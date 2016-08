Protest gegen Africom

Die Stuttgarter Friedensorganisation »Ohne Rüstung Leben« unterstützt eine Protestaktion vor der Kommandozentrale der US-Streitkräfte in Stuttgart-Möhringen. In einer Presseerklärung vom Freitag heißt es dazu:

Mit einem Aktionskonzert vor dem Africom in Stuttgart-Möhringen protestieren am Montag, 29. August, gegen 10 Uhr rund 80 Musikerinnen und Musiker der »Lebenslaute« gegen die US-Drohneneinsätze.

»In Stuttgart befinden sich mit dem Africom und dem Eucom zwei der insgesamt sechs US-Kommandozentralen, in denen weltweit alle Einsätze der US-Armee koordiniert werden. Im Africom werden die Todeslisten für den Einsatz von US-amerikanischen Kampfdrohnen erstellt. Die illegalen und völkerrechtswidrigen Tötungen mit Kampfdrohnen geschehen mit stillschweigender Duldung von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne, jW) und der Bundesregierung unter Angela Merkel«. So begründet Paul Russmann, Sprecher der Stuttgarter Friedensorganisation »Ohne Rüstung Leben« seinen Aufruf zur Teilnahme an der Lebenslaute-Konzertaktion »Schlussakkord dem Drohnenmord« in Stuttgart-Möhringen.

»Ich freue mich sehr darüber, dass Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland in ihrer Freizeit mit klassischen Klängen ein lautstarkes Lebenszeichen gegen den Drohnentod aus Stuttgart setzen. Nach dem Schlussakkord der Lebenslaute wollen wir am Montag über 13.000 Unterschriften mit der Forderung nach der Schließung des Africom und des Eucom an einen Repräsentanten des Africom übergeben«, kündigte ORL-Sprecher Russmann an.

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft veröffentlichte am Freitag eine Stellungnahme zum Halbjahresbericht der HSH Nordbank:

Erstmals wird relativ klar unterschieden nach Kernbank und Konzern – was angesichts der Tatsache, dass beide Bereiche demnächst unter einer Holding zusammengefasst werden, überrascht. Gleich geblieben ist hingegen (…) der Jubelton der Presseerklärung des Geldhauses: »HSH Nordbank mit Gewinnplus zum Halbjahr – Starke Kapitalquote und Kostendisziplin«.

Dazu erklärt Norbert Hackbusch, finanz- und haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: »Es ist eine traurige Vorstellung, was da an Halbjahresbericht von der Bank abgeliefert wurde! Selbst das Ergebnis aus der operativen Tätigkeit der HSH-Kernbank ist deutlich schlechter als im Vorjahreszeitraum, der Überschuss vor Restrukturierung hat sich von 469 auf 395 Millionen Euro reduziert.«

Die Haupterlöse scheinen demnach aus den Ländern und der HSH Finanzfonds zu kommen. »Dass die ländereigene HSH Finanzfonds der HSH offensichtlich auch noch die entgangenen Zinsen aus von der Bank selbst verursachtem Schrottinvestment erstatten musste, ist mir neu. Zumindest wird das so von der HSH auf Seite 65 des Zwischenabschlusses beschrieben. Dieses gilt es, in den nächsten Ausschusssitzungen zu hinterfragen und muss geklärt werden«, meint Hackbusch. »Rechnet man die gesamten Hilfen der Länder mit Steuergeldern heraus, bleibt nur noch ein armseliges Häufchen Elend an Bank übrig, die nicht ansatzweise eine Existenzberechtigung hat. Es wird die Länder noch teuer zu stehen kommen, dass zum vergangenen Jahreswechsel nicht die Reißleine gezogen wurde und die Bank in eine geordnete Abwicklung geführt wurde.«