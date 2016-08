Kolumbianer feiern den Frieden – dem ZDF war das keine Meldung wert Foto: John Vizcaino/Reuters

In Kolumbien geht nach mehr als einem halben Jahrhundert ein Krieg zu Ende – und die deutschen Fernsehsender interessiert das kaum. Die »Tagesschau« der ARD meldete den Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla immerhin kurz unter ferner liefen, doch das Informationsflaggschiff des ZDF, »Heute«, fand am Donnerstag abend einen Bericht über die geplante Förderung von Carsharing wichtiger. Die halbe Sendung hatte man dem Erdbeben in Italien gewidmet und im Anschluss auch noch ein »ZDF Spezial« dazu gesendet. Außerdem Krieg in Syrien, Anschlag in Afghanistan – positive Nachrichten mag man in Mainz offenbar nicht.

Das ZDF hat so mal wieder demonstriert, dass man seriöse Berichterstattung immer mehr durch »Infotainment« ersetzt. Kernfrage: Könnten Deutsche betroffen sein? Zusammenhänge, Hintergründe und »exotische« Konflikte werden auf die Homepage verbannt. Da findet man dann durchaus auch einen Artikel über Kolumbien. (scha)