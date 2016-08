Zieht wer den Bayern die Lederhosen aus? Carlo Ancelotti Foto: Andreas Gebert/dpa-Bildfunk

Heute startet die höchste Spielklasse des deutschen Fußballs mit dem Klassiker FC Bayern München gegen SV Werder Bremen in ihre 54. Saison. Zu deren Beginn stellen sich einige Fragen: Wird Bayern München die Meisterschaft auch unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti verteidigen können und, falls ja, mit ebensoviel Glanz wie unter Pep Guardiola? Wie entwickeln sich der große Konkurrent aus Dortmund und die Aspiranten auf die internationalen Wettbewerbe? Zu guter Letzt: Wie steht es um das Mittelfeld der Liga, und wer kämpft gegen den Abstieg? Zeit für eine Tour d’Horizon:

Branchenprimus Bayern München hat sich durch das portugiesische Ausnahmetalent Renato Sanches und Mats Hummels nochmals verstärkt. Doch auch an der Isar gibt es noch einige Unklarheiten: Wie schnell kann sich die Mannschaft auf Ancelotti einstellen, der als »Spielerversteher« gilt und wohl defensiver und weniger variabel agieren wird als Vorgänger Guardiola? Auch bleibt fraglich, ob die weiterhin wichtigen Altstars Arjen Robben und Franck Ribéry konstant einsatzfähig sein werden. Trotzdem sind die Bayern der Meisterschaftsfavorit.

Die Dortmunder erlitten hingegen einen heftigen Aderlass und verloren mit Hummels, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan drei der wichtigsten Spieler der vergangenen Saison. Ob diese Abgänge mit den Verpflichtungen von Marc Bartra, Mario Götze und André Schürrle kompensiert werden können, wird sich zeigen. Neben diesen gestandenen Profis holten die Westfalen zusätzlich noch einige junge und hochveranlagte Spieler wie den 19jährigen Flügelstürmer Ousmane Dembélé, der als kommender Weltstar gilt. Für ihn die passende Rolle im Dortmunder Spiel zu finden, ist eine der interessantesten Aufgaben von Trainer Thomas Tuchel in seinem zweiten Jahr beim BVB.

Bayer Leverkusen verlor in dieser Transferperiode bisher keinen Leistungsträger – im Gegenteil: Die Werkself verstärkte sich u. a. mit dem vielseitigen Stürmer Kevin Volland. Trainer Roger Schmidt kann seinen von intensivem Pressing und Gegenpressing geprägten Spielstil in Ruhe weiter perfektionieren. Nicht wenige Experten halten daher zumindest einen Angriff auf den BVB für möglich. Davon ist Schalke 04 noch ein gutes Stück entfernt. Im notorischen Unruheherd der Liga könnte mit der Akquise von Trainer Markus Weinzierl und Manager Christian Heidel jedoch endlich Ruhe einkehren. Heidel steht für kluges und seriöses Arbeiten auf der Managementebene, Weinzierl für ein taktisch gut strukturiertes Spiel, das den eigenen Ballbesitz nicht scheut. Gelingt es beiden, sich zu etablieren, haben die Knappen mittelfristig gute Aussichten auf eine konstante Champions-League-Teilnahme.

Für das gesicherte Mittelfeld und ein gewisses Überraschungspotential im Hinblick auf die Qualifikation für Europa stehen Mainz 05 und der Hamburger SV. Die Norddeutschen rüsteten ihren Kader mit Hilfe von Investor Klaus-Michael Kühne ordentlich auf. Dieser steckte bereits in den letzten Jahren einiges Geld in den Verein, allein der sportliche Erfolg blieb aus. Diese Transferperiode gelang aber etwa die Verpflichtung des hochveranlagten Mittelfeldspielers Alen Halilovic vom FC Barcelona. Der 20jährige könnte das Offensivspiel der Hanseaten im Verbund mit dem neuen Stürmer Bobby Wood deutlich beleben. Trainer Bruno Labbadia konnte den Verein zwar sportlich stabilisieren, gilt allerdings nicht gerade als Garant dauerhafter Erfolge. Daher ist auch in diesem Jahr in bezug auf den HSV Skepsis angesagt. Die Mainzer hingegen überraschten bereits letzte Saison und zogen in die Europa League ein. Das liegt auch jetzt wieder im Bereich des Möglichen, denn Heidels Nachfolger Rouven Schröder hat mit guten Transfers dessen ausgezeichnete Arbeit fortgeführt, und Trainer Martin Schmidt hat bereits bewiesen, dass er das Mainzer Umschaltspiel auf konstant hohem Niveau zu halten versteht.

Unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen starten die beiden Aufsteiger ins Rennen. RB Leipzig wird aller Voraussicht nach mit dem Abstieg nichts zu tun haben, dafür ist dank hoher Investitionen des Red-Bull-Konzerns in den jungen Kader dessen technisches Niveau wohl zu hoch. Mit dem vom Schwesterclub in Salzburg verpflichteten Mittelfeldtalent Naby Keïta dürfte sich das bereits zuvor schon beachtliche Niveau des Leipziger Offensivspiels noch weiter erhöhen. Die Sachsen werden sich allerdings einigen Anfeindungen gegenübersehen. Der SC Freiburg hingegen ist so etwas wie »Everybodys darling« und hat mit Christian Streich nicht nur einen exzellenten Trainer, sondern auch eine echte Kultfigur auf der Bank sitzen. Er steht für intensives Pressing und anspruchsvollen Spielaufbau, aber auch für überlegte Kommentare zu den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des Sportes. Damit ist er (nicht nur) im Profifußball eine Seltenheit.

Dass Darmstadt den Start einer weiteren Bundesligasaison erlebt, grenzt an ein Wunder. Nach dem Abgang von Trainer Dirk Schuster und einigen wichtigen Spielern wird es für die 98er extrem schwer, dieses zu wiederholen. Der Vorteil: In Südhessen erwartet das auch niemand.