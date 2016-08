Von den Rechten als »Volksverräter« geschmäht – Matthias Erzberger und der französische General Ferdinand Forch bei der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens am 11. November 1918 im Wald von Compiégne Foto: dpa - Bildfunk

Skrupellos nutzten zwei junge Männer, nationalistischer Hetze und dem Willen organisierter Terroristen erlegen, am 26. August vor 95 Jahren die Angewohnheit des Reichsfinanzministers a. D., Matthias Erzberger, während seines Erholungsurlaubs im Schwarzwald ausgedehnte Morgenspaziergänge zu unternehmen. Als er zusammen mit einem Gesprächspartner die gewundene Straße von der Spitze des Kniebis hinunter nach Bad Griesbach beschritt, sprangen die Attentäter aus einer Waldschneise hervor. Einer trat dicht an den völlig Überraschten heran und gab zwei Schüsse auf ihn ab. Der Schwerverletzte schleppte sich zu einem nahe gelegenen Abhang und rollte ein paar Meter hinab. Die Täter setzten ihm nach und gaben mehrere Schüsse auf den Kopf des Sterbenden ab: hinterhältig, einer Hinrichtung gleich.

Die Mörder gehörten, wie sich rasch herausstellte, der Organisation Consul (OC) an, in deren Reihen sich nationalistisch-völkische Kräfte, zumeist demobilisierte Soldaten, gesammelt hatten – erfüllt vom Hass gegen die Weimarer Republik und alle Versuche, parlamentarisch-demokratisch zu regieren. Die OC, unter den vielen Freikorps, Bünden und rechtsextremen Vereinen eine der bedeutendsten Organisationen, war Ende 1920 von Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt aus der Taufe gehoben worden, von einem Mann, der im März 1920 an der Spitze einer Marinebrigade den Kapp-Putsch in besonderer Weise zu verantworten hatte. Unterstützt vom Münchner Polizeipräsidenten Ernst Pöhner und getarnt als »Bayerische Holz-Verwertungs-Gesellschaft« hatte die OC ihr gewalttätiges, schätzungsweise 5.000 Personen umfassendes Netz über ganz Deutschland spannen können.

Organisierter Terrorismus

Bereit zum Bürgerkrieg sahen damals die nationalkonservativen und völkischen Kräfte alles Übel in einer Person konzentriert: Matthias Erzberger. In ihren Augen war er dreifach belastet: Er hatte während des Ersten Weltkrieges die Fronten gewechselt. Aus dem annexionistischen Kriegszielbefürworter war ein Politiker geworden, den sein Realitätssinn erkennen ließen, dass der Krieg nicht zu gewinnen war. Ihm wurde bewusst, dass seine ursprünglichen Vorstellungen, wie er selbst schrieb, »auf einem erheblichen Irrtum über die militärische und politische Gesamtlage« beruht hatten. Vor allem auf Erzbergers Initiative hin war im Juli 1917 von einer Mehrheit des Reichstages eine »Friedensresolution« beschlossen worden, in der versichert wurde, Deutschland lasse sich nicht von Eroberungssucht leiten und suche einen »Verständigungsfrieden«. Den Kriegs­eintritt der USA befürchtend, lehnte Erzberger auch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg ab, was ihm üble Beschimpfungen als »Vaterlandsfeind«, »Flaumacher« und »Reichsverderber« eintrug. Die zu dieser Zeit gegründete Deutsche Vaterlandspartei – im Grunde eine Vorläuferin der NSDAP – verstand sich selbst als Anti-Erzberger-Partei und warnte vor einem »beschämenden Verzichtfrieden«.

Erzberger war zudem der Mann, der als Staatssekretär ohne Portefeuille am 11. November 1918 im Wald von Compiègne den Waffenstillstand mit Frankreich und Großbritannien unterzeichnet hatte. Von seiner »schwächlichen Nachgiebigkeit« ging stets die Rede, beklagte man in Deutschland die Härte der alliierten Bedingungen. Verschwiegen wurde hingegen die aktenkundig belegbare Tatsache, dass die Oberste Heeresleitung selbst den Abschluss eines Waffenstillstandes gefordert und in Kenntnis der Bedingungen sogar zur Unterzeichnung gedrängt hatte. Mit Bedacht wollten die Militärs bei dem als schmählich empfundenen Vorgang nicht in Erscheinung treten und die Sache einem »Zivilisten« überlassen. Sie legten damit den Grundstein für die berüchtigte Legende vom »Dolchstoß«.

Der dritte Grund, warum Erzberger den Hass der Rechten auf sich zog, liegt in seinem Eintreten für die Weimarer Republik. Der Politiker stand auf der Seite jener bürgerlichen Kräfte, die glaubten – nach wie vor in strikter Feindschaft gegenüber der organisierten Arbeiterbewegung, – ihre Macht mit den Mitteln des neuen parlamentarisch-demokratischen Regimes sichern zu können, auch wenn es dazu gewisser Zugeständnisse und vor allem eines von Katastrophen freien Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft bedurfte. Sie bemühten sich intensiv um eine Finanzreform, die zwar mit den erhöhten Steuern auf Verbrauchsgüter vor allem die einfachen Leute traf, darüber hinaus jedoch auch vorsah, Wohlhabende durch Steuererhöhungen und die Einführung neuer Steuern zur Kasse zu bitten. Als Reichsfinanzminister (Juni 1919 bis März 1920) setzte Erzberger auch die Finanzhoheit des Reiches und Ansätze einer zentralen Steuerverwaltung durch – ein Graus für alle dem Föderalismus anhängenden Landesfürsten. Kriegsgewinnler schimpften nach dem »Reichsnotopfer« vom Dezember 1919, das alle privaten Vermögen über 5.000 Mark betraf, Erzberger sei ein »konfiskatorischer Sozialist«.

Systematische Hetze

Gegen Erzberger wurde systematisch gehetzt. Vor allem Karl Helfferich, eine der Führungspersönlichkeiten der Deutschnationalen Volkspartei, entfachte mit einer Reihe von Reden und Schriften – eine davon betitelt »Fort mit Erzberger!« – ein publizistisches Dauerfeuer. Was unter den Konservativen und Völkischen, unter den Nationalliberalen und auf dem rechten Flügel von Zentrum und Bayerischer Volkspartei Rang und Namen hatte, beteiligte sich an den publizistischen Angriffen. Hemmungslos wurde er geschmäht. Im Miesbacher Anzeiger, einem bekannten Blatt bayerischer Reaktionäre, hieß es am 6. August 1921, Erzberger sei ein »feist gefressener Lump«. Andere beschimpften ihn als »Reichsschädling«, »Landesverräter«, »Volksfeind«, »Erzhalunke«. Alles gedeckt von einem – wie man heute formulieren würde – Recht auf Meinungsfreiheit, das nach rechts stets gewährt und nach links zumeist ausgesetzt wurde.

Solchem Ungeist folgte die Untat. Die Schüsse vom 26. August 1921 hatten jedoch nicht allein den erbittert gehassten Mann zum Ziel. Der entfesselte nationalistische Terrorismus galt allem, was seit dem Ende des Weltkrieges in und nach der Novemberrevolution an Veränderungen im politischen Herrschaftssystem von proletarischen und bürgerlich-demokratischen Kräften hatte durchgesetzt werden können. Ziel der terroristischen Aktion war auch das Streben nach friedlichen internationalen Beziehungen, die nach dem erklärten Willen der Siegermächte durch eine weitgehende Beschränkung der militärischen Kräfte des Reiches gesichert werden sollten. Die Reaktion hatte beides im Visier: gesellschaftlichen Fortschritt und Demokratie sowie das friedliche Miteinander der Völker.