass sich mit Speer und Armbrust ein Platz an der Sonne gewinnen ließe. Löns zeigte sich als Naturfreund und musste als der Deutschnationale, der er nach seiner kurzen rebellischen Phase geworden war, das Bewahrende und das Neue in Einklang bringen. Dabei war es ganz nett, wenn er etwa schilderte, welche biologische Vielfalt auf einem Bahndamm vorkam. Doch reichte dies nicht aus. Vielmehr musste die Natur überhaupt national und imperialistisch werden.

Grausame Natur

In Literatur und Kunst generell steht Natur nie ausschließlich für sich selbst. Vielmehr spiegelt sie stets Gesellschaft wider. Man hat für westdeutsche Tiersendungen sehr schön gezeigt, wie um 1968 passend zur Sexwelle die Fortpflanzung im Zentrum stand und mit Beginn des Neoliberalismus Raubtierpirsch und Fressszenen interessant wurden. Beides gibt es stets – Viecher balzen miteinander und fressen sich gegenseitig. Woran man anknüpft, und wie, das verrät den Stand der menschlichen Kämpfe.

Das gilt auch für Löns. Es gibt bei ihm die einfache Entsprechung einer Tierart mit einer menschlichen Moral. Ein kurzer Text ist dem »Vogel Wupp« gewidmet, nämlich dem Mauersegler, den Löns verabscheute. Der Spitzname ist von der Geschäftigkeit des Vogels hergeleitet, dessen Haltung Löns so wiedergibt: »Schnell fliegen, wupp, wupp! Schnell verdauen, wupp, wupp! Schnell fortpflanzen, wupp, wupp! […] Er müßte der Wappenvogel der Leute von Wallstreet sein, der Wuppwuppmenschen der Neuyorker Börse. Wupp Telephon, wupp Auto, wupp Börse, wupp Bar, wupp Telegraphenamt, wupp Kontor, wupp Heirat, wupp Scheidung, wupp Herzschlag.«

Diese ornithologisch getarnte Modernekritik ist gleichzeitig eine moralische: »Eine richtige Schwalbe baut ein Nest, ein wirklicher Vogel hat ein Herz; er baut kein Nest, er hat kein Herz.« Vielmehr wirke der Vogel Wupp »überhaupt mehr wie ein Industrieerzeugnis, wie ein unter dem Dampfhammer und der Fräsmaschine entstandener Gegenstand.« Dies wendet Löns ins Nationalpolitische: »Er hat so etwas geographisch Unbestimmtes, gänzlich Unnationales an sich, wie ein Automobil oder ein Commis voyageur«. Dabei bedeutet fehlendes Nationalgefühl Asozialität: »Mit weichherzigen Rücksichten gibt er sich nicht ab. Er ekelt die Schwalbe aus dem Nest heraus, ödet den Spatzen fort und steigert den Rotschwanz von dannen. Ihm ist es gleich, wo sie bleiben; er hat kein Sozialgefühl. Wenn es ihm selber nur gut geht, das ist die Hauptsache. Und darum pfeift er auch auf das, was man Vaterland nennt.«

Als Beleg gilt dem Autor dafür auch, dass der Mauersegler als Zugvogel bis nach Afrika reist. In einer anderen Tierskizze fliegen dagegen Kraniche aus ihrem südlichen Winterquartier in ihre »Heimat«, die Heide, und Löns beschreibt voller Sympathie die sommerlichen Wochen von Familiengründung und schneller Aufzucht der Jungvögel. Die Hast, die dem Mauersegler vorgeworfen wird, gilt beim Kranich als Leistung. Im Detail ist das Verhalten der Tiere willkürlich gewertet. Es geht um den gesellschaftlichen Inhalt, der vorab feststand.

Das ist einfach zu zeigen, wo der Autor so offensichtlich seine Meinung schreibt wie im »Vogel Wupp«. In einer ganzen Reihe von Naturerzählungen ist der Inhalt besser verdeckt, dabei doch ebenso zielgerichtet vermittelt. Häufig geht es um den Kampf ums Dasein.

Unter Tieren, wie unter Menschen, gibt es Kooperation und Konfrontation. Man kann sich aussuchen, wovon man behauptet, es sei »Natur«. In Löns’ Tiererzählungen kommt Kooperation – sofern sie nicht der Brutpflege dient – nur selten vor. Als Beispiel dafür könnte man zwar die Kraniche nennen, die die weiten Strecken zwischen Afrika und Europa in Schwärmen bewältigen. Doch gegenüber Schwächlingen ist die Gemeinschaft gnadenlos. So konnten »zwei Stück nicht mehr mit, als es weiterging. Es fand eine laute Beratung darüber statt, ob sie getötet werden oder zurückbleiben sollten. Schließlich wurde ihnen befohlen, sich dem nächsten Fluge anzuschließen. Sehnsüchtig und angstvoll schrien sie hinter dem Zuge her, als er sich emporschraubte. Sie kamen nicht heim«, wobei Löns genüsslich ihre Schicksale schildert.

Interessant ist weniger der Allgemeinplatz, dass schwache Tiere verenden, als die vermenschlichte Entscheidungsfindung, die als Möglichkeit auch bereits die »Euthanasie« vorwegnimmt. Die »Beratung« ist eine Erfindung Löns’ und zeigt, dass er sich so wenig mit »weichherzigen Rücksichten« abgibt wie sein »Vogel Wupp«.

Hermann Löns, geboren am 29. August 1866 in Culm (Chelmno) bei Bromberg in Westpreußen; gefallen am 26. September 1914 bei Loivre in der Nähe von Reims, Frankreich Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Meist aber geht es ohnehin um Einzelkämpfer. Es gibt die mächtigen Alten, die viele Gegner gefällt haben und nun selbst an der Reihe sind – »Der einsame Wisent« oder, in »Der letzte Schrei«, ein starker Hirsch, der erst sein Rudel und dann sein Leben verliert. Auch das Kleingetier lebt in dem Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden. Das Wiesel in »Schlohwittchen« frisst Maus und Fisch und Eidechse und wird dann vom Hund des Jägers totgebissen.

Damit steht Gewalt gegen Gewalt, es ist eine Moral der Morallosigkeit. Aber auch dem armen Hamster in »Der Geizhals«, der nicht aufhört, Wintervorrat zu sammeln, obwohl er in seinem Bau schon übergenug hat, ergeht es übel: Ein Bussard greift ihn, »quetschte das Leben aus ihm heraus […] und ließ in seinem Hunger nichts von ihm übrig.« Bürgerliches Sicherheitsdenken führt umso sicherer zum Tod. Ohnehin ist an Zivilisierung nicht zu denken. Das lernt man aus der kurzen Erzählung »Fifichen«. Fifichen ist das verzärtelte Hündlein einer »Freifrau von der Blecken-Blecken«, die »sehr ästhetisch veranlagt« war. Als die Dame einmal nicht aufpasst, geht der Schoßhund auf die Jagd, findet daran Gefallen, schleppt allerhand ekliges Getier an, verdreckt und fällt entsprechend in Ungnade. »Fifi war das gleichgültig. Er war Weidmann geworden und pfiff auf die höfischen Sitten. Er war lange genug Fifichen gewesen; jetzt war er Fifi.«

»Der Wehrwolf

Die massenwirksamen Tiererzählungen präsentieren das Töten als allgemeines Gesetz der Natur. Der Roman »Der Wehrwolf« überträgt dies auf die Menschenwelt. Das Buch erlebte bis 1945 eine Auflage von etwa 850.000 Exemplaren, wobei 200.000 in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs gedruckt wurden. Dies hat seinen Grund; es geht um einen sich stetig radikalisierenden Kampf.

Ort der Handlung ist ein Heidedorf im Dreißigjährigen Krieg, das von durchziehenden Soldaten und Plünderern bedroht wird. Eine Reihe von Übergriffen gipfelt in der Zerstörung der Siedlung. Die Dörfler ziehen sich in die unwegsame Heide zurück und gründen zusammen mit benachbarten Bauern den Bund der Wehrwölfe. Was an Fremden sich in die Nähe wagt, wird niedergemacht. Die Schilderung dieser Mordaktionen nimmt den überwiegenden Teil des Buches ein. Nach dem Höhepunkt der Kampfhandlungen, einem Sturm schwedischer Söldner auf die Fluchtburg, flauen die Gewalttätigkeiten ab. Vom Kriegsende überspringt der Blick des Erzählers in wenigen Sätzen die Jahrhunderte bis in Löns’ Gegenwart.

Feind ist alles, was fremd ist. Besonderer Hass gilt den »Zigeunern«, die als verbrecherisch, sexuell zügellos, hässlich und als Vorboten kommenden Unheils gelten. Aber auch Soldaten aller Kriegsparteien und schließlich sogar heimatlos gewordene, flüchtende Bauern anderer Landesteile werden unterschiedslos niedergemacht. Der Feind wird durchgehend mit Tiermetaphorik bedacht: Mehrfach sind die Fremden als »Ungeziefer« bezeichnet, zudem als »Hunde«, »Addern [Nattern] und Schnaken« oder »Läuse«. Der Motivkreis ist nicht einheitlich; als »Hirsche« sind die Feinde Jagdbeute, dagegen treten sie als »Marder«, »Füchse«, »Wespen« oder gar als Wölfe in Gestalt von Raubtieren auf. Nicht um ästhetische Stringenz geht es Löns, sondern darum, mit vielfältigem Bildmaterial Tötungshemmungen abzubauen.

Für diese Entwicklung steht die Hauptfigur, der Bauer Harm Wulf, der zum Anführer der Wehrwölfe wird. Anfangs kennt er noch menschliche Rücksichten. Als ein anderer Bauer »Tatern«, also »Zigeuner«, misshandelt, denkt er: »Gewiß, die Tatern waren man ja halbe Menschen, und Christen waren sie erst recht nicht [...], aber gleich darauf loszuschlagen, wie auf ein wildes Tier, das wollte Harm dann doch nicht in den Kopf.« Als er jedoch auf seinen Hof zurückkehrt und seine Frau misshandelt findet, hat er die Lektion fast schon gelernt: »›Ja, Drewes hat recht‹, dachte er, ›jeder ist sich selber der Nächste. Besser fremdes Blut am Messer, als ein fremdes Messer im eigenen Blut!‹«

Dem entspricht der weitere Verlauf. Es gibt in diesem Roman keine eigentliche Entwicklung, sondern nur eine monotone Reihe von fremder Bedrohung und Abwehr der Gefahr. Die Kapitelüberschriften benennen zwar die Feinde, etwa »Die Mansfelder«, »Die Braunschweiger« oder »Die Weimarer«. Eine Einordnung in die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges ist dennoch nur sehr ungefähr möglich. Es soll um keine historische Entwicklung gehen, sondern um eine Art gewaltsamer Naturgeschichte. Vergleiche mit Wetter und Jahreszeiten ersetzen jede politische Analyse. Naturvorzeichen gehen allen wichtigen Ereignissen voraus. Sternschnuppen, Vogelschwärme, Missgeburten beim Vieh und andere »wunderliche Zeichen« kündigen den Krieg an, und das Gerücht, es werde Frieden, wird noch vor dem politischen Vertrag von der Natur selbst bestätigt. »Man merkte es an allerlei Vorzeichen: die Störche brüteten wieder auf den Dächern und nicht mehr in den Wäldern; die Winterkrähen gingen früher weg als vordem; der Mäusefraß hörte auf [...].«

Dabei ist auffällig, dass die Gewalttaten der Fremden meist nur skizziert sind, die Gegengewalt der Verteidiger jedoch lustvoll ausgemalt wird. Beim Hinrichten gilt eine humoristische Unterscheidung, die letztlich keinen Unterschied macht: »Dabei sahen sich aber die Wehrwölfe ihre Leute genau an und behandelten jedermann, wie es seine Stellung mit sich brachte; was eine Feldbinde am Arm hatte, bekam die Kugel und kam unter die Erde, das andere Pack aber wurde mit der Wiede geehrt und die Krähen und Wölfe mussten das Weitere besorgen.« Das geht nicht ohne Spaß ab: »Wie der olle Baum aussah, sage ich dir, als die elf Galgenvögel daranhingen! Ulenvater sagte: Das ist ja ordentlich, als wenn wir ein Mastjahr haben!« Oder: »und wenn der Wind die Galgenfrüchte hin und her wehte, lachten sie und sagten: ›Die Bruchglocken läuten heute aber fein!‹«

Ein solcher Galgenhumor durchzieht das ganze Buch. Dabei geht es aber doch auch um bürgerliche Anständigkeit. Das Hinmorden ist Arbeit, und: »Man soll alle Arbeit mit Freuden tun [...]«. Für Harm Wulf gehören Kampf und Arbeit zusammen: »›Auf Schweineschlachten kommt Reinemachen!‹ Wieder lachte alles und ging fröhlich an das Werk.« Gleichzeitig gibt es ein bürgerliches Idyll als Gegenwelt. Harms Knecht Thedel, zu jeder Brutalität bereit, sorgt dafür, dass in der Fluchtburg zu jeder Jahreszeit Blumen blühen, »so dass er bald allgemein nicht mehr anders hieß als der Blumenthedel«; und Harm Wulf wäscht sich gründlich nach seinen Mordtaten, bevor er mit seinen Kindern spielt.

All dies würde nicht ausreichen, die fremdenfeindlichen und sadistischen Bauern zu rechtfertigen. Zur Heim-und-Herd-Sentimentalität tritt das Selbstmitleid. »Schneller als sonst bekamen die Bauern Falten um den Mund, und mancher Sohn war schon mit vierzig Jahren so grau, wie sein Vater es kaum mit sechzig war«, heißt es da. Die Gewalt bedeutet eine moralische Gefahr für den, der sie ausübt: »Auch hatte er zu tief durch Blut gehen müssen; erst bis an die Enkel, dann bis zu den Knien, bis er über die Lenden darin stand und es höher und höher stieg, so daß es ihm schließlich bis an den Mund kam. Viel mehr hatte nicht gefehlt, da lief es da hinein und er musste ersticken.«

Die Gefahr besteht darin, so zu werden wie der Feind. Die Tiervergleiche treffen zwar vor allem die Fremden, die es zu vernichten gilt. Der Vergleich mit Wölfen ist hier nur einer unter vielen anderen: So erscheint die »Zigeunerin«, auf die Harm Wulf gleich bei seiner ersten Konfrontation mit den Fremden trifft, »wie ein Wolf, der Luder wittert«, so kommentiert ein anderer Bauer einen Mord an einem »Zigeuner« mit den Worten: »Ich dachte, es wäre ein Wolf«. »Wölfe« sind aber nicht allein die Eindringlinge, sondern auch die Eingesessenen mit ihrem Bund der »Wehrwölfe«. Harm Wulf meint über sich selbst, dass er »wie ein Wolf im Busche« liege und »den Wolf spielen« müsse. Ähnlich die anderen Bauern: »Wie die Wölfe, so wurden sie alle miteinander, die Männer. Wehe dem, den sie fingen.«

Brutalisiertes Nationalbewusstsein

An solchen Stellen könnte die eindeutige Freund-Feind-Unterscheidung aufbrechen. Tatsächlich setzten die wenigen Interpreten, die den Roman nach 1945 zu retten versuchten, hier an und erklärten das Werk zu einem Antikriegsbuch. Doch ist bei Löns jede mögliche Erkenntnis schnell beiseitegeschoben. Später erinnern sich die Wehrwölfler »an die schrecklichen und doch so schönen Tage, da sie einen Tag um den anderen den Bleiknüppel über der Hand hängen hatten.« Zuletzt wird das Töten verklärt.

Es handelt sich um einen Roman, der offen die Vernichtung ohne Rücksicht auf irgendein Kriegsrecht propagiert. Die Nazis hatten recht damit, ihn in hohen Auflagen zu verbreiten. Zwar verteidigen in der Haupthandlung die Bauern ihr Dorf und ist von Expansion keine Rede. Dennoch handelt es sich um ein sowohl nationalistisches als auch imperialistisches Buch.

Nationalistisch ist es, insofern in der Verteidigungssituation eine hierarchisch organisierte Volksgemeinschaft entsteht. Die sozialen Unterschiede zwischen freien Bauern und Knechten sind nur im Kampf aufgehoben, aber nicht ökonomisch. Zudem erreicht Harm Wulf, dass der »Wehrwolf«-Bund durch den Herzog genehmigt wird. Löns vermeidet sorgsam jeden Anschein anarchischer Selbsthilfe.

Die Haupthandlung ist von Episoden aus Frühgeschichte und Kaiserreich eingerahmt. Das Buch endet in der Gegenwart, in der der aktuelle Wulfsbauer preußischer Landtagsabgeordneter ist und die Bauern auch ihren Reichstagskandidaten durchsetzen. Ihr Handeln ist auf die Ebene der Nation bezogen. Diese Nation ist rassistisch festgelegt, wie die ersten Seiten des Romans zeigen. Einheimisch sind die Wehrwölfe nur, weil ihre Vorfahren das Land erobert haben: Leute, die bereits »blanke Gesichter und gelbes Haar« hatten und »die paar armseligen Wilden, die dort vom Jagen und Fischen lebten«, übrigens »schwarzbraune Leute«, vertrieben. Am Beginn aller Kämpfe steht die aggressive Landnahme.

Mag man das lesen? Spaß macht es nicht. Soll man es lesen? Vielleicht doch. Der Heimatdichter zeigt beispielhaft, in welchem Maße und in welchen Widersprüchen sich das Bewusstsein einer imperialistischen Nation brutalisiert. Der heutige Wulfsbauer, beiseite mit dem Bleiknüppel spielend, wäre Kandidat der AfD.