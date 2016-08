Verfehlte Sozialpolitik

Zu jW vom 22. August: »Deutschland ist kein Boot«

Die Aktion zeigt, dass Teile der Linken die »normale« Bevölkerung für völlig verblödet halten. Diese Partei sollte lieber ihre verfehlte Sozialpolitik in den Landesverbänden aufarbeiten, z. B. die Privatisierung von Wohnraum in Berlin oder Hartz-IV-Sanktionen im »rot-rot-grünen« Thüringen. Das alles befördert den Rechtsruck. Und auch die liebe ver.di kann mehr tun, indem sie die Sozialpartnerschaft beendet und durch ein offensiveres Vorgehen höhere Löhne erkämpft. Das wäre effektiver im Kampf gegen rechts, als die Arbeiterklasse mit Kartenaktionen zu beglücken.

Manuel Kunka, per E-Mail

Am SPD-Parteitag vorbei

Zu jW vom 23. August: »Dieses Mal keine ­Unterstützung für Gabriel«

Dass der Schulterschluss zwischen DGB-Hoffmann und SPD-Gabriel von der Gewerkschaftsbasis überwiegend nicht akzeptiert wird, zeichnet sich ja schon eine Weile ab. (…) Worauf aber ebenfalls hätte hingewiesen werden sollen: 1. Wie gefährlich bereits die »vorläufige Anwendung von CETA« ist. Und 2.: Gabriel traut sich offensichtlich mit seinen Plänen noch nicht mal vor einen ordentlichen Parteitag der SPD, sondern lediglich vor einen »Konvent« (…). Diese Treffen wurden 2011 eingerichtet, um intern über das immer miserablere Abschneiden der SPD bei Wahlen und innerparteiliche Konsequenzen zu beraten. Die SPD-Spitze ist aber sofort dazu übergegangen, die wichtigsten Entscheidungen nur auf ihnen zu fällen. Die jW sollte sich nicht dazu hergeben, »Parteikonvente« der SPD zu erwähnen, als seien sie eine völlig normale Erscheinung. Sie sind ein zusätzlicher Skandal bei der SPD! (…)

Ulrike Kölver, per E-Mail

Schlechter Medaillenspiegel

Zu jW vom 25. August: »Olympia, das sind ­Militärfestspiele«

Ralf Buchterkirchen antwortet auf die Frage, ob die Sportsoldaten der Truppe denn wenigstens Medaillen ergattern können: »Die Bundeswehr hat 127 Sportsoldaten und -soldatinnen zu den Olympischen Spielen geschickt, also gut 30 Prozent der mehr als 420 deutschen Athleten gestellt. Doch die Sportsoldaten gewannen insgesamt nur 22 Medaillen, also weniger als 14 Prozent der errungenen Medaillen. Gegenüber den anderen deutschen Athleten haben sie also unterdurchschnittlich abgeschnitten.« Leider ist das Unsinn. Die Bundesdeutschen haben insgesamt nur 42 Medaillen ergattert. Und da sind 22 mehr als die Hälfte. (…)

Hajo Zeller, Marburg

Gegen Rojava-Romantik

Zu jW vom 26. August: »Türöffner für ­Intervention«

Der Artikel als solcher zeigt eindrucksvoll auf, was Sache ist: Der kurdische Separatismus ist Teil der Intervention gegen Syrien, ist Helfer des US-Imperialismus. Die Überschrift des Artikels hingegen beschönigt im Sinne der Rojava-Romantik ihn immer noch als »Aufbau autonomer Strukturen« und sichtet ihn zudem in tragischer Lage »zwischen den Fronten«. Tatsächlich sind die kurdischen Gewaltseparatisten jedoch klar Teil der imperialistischen Front – auch dann, wenn sie dort zeitweilig zurück ins zweite Glied beordert werden. Irreführend ist auch, »Türöffner für Intervention« als aktuelle Überschrift zu nehmen – so als ob denn die Intervention gegen Syrien noch bevorstünde bzw. jetzt erst begänne, wo sie in Wirklichkeit doch seit über sechs Jahren stattfindet.

Hajo Kahlke, Mladenovac (Serbien)

Kurden nicht diffamieren

Zu jW vom 26. August: »Türöffner für ­Intervention«

Es scheint, als habe jemand rechtzeitig zum türkischen Einfall in Syrien die Parole ausgegeben, die syrischen Kurden zu diffamieren und ihnen die Schuld an den dortigen Konflikten zuzuweisen. Karin Leukefeld haut voll in diese Tastatur, wie auch die Mainstreammedien und entsprechende Trolle in den Internetforen. Was auffällt, ist die Ähnlichkeit der Sprachregelung, z. B. werden die Internationalisten, die freiwillig an der Seite der Kurden ihr Leben riskieren, als »ausländische Söldner« bezeichnet. (…)

Thomas Bertling, per E-Mail

Schwachpunkt der YPG

Zu jW vom 26. August: »Türöffner für ­Intervention«

Ein kurdisch kontrollierter, stark autonomer Gürtel entlang der Grenze zur Türkei könnte der Baath-Regierung in Damaskus sogar nutzen. Ideologisch ist man ja auch nicht gerade Lichtjahre voneinander entfernt. Und es gab Zeiten, da Damaskus die PKK unterstützte (oder zumindest frei agieren ließ). Das stellt man in Frage. Wird sich Damaskus für die Kurden engagieren, wenn Ankara seine militärischen Aktionen ausweitet? Wohl kaum. Und das ist der schwache Punkt der kurdischen YPG. Man isoliert sich von zuverlässigen Verbündeten. Ob die USA oder Westeuropa die Kurden gegen den NATO-Verbündeten Türkei unterstützen werden, lässt sich trotz aller Probleme in den Beziehungen zur Türkei ziemlich schnell beantworten. Es ist dramatisch und kontraproduktiv, was manche kurdischen Kräfte veranstalten!

Achim Lippmann, per E-Mail