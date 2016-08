Pol & Pott Mousse au Chocolat

Das Sams ist eine ziemlich geniale Erfindung des Kinderbuchautors Paul Maar. Klein, rothaarig mit Rüsselnase, und wenn man Glück hat, sind Wunschpunkte in seinem Gesicht. Das Sams von Herrn Taschenbier trägt seit dem ersten Teil dieses mittlerweile sieben Bände umfassenden Werks einen blauen Taucheranzug, welcher Furore in der Samswelt gemacht hat, weshalb nun alle Samse, sogar das Übersams, Taucheranzüge tragen. Herr Taschenbier ist am Anfang der Geschichte sehr schüchtern, lässt sich von seiner Vermieterin Frau Rotkohl viel gefallen, arbeitet gewissenhaft im Büro, ohne dass dies von seinem Chef, Herrn Oberstein, honoriert würde. Durch das Zusammenleben mit dem Sams wird Herr Taschenbier ein wenig selbstsicherer. Außerdem erlebt er eine Reihe aufregender Dinge. Er fährt ein schickes Auto zu Schrott, weil er Frau März beeindrucken möchte, aber gar keinen Führerschein besitzt. Ein Eisbär trampelt durch sein Zimmer. Er bricht in eine Schokoladenfabrik ein, das aber erst im vorletzten Teil der Sams-Reihe, in dem Herr Taschenbier langsam selbst zum Sams wird. Das passiert nämlich, wenn Samse zu lange in der Menschenwelt leben.

Das Sams ist nicht nur sehr vorlaut und frech, es reimt auch ständig und spricht bemerkenswert seltsam. Auch das kommt bei Kindern gut an. So manch eins bedauert sicherlich sehr, dass es keinen Herrn Mon kennt, denn ein Sams kommt nur am Samstag in die Menschenwelt, wenn sonntags die Sonne scheint, Montag Herr Mon zu Besuch kommt, Dienstag Dienst ist, Mittwoch Mitte der Woche, es Donnerstag donnert und man Freitag frei hat. Manchmal kommen Samse auch zu einem, wenn man die Sams-Rückhol-Tropfen schluckt, aber wer von uns hat die schon in seinem Medizinköfferchen? Der normale Mensch muss sich mit den Büchern, Hörspielen und den drei recht gelungenen Verfilmungen (»Das Sams«, »Sams in Gefahr« und »Sams im Glück«) begnügen. Wenn man mit einem Kind in der Wohnung lebt, dass wochen- beziehungsweise monatelang im Sams-Fieber ist, hat man allerdings am Ende auch das Gefühl, ein Sams in der Familie zu haben.

Samse ernähren sich äußerst ungesund. Sie essen Teller, Papierkörbe und jede Menge Würstchen mit Senf und Ketchup. Einmal wünscht sich das Taschenbier-Sams aber feine Speisen aus einem Nobelrestaurant in Ollis Würstchenbude, was nicht nur Herrn Taschenbier entzückt, sondern auch den Würstchen-Mann Olli. Es handelt sich um Spargel mit Nüssen, gut abgehangenes Rinderfilet und Mousse au Chocolat. Letztere kann man zu jeder Jahreszeit verspeisen, sogar bei 30 Grad im Schatten.

200 Gramm dunkle Kuvertüre oder Schokolade zerkleinern, über einem Wasserbad schmelzen, 60 Milliliter Mokka zugießen, gut unterrühren. Fünf frische Eiweiße mit 50 Gramm Zucker zu Schnee schlagen, 125 Gramm Sahne steif schlagen. Fünf frische Eigelbe mit 30 Gramm Vanillezucker schaumig rühren, mit dem Schneebesen unter die geschmolzene Kuvertüre mischen. Geschlagene Sahne zufügen, mit dem Schneebesen unter Rühren vorsichtig unterheben. Eischnee vorsichtig unter die Masse ziehen. Schokoladenmousse in eine Schüssel füllen, mit Folie bedecken, im Kühlschrank fest werden lassen.