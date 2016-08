Nachschlag: Gewalt und Wahn

In der »Abendschau« ein Bericht über die Ausbildung von Berliner Streifenpolizisten für den »Antiterrorkampf«. Am Ende des Beitrags wird der Verdächtige auf dem Trainingsbildschirm erschossen. Ein Oberkommissar trägt dazu ein Halsband, an dem gut sichtbar ein christliches Kreuz hängt. Auf merkwürdige Weise dazu passend anschließend NPD-Wahlwerbung: Eine junge blonde Frau liegt auf einer Wiese, schaut von der Seite und von unten lächelnd in die Kamera. Dann reiht eine Stimme »Ich will«-Sätze im Stakkato aneinander: »aufstehen«, »rebellieren«, »schreien« etc. Dazu verbreitet die Blonde die Parole »Deutschland uns Deutschen« mit Klebezetteln, Flugblättern, Transparenten etc. – ihr Traum. Denn am Schluss sitzt sie an einem Tisch und seufzt – sieht aber dann den NPD-Häuptling von Berlin und läuft auf ihn zu. So werden Halluzinationen öffentlich wahr, bei Polizei und bei Neonazis. Ein Sender als Verkaufs- und Gewöhnungsanstalt für Gewalt und Wahn. Beides soll in die Köpfe. (asc)