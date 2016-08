Gegen Homophobie und Rassismus

Demonstration unter dem Motto »Stigma zurück an den Absender« am Sonntag in Hamburg Foto: DAH/Johannes Berger

Am Sonntag nachmittag ist mit den »Positiven Begegnungen« in Hamburg Europas größter Selbsthilfekongress von HIV-Infizierten (Radio eins) zu Ende gegangen. An der Tagung, die bereits am Donnerstag begonnen hatte und von der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) unter dem Motto »Sei ein Teil der Lösung!« organisiert worden war, nahmen insgesamt rund 400 Menschen teil.

In Arbeitskreisen, Veranstaltungen und Diskussionrunden beschäftigen sich die Tagungsteilnehmer mit den verschiedenen Facetten im Leben von HIV-Positiven. Die Themenpalette reichte dabei vom Kampf gegen Diskriminierung über gesundheitspolitische Debatten bis hin zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Rechtsruck. Neue »Safer Sex«-Strategien und die Drogenpolitik standen ebenfalls auf der Agenda der Konferenzteilnehmer. Neben Menschen mit HIV-Infektion nahmen auch Angehörige von Betroffenen, Mediziner und weitere Fachleute an der Konferenz teil.

»Mit HIV kann man heute leben, mit Diskriminierung nie«, hatte Ulf Hentschke-Kristal vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe zu Beginn der Konferenz klargestellt und vor einer Verschärfung der Ablehnung und Attacken gegen Minderheiten gewarnt, welche auch eine Gefahr für HIV-positive Menschen darstelle. Ähnlich äußerte sich Oke Göttlich, Präsident des Sportvereins FC St. Pauli, der die Schirmherrschaft über die Konferenz übernommen hatte. Göttlich, der den Kongressteilnehmern eine Regenbogenfahne mit dem Totenkopflogo von St. Pauli überreichte, warnte in seiner Rede vor Diskriminierung und Ausgrenzung. »Wir müssen weiter Tag für Tag gegen die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen kämpfen. Diese wurzelt in Homophobie, Sexismus und Rassismus. Und deswegen werden wir Diskriminierung von Menschen mit HIV auch nur dann in den Griff bekommen, indem wir weiter gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus kämpfen«, stellte er klar. Zudem wies Göttlich darauf hin, dass der FC St. Pauli »als erster Klub in Deutschland« diesen Widerstand in seiner Stadionordnung festgeschrieben habe. Von daher verwunderte nicht, dass Göttlich sich energisch gegen die AfD und ähnliche rechte Strömungen positionierte, denen es »entschieden entgegenzutreten« gelte.

Am Sonnabend nahm Göttlich außerdem an einer Demonstration von rund 200 Konferenzteilnehmern in der Innenstadt Hamburgs teil. Diese stand unter dem Motto »Stigma – zurück an Absender«. Im Rahmen der Abschlusskundgebung, die am Rathausmarkt stattfand, rief Bernd Aretz in seiner Rede die vielen politischen und juristischen Missstände, die das Leben für Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland erschwerten, in Erinnerung. Unter anderm kritisierte er die verweigerte Substitution für Drogengebraucher und die bisweilen menschenunwürdigen Bedingungen für Menschen in Haft. Mit den Worten »Ich bin ein Mensch, ich bin sichtbar, ich bin positiv« wandte sich Lillian Petry, eine aus Uganda stammende Aktivistin der Selbsthilfeorganisation »Afro-Leben-Plus« an die Anwesenden und erklärte, dass viele Migranten in der Bundesrepublik von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen seien. Am Ende der Demo verwies Michèle Meyer darauf, dass das überholte Bild von der HIV-Infektion als todbringend immer noch zu Stigmatisierung und damit zu Diskriminierung und Ausgrenzung führe. Mit den Worten »Wir weigern uns, weiterhin die Sündenböcke für eure Ängste und Vorurteile zu sein. Lebt eure Ängste selbst. Stigma – zurück an Absender!« wandte sie sich an die nichtpositive Mehrheitsgesellschaft.

Ende 2014 lebten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts in der Bundesrepublik rund 83.000 Menschen mit einer HIV-Infektion, rund 7.000 davon in Hamburg. Etwa 13.000 Personen wissen vermutlich nichts von ihrer Ansteckung mit dem Virus, das die menschliche Immunabwehr angreift. Viele Betroffene wurden unterdessen bereits Opfer von Diskriminierung und Ausgrenzung. Im Rahmen der 2014 veröffentlichten Studie »Positive Stimmen« der Deutschen AIDS-Hilfe hatten beispielsweise mehr als drei Viertel der Teilnehmer angegeben, im Jahr vor der Befragung Diskriminierung erfahren zu haben. Rund einem Fünftel wurde in medizinischen Einrichtungen, etwa einer Zahnarztpraxis, die Behandlung verweigert.

»Es wird Zeit, dass endlich alle begreifen: Von Menschen mit HIV geht keine Gefahr aus«, sagte Holger Pauly, Mitglied der Vorbereitungsgruppe der »Positiven Begegnungen«. HIV müsse und dürfe im Alltag keine Rolle spielen. »Wir selbst sind die Experten fürs Leben mit HIV. Aber Veränderung ist nur möglich, wenn andere mitziehen«, stellte er klar.