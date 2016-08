Wofür ist Frauchen schließlich Avantgardekünstlerin? Foto: Arsenal Filmverleih

Ist es ein Mädchen? Ein Bub? Nein, ein Rattenterrier wird unter Laurie Andersons Rock hervorgezerrt: Lolabelle. Die Geburt ist symbolisch, spielerisch. Später sehen wir die niedliche Hündin malen und auf Keyboardtasten drücken. Wofür ist Frauchen schließlich Avantgardekünstlerin?

Andersons schöner, jetzt auf DVD erschienener Film »Heart of a dog« bietet magische Handlungen sonder Zahl. Man kennt Andersons Stimme vielleicht noch von ihren Soloplatten und Duetten mit Lou Reed, sie ist weich und klar wie guter Wodka. Ein toller Kontrast zu den verwaschenen Farben und langen Einstellungen, über die Anderson vom Leben und Sterben ihrer Hündin erzählt – und en passant von Liebe, Verlust, Gedächtnis, Kultur und vielem mehr.

Der Film mäandert und hakt hier und da ein. New York nach dem 11. September 2001. Ein Hubschrauber kreist über der Stadt. Fremd und muskulös stehen Soldaten herum. Auf den Straßen transportieren Lkw Trümmerteile des World Trade Centers ab. Alles ist grau und laut. Anderson flieht mit Lolabelle in die kalifornischen Berge, auch filmisch ein relativ unerschlossenes Terrain.

Der Rattenterrier, ein Farmer- und Grenzerhund, läuft vor, checkt die Lage. Über beiden kreisen Falken »auf ihre faule Art«, deren Flugbahn knickt immer mal nach einer Seite ab. Dann stürzen sie nieder, halten die Hündin für einen Hasen. Fehleinschätzung: Sie drehen wieder ab. Doch Lolabelles Blick hat sich verändert. Er geht jetzt auch nach oben, sie ist ein potentielles Opfer. Anderson fragt: »Woher kenne ich das?«, diesen Blick auf eine neue, unverrückbare Bedrohung. Genau: »Das ist der neue Blick der New Yorker in die Luft.« So einleuchtend derlei Parallelen sind, und Anderson hat viele davon parat, so schulmeisterlich zeigt sie diese manchmal auf.

Die Schönheit dieses kurzen, großzügigen Films liegt im genauen Gegenteil, im sich verlierenden Blick, der nicht auf der Suche ist. Diesem zerstreuten Blick liegt, ganz im Sinne Walter Benjamins, an anthropologisch-materialistischem Eingedenken.

Als Kind, sagt Anderson, sei sie im weiten, ländlichen Amerika mit viel Grasgrün und noch mehr Himmelsblau eine Art Himmelsanbeterin gewesen. Ihre Kamera, ein Handy, geht aufwärts. Wolken und Sonnenstrahlen sind fragmentiert, gebrochen durch Tropfen oder Kratzer auf der Linse. Immer wieder ist das Bild undeutlich, verschwimmt das Fokussierte. Wie heißen diese Partikel, die man mit geschlossenem Auge hin und her schwimmen sieht? Kennt man sie nicht schon ewig? Gehören sie nicht zu uns wie das grobkörnige, schlecht gefilterte Bild zum Kino?

Szenen wie diese sind es, die »Heart of a dog« zu einer traumhaft schlingernden Collage machen, einem zwar punktuell esoterischen, am Ende aber poetisch-politischen Puzzle, dessen Teile im besten Fall lose ineinandergreifen.