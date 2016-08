Unter der Sonne Spaniens gedeiht das Drama noch ganz gut Foto: Jose Haro/ Piffl Medien

Nicht weit von meinem Elternhaus steht ein Walnussbaum. Meine Großmutter hat dort schon mit ihrer Großmutter Nüsse gesammelt, um Walnussplätzchen zu backen. Er steht so lange, dass keiner mehr weiß, wer ihn dort hingesetzt hat. So ein alter Baum kann jungen Menschen was beibringen: Demut. Vor der Zeit, der Natur, aber auch vor denen, die den Baum gepflanzt und gewässert, denen, die morsche Äste beseitigt und ihn erhalten haben. Der spanische Spielfilm »El Olivo« erteilt eine andere Lektion. Die junge Alma (Anna Castillo) erlebt den Verkauf eines alten Olivenbaums als Verrat. Vater und Onkel haben das knorrige, 2.000 Jahre alte Gewächs an einen deutschen Energiekonzern verscherbelt, damit der das Foyer seiner Zentrale damit schmücken und ein Engagement für Nachhaltigkeit behaupten kann.

Die Rollen sind schnell verteilt: Die betrogene Jugend klagt die Väter an, die über ihre Verhältnisse gelebt, das stolze Erbe verloren, die Nation zugrunde gerichtet haben. Alma, ganz Spanierin, flucht kämpferisch: »Das ganze Land lügt sich was in die Tasche.« Als der demente Großvater aus jahrelangem Kummer um den verlorenen Olivenbaum das Essen verweigert, reicht es der jungen Revoluzzerin mit dem Vokuhila-Haarschnitt. Sie bricht nach Deutschland auf, um den Baum zurückzubringen. Den zweifelnden Onkel weist sie zurecht: »Du hast Verstand. Aber ich habe den Mut.«

Das Drama mit der politischen Botschaft gedeiht unter der Sonne Spaniens noch ganz gut. Im Laufe des Roadtrips ins ferne Deutschland (»Deutschland, schon bei dem Namen fühl’ ich mich noch dümmer als sonst«) gerät die Erzählung aber außer Kontrolle. Das ist Filmemachen mit dem Vorschlaghammer. Schon bald werden eine Freiheitsstatue zertrümmert, ein Gebäude gestürmt und eine Umweltkampagne inklusive Straßenschlacht losgetreten. Der Sprechchor: »Radikaler Umweltschutz, dafür hau’n wir auf den Putz.«

Almas Donquichotterie, ihr zorniger Kampf gegen ein unbewegliches Gegenüber, entwickelt sich nirgendwohin. Der Stillstand verlangt den Schauspielern so viel Wut und Gekeife ab, wie sonst nur Reality-TV am frühen Nachmittag und wird gegen Ende auch noch gefühlsduselig.

Ja, es ist ein Film über die Befindlichkeit einer Jugend, die unter ökonomischen Verwerfungen bitter zu leiden hat und insofern auch relevant. Aber »El Olivo« ist so naiv erzählt, so vorhersehbar, so desinteressiert an der Gestaltung seiner Charaktere, so banal in seiner Aussage und – was womöglich am schwersten wiegt – leider auch niemals witzig.

Was dem geneigten Zuschauer bleibt, ist die Bestätigung seines vorher fest abgesteckten Wertesystems. Das ist soviel wert wie ein Teller Suppe, wenn man satt ist, und genügt nicht als Grund, ins Kino zu gehen. Im Angesicht eines alten Baumes könnten junge Menschen auf bessere Gedanken kommen. Statt den Blick zu weiten für größere Zusammenhänge, statt wegzulenken vom stumpfen Starren auf sich selbst, ist »El Olivo« das sentimental-subjektive Manifest einer ziellosen Wut, die in ihrer plumpen Impulsivität verpufft. Ermöglicht wurde das Empörungswerk, das sich den Anschein gibt, für eine ganze Generation der Über-den-Tisch-Gezogenen zu sprechen, durch Gelder des Deutschen Filmförderfonds, der Filmförderungsanstalt, der Investitionsbank des Landes Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW und weiterer Institutionen.