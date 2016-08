Mit einem Staatsbegräbnis hat Italien am Samstag Abschied von den Opfern des schweren Erdbebens vom vergangenen Mittwoch genommen. Zur zentralen Trauerfeier kamen Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschef Matteo Renzi in die Stadt Ascoli Piceno. In den Regionen Latium und Marken liegen ganze Ortschaften in Trümmern. Die Zahl der Toten stieg auf fast 300. Italien bereitet sich inzwischen auf den milliardenschweren Wiederaufbau vor. Dabei dürften die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden, mahnten Spitzenpolitiker am Sonntag.(dpa/jW)