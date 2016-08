Bei einer Demonstration der Opposition in Simbabwe ist es am Freitag in der Hauptstadt Harare zu schweren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei gekommen. Die Einsatzkräfte hatten den Zug gestoppt, mit dem die Gegner von Staatschef Robert Mugabe eine Wahlrechtsreform fordern wollten, obwohl der Oberste Gerichtshof in letzter Minute die Kundgebung genehmigt hatte. Schon in den vergangenen Tagen war es am Rande von Protestaktionen der Opposition mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. (jW)