Geteiltes Aleppo

Leben in Trümmern: Einwohner am 18. August in Aleppo Foto: Abdalrhman Ismail/REUTERS

Aleppo kommt nicht zur Ruhe. Während die Vereinten Nationen die Bürgerkriegsparteien zu einer Feuerpause in der nordsyrischen Stadt aufgerufen haben, um Hilfsgüter an die Bevölkerung verteilen zu können, haben von den USA unterstützte Gruppen von Aufständischen im Süden der Stadt eine Offensive gegen die Regierungstruppen eröffnet. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge beteiligen sich daran auch Kämpfer der Fatah-Al-Scham-Front. Die frühere Al-Nusra-Front hatte sich erst Ende Juli vom Terrornetzwerk Al-Qaida losgesagt. Die staatliche syrische Agentur SANA veröffentlichte Fotos von zerstörten Straßenzügen und Verletzten, die durch die »terroristischen Raketenangriffe« verursacht worden seien. Ein Offizier bestätigte im Gespräch mit junge Welt, dass die von der UNO geforderte Feuerpause von der militärischen Lage abhänge. »Unsere Verbündeten Russland und Iran wollen die Waffenruhe, und auch die Regierung hat grundsätzlich zugestimmt.« Doch erst wenn in ganz Aleppo die Kampfgruppen zurückgeschlagen seien, könne sich die Armee darauf einlassen: »Beim letzten Waffenstillstand haben wir viel verloren, weil die Gegner sie genutzt haben, um sich neu zu gruppieren und Waffen und Kämpfer in die Stadt zu bringen.«

Aleppo ist geteilt. Auf der westlichen Seite, die von Einheiten der syrischen Armee kontrolliert wird, leben mehr als 1,5 Millionen Menschen. Im Osten, wo die Dschihadisten das Sagen haben, harren noch bis zu 300.000 Bürger aus. Der Wunsch, wieder ein normales Leben führen zu können, eint sie.

Täglich telefoniere sie mit ihrer Mutter, sagt eine junge Frau, die wir Khaldija nennen und deren große Augen ernst unter dem eng anliegenden Kopftuch hervorsehen. Ihre Angehörigen leben nur wenige hundert Meter von ihr entfernt, jedoch auf der anderen Seite der Front. Seit Jahren hätten sie sich nicht mehr gesehen. Die Mutter wolle ihre Wohnung nicht verlassen, weil sie dann von den Kampfgruppen eingenommen und geplündert werden würde. Die junge Frau hat Zuflucht in dem historischen Hotel Baron gefunden, das nur wenige Meter von der Demarkationslinie zum Osten der Stadt entfernt liegt. Viermal schlugen Mörsergranaten der »moderaten Rebellen« in dem Gebäude ein, das einst Persönlichkeiten wie Kemal Atatürk oder Agatha Christie zu seinen Gästen zählte. Alle Fenster sind geborsten, in den Wannen der Badezimmer wird Wasser aufbewahrt.

In einer der am längsten besiedelten Städte der Welt ist Trinkwasser knapp geworden. Doch Aleppo verfügt über viele Quellen, so dass die Bevölkerung in manchen Wohngebieten Zugang zu Trinkwasser hat. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) haben in der ganzen Stadt rund 40 öffentliche Wasserspender installiert, an denen die Bevölkerung Trinkwasser in Kanister abfüllen kann. Krankenhäuser werden täglich aus Tankwagen versorgt, denn die öffentliche Wasserversorgung funktioniert nicht mehr, nachdem Kampfgruppen zweimal die Stromversorgung zerstört, die Wasserpumpen lahmgelegt und somit die Verteilung des Wassers im Stadtgebiet verhindert haben.

Das Gros des Trinkwassers in Aleppo kommt aus dem Assad-Stausee im Osten der Stadt. Das Klärwerk und die Pumpstationen werden jedoch vom »Islamischen Staat« und anderen Dschihadisten kontrolliert. Weite Strecken des Leitungssystems liegen in Trümmern. Hilfsorganisationen und die Provinzregierung versuchen bislang erfolglos, mit den Kampfgruppen über eine Reparatur zu verhandeln.

Mit Beginn der Dunkelheit werden die Kampfgeräusche im Südwesten lauter. Nur knapp drei Kilometer ist Ramussa entfernt, wo an der Militärakademie heftig um die Kontrolle der Stadtgrenze gekämpft wird.