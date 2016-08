Fußball: CL-Quali

In 34 Pflichtspielen an 35 Toren direkt beteiligt, aber kein Fußballgott: Raffael Caetano de Araújo Foto: EPA/MANUEL LOPEZ

Mönchengladbach. »Fußballgott Raffael!« skandierten die Fans von Borussia Mönchengladbach minutenlang, als der Einzug in die Gruppenphase der Champions League nach einem lockeren Schaulaufen in trockenen Tüchern war. Beim 6:1 (3:0) gegen Young Boys Bern im Play-off-Rückspiel (Hinspiel: 3:1) hatte der Brasilianer dreimal selbst getroffen (33., 40., 77.) und zwei Treffer seines ebenfalls dreimal erfolgreichen Mitspielers Thorgan Hazard (9., 64., 84.) mustergültig vorbereitet. Die Sprechchöre im Borussia-Park ließen den Südamerikaner, der bereits vor Wochenfrist beim Sieg in der Schweiz ein Tor erzielt und eines vorbereitet hatte, nicht abheben: »Ich bin kein Fußballgott«, sagte er nur.

Vor einigen Wochen hatten die Borussen den Vertrag mit dem 31jährigen Raffael Caetano de Araújo vorzeitig um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Die Bilanz des Offensivspielers ließ ihnen keine andere Wahl. Unter Trainer André Schubert war der frühere Herthaner in 34 Pflichtspielen an 35 Toren direkt beteiligt.

Der erneute Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse bedeutet für den Klub zusätzliche Einnahmen von etwa 30 Millionen Euro. Entsprechend »guter Dinge« ist Sportchef Max Eberl, was den Verbleib des dänischen Abwehrspielers Andreas Christensen über die Saison hinaus anbelangt. Bis 2020 steht der 20jährige beim FC Chelsea unter Vertrag, er ist bis zum Saisonende ausgeliehen. Angeblich fordern die Londoner 20 Millionen Euro Ablöse.

In weiteren Quali-Spielen des Abends zog Bayern-Extrainer Josep Guardiola mit einer B-Elf von Manchester City gegen den rumänischen Rekordmeister Steaua Bukarest in die CL-Gruppenphase ein. RB Salzburg ist dagegen im neunten Anlauf seit 2006 in der Qualifikation gescheitert. Österreichs Titelträger verlor gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb nach dem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel 1:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam muss sein Glück nach einem 1:4 (0:1) beim russischen Vizemeister FK Rostow in der Europa League suchen, der dänische Meister FC Kopenhagen dagegen spielt nach einem 1:1 beim israelischen Meister Apoel Nikosia (Hinspiel: 1:0) in der Königsklasse. (dpa/sid/jW)