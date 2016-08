Von Kämpfen zerstörtes Viertel »Zweite Jugend« im Norden von Aleppo Foto: Karin Leukefeld

Plötzlich ist wieder Leben da. In den Straßen von Dschamilija im Zentrum von Aleppo drängen sich die Menschen durch den dichten Verkehr. Auf den Gehwegen und in Geschäften werden Taschen und Schuhe, Hemden und Hosen, Gemüse, Obst und Haushaltswaren angeboten. An den Eisbuden drängeln sich die Leute, andere ziehen einen kalten Saft am Tresen des Saftverkäufers vor, der in seiner traditionellen Kleidung schwungvoll die Gläser füllt, die im Nu von den Kunden geleert werden und gleich wieder ausgewaschen sind.

Eben noch fuhren wir durch die gespenstischen Ruinen von Beni Seid und des Viertels »Zweite Jugend« am Nordrand der Stadt. Der erste Kontrollpunkt nach der Fahrt über eine Sand- und Schotterpiste, die schließlich in die »Castello-Straße« mündete – ein ehemaliges Naherholungsgebiet –, war mit Kämpfern der kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG) besetzt. Stolz wehen ihre Fahnen auf den von den Kämpfen schwer beschädigten Häusern. Vor einem Eingang – möglicherweise eine Art Hauptquartier – stehen Töpfe mit Plastikblumen in grellen Farben. Über der Tür sind die Bilder bekannter kurdischer Kämpfer und Politiker aufgehängt. Über allen prangt ein Bild von Abdullah Öcalan, dem in der Türkei inhaftierten Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, die auch unter den syrischen Kurden große Zustimmung genießt. Neben dem Viertel »Zweite Jugend«, wo unverheiratete junge Männer billigen Wohnraum finden sollten, kontrollieren die kurdischen Kämpfer noch die Ruinen von Scheich Maksud, einem traditionell von Kurden und Christen bewohnten Viertel in Aleppo. Sie kooperieren mit der syrischen Armee und deren Verbündeten, um die islamistischen Kampfverbände auf Abstand von Aleppo zu halten.

An die Ruinen des Viertels »Zweite Jugend« schließt sich das zerstörte Beni Seid an. Ein Teil dieses Vorortes war ein Wohnviertel, ein anderer Teil war Industrie- und Handelszone – beides liegt weitgehend in Trümmern. Am Seyhan-Platz, einem weitläufigen Kreisverkehr, hat die syrische Armee einen Kontrollposten für Busse und Kleinbusse eingerichtet. Viele Kleinbusse bringen Leute aus der kurdischen Stadt Afrin, die in der Stadt arbeiten, zum Arzt gehen oder Angehörige besuchen wollen. Die Fahrer sammeln die Ausweise ein, die geprüft und dann wieder zurückgegeben werden. Die Fahrgäste warten geduldig auf die Weiterfahrt, Männer nutzen die Zeit, sich die Füße zu vertreten und zu rauchen.

Von Beni Seid aus feuerten die »moderaten Rebellen« ihre selbstgebauten Gasbomben über den Seyhan-Platz in die Wohnviertel von Aleppo, bis der Stadtteil im Juli dieses Jahres unter dem Druck syrischer und russischer Luftangriffe fiel. Ein junger Soldat erklärt sich bereit zu einem gemeinsamen Besuch. Nach einer kurzen Fahrt durch die Ruinen halten wir vor einem ehemaligen Fabrikgebäude, das von den »moderaten Rebellen« in eine Bombenfabrik umgewandelt worden waren. Hier wurden Gaskartuschen mit Benzin und Kerosin gefüllt, manchmal wurden auch Nägel untergemischt, erklärt der Soldat Luai Adnan Ali (28), der vor dem Krieg Jura studiert hatte und eigentlich längst ein angesehener Anwalt sein wollte. Mehr als einen Kilometer weit seien die Geschosse geflogen, abgefeuert worden seien sie mit Hilfe eines Rohrs, das auf eine Art Abschussrampe montiert war. Die Halle ist voller Gaskartuschen, darunter auch etliche aus der Türkei. Deutlich ist der Name der türkischen Gasgesellschaft »Aygaz« auf den Kartuschen zu lesen.

In Salamija im Westen der Stadt haben Händler des zerstörten Alstadtbasars (Suk) von Aleppo neue Stände aufgebaut. Manche führten ihre Läden mit Schmuck-, Textilien oder Süßigkeiten in der dritten oder vierten Generation. Gute Geschäfte hätten sie gemacht, sagt ein Mann, der eine Süßigkeit aus Mehl und Zucker anbietet, die wie ein Vogelnest geflochten und mit Mandeln, Pistazien oder Nüssen gefüllt ist. Dann tauchten eines Tages bewaffnete Männer im Altstadtbasar auf. Mit vorgehaltener Waffe hätten sie die Händler aufgefordert, den Verkauf einzustellen und sich ihnen anzuschließen. Wer das nicht täte, dem werde der Laden angezündet. Die Antwort der Aleppiner Händler war eindeutig, wie der weitgehend ausgebrannte Basar zeigt: Niemand wollte mitmachen.

Ob den Männern die Kämpfe um Aleppo Angst machten? Angst, dass sie vielleicht ein zweites Mal vertrieben und alles verlieren würden? Er sei eher traurig, sagt der eine Händler. »Wir Syrer müssen uns untereinander einigen«, meint sein Nachbar. »Vielleicht ging es uns ja zu gut? Vielleicht haben wir uns den Magen daran verdorben, dass es uns so gut ging. Und wie ein verdorbener Magen müssen wir nun erst alles Überflüssige loswerden, bevor wir wieder neu anfangen können.«

In den Abendstunden nimmt der Gefechtslärm um Aleppo wieder zu. Artilleriebeschuss, gefolgt von schwerem Maschinengewehrfeuer, Explosionen lassen die Fenster wackeln, Kampfjets kreisen durch den Nachthimmel. »Man will Syrien zerstören«, hatte ein hochrangiger Militär im Gespräch mit jW gesagt. »Wir haben nur eine Wahl: Entweder wir siegen, oder wir siegen.«