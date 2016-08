Junge Leute vor der Arbeitsagentur Alcala de Henares nahe der spanischen Hauptstadt Madrid Foto: EPA/FERNANDO VILLAR

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) erwartet in diesem Jahr einen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit weltweit. Die Zahl der arbeitslosen 15- bis 24jährigen werde voraussichtlich bei 71 Millionen liegen und damit um 500.000 höher als 2015, teilte die ILO am Mittwoch abend in Genf mit. Die Quote steige damit von 12,9 auf 13,1 Prozent. Falls die Vorhersage der ILO eintrifft, wird fast der Rekordwert von 13,2 Prozent im Jahr 2013 erreicht. Die Entwicklung sei damit zu erklären, dass es in einigen Schwellenländern, die wichtige Exporteure von Rohstoffen sind, eine tiefere Rezession gebe als erwartet, erklärte ILO-Ökonom Steven Tobin. Außerdem stagniere das Wirtschaftswachstum in einigen Industrieländern.

Nordafrika und die übrigen arabischen Länder sind mit einer Quote um die 30 Prozent am stärksten von Jugendarbeitslosigkeit betroffen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist in den Schwellenländern am größten: Nach 13,3 Prozent seien dort nun 13,6 Prozent und damit 53,5 Millionen unter 25jährige betroffen. In den Industriestaaten ist laut ILO für 2016 mit einer Quote von 14,5 Prozent bzw. 9,8 Millionen Betroffenen zu rechnen.

Im ILO-Bericht wird hervorgehoben, dass Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten nur ein Teil des Problems sei. Auch mehr als ein Drittel derjenigen jungen Menschen, die einen Job haben, leben in extremer oder »moderater« Armut. Rund 156 Millionen junge Menschen, die erwerbstätig sind, leben in absoluter Armut. Das bedeutet, dass sie mit weniger als 3,10 Dollar (2,09 Euro) pro Tag auskommen müssen. Angesichts dieser Entwicklungen werde es »sehr schwierig, das Ziel zu erreichen, extreme Armut bis 2030 zu beenden«, sagte Tobin. Dies ist eines der Ziele der UN für eine nachhaltige Entwicklung. (AFP/jW)