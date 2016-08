Solidaritätskampagne für Venezuela

Die Kommunistische Partei Venezuelas (PCV) verbreitete am Donnerstag einen Aufruf zu internationalen Solidaritätsaktionen gegen die für den 1. September geplanten Provokationen der rechten Opposition und bat befreundete Organisationen um die Unterzeichnung des Appells:

Wir – revolutionäre, kommunistische und Arbeiterparteien der Welt, soziale Bewegungen, internationale Persönlichkeiten und Nichtregierungsorganisationen – erklären dem venezolanischen Volk, der Regierung von Präsident Nicolás Maduro Moros und dem bolivarischen Prozess unsere entschlossene Unterstützung und feste Solidarität. Sie sind Opfer einer abscheulichen neuen Eskalation durch faschistische Teile der Opposition, die Lakaien des nordamerikanischen Imperialismus sind und die sich darauf vorbereiten, unter dem Deckmantel des Aufrufs zu einer »friedlichen« Besetzung von Caracas an diesem Mittwoch, 1. September, terroristische Aktionen durchzuführen.

Wir klagen an, dass diese mit faschistischen Teilen der venezolanischen Rechten geplanten Aktionen darauf orientiert sind, die Errungenschaften des Volkes in Venezuela zu destabilisieren. Sie richten sich gegen die Veränderungsprozesse in Lateinamerika und der Karibik, um die imperialistische Hegemonie und die geostrategische Kontrolle durch die USA wiederherzustellen.

Heute haben die Vereinigten Staaten ganz Lateinamerika und die Karibik mit 74 Militärstützpunkten umzingelt, und ihre Massenvernichtungswaffen zielen auf die Prozesse der Souveränität und Selbstbestimmung unserer Völker. 13 dieser Stützpunkte kreisen Venezuela ein. Milliarden Dollar aus nordamerikanischen Finanzmitteln und aus dem Drogenhandel werden für die Ausstattung von Organisationen wie der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und der Nationalen Stiftung für Demokratie (NED) ausgegeben, die neofaschistische Gruppen zur Destabilisierung demokratischer und volksverbundener Regierungen wie der verfassungsmäßigen Regierung der Bolivarischen Republik Venezuelas fördern und organisieren.

Schon der Befreier Simón Bolivar warnte am 5. August 1829 in einem Schreiben an Patricio Campbell, den Geschäftsträger seiner britischen Majestät in den Vereinigten Staaten: »Die Vereinigten Staaten scheinen vom Schicksal bestimmt zu sein, Amerika im Namen der Freiheit mit Elend zu überziehen.«

In Anbetracht dessen vereinbaren die unterzeichnenden revolutionären, kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt, sozialen Bewegungen, internationalen Persönlichkeiten und Nichtregierungsorganisationen:

– Wie schon am 19. April 2015 und 2016, den »Tagen der weltweiten Solidarität mit dem Volk Venezuelas«, schließen wir uns der dringenden Solidaritätskampagne für Venezuela vom 29. August bis 4. Septembre 2016 an.

– In allen Parlamenten setzen wir uns für Beschlüsse und Aktionen zur Ablehnung der interventionistischen Aktionen gegen Venezuela und seine legitimes Selbestimmungs- und Souveränitätsrecht ein.

– Wir klagen die abgestimmte und verdeckte terroristische Aktion eines faschistischen Sektors der venezolanischen Ultrarechten an, der ab dem 1. September schwere Gewalttaten plant, um die weltweite öffentliche Meinung mit dem Ziel zu beeinflussen, eine ausländische Militärintervention in Venezuela zu akzeptieren.