Vor uns liegt eine Schrift, die ein heutzutage seltenes, frappantes Angebot macht. Jenny Farrell wählt »Shakespeares Tragö­dien« – einen für viele von uns übermächtigen Gegenstand, in dem Anziehungskraft und Einschüchterung oft genug in der Entscheidung der Leser miteinander wetteifern. Gerade weil dem so ist, sucht die Autorin »einen leichteren Zugang«: eben »kein akademisches Buch für Spezialisten«.

So wird die Frage nach einem verständlichen Shakespeare in einen historisch doppelten Kontext – damals und heute – gestellt. Es ist ein Kontext, der durch Sprache und Bild uns heutige Menschen auf der Bühne zu uns selbst führt. Solche gegenwärtige Vision im Wort und im Bild aus unserer eigenen Zeit und Gesellschaft sucht das Gegenwärtige mittelbar, als ein Stück Welt auf dem Weg zu uns selbst.

Das ist jedoch nur die eine Seite. Die Autorin spricht auch von einem geschichtlichen »Kontext«, der so wichtige Verhältnisse wie die im spätmittelalterlichen England besonders ausgeprägten ökonomischen, aber auch sozialen und kulturellen Umwälzungen umfasst. Verbunden mit der Ausprägung einer neuen Renaissance-Kultur, bereitet dieser einführende Teil ein unverzichtbares Gesamtbild, in dem das elisabethanische Theater einen Höhepunkt in Shakespeares größten Tragödien findet – hier »Hamlet«, »Othello«, »König Lear« und »Macbeth«.

Sehen wir von Shakespeares erster bedeutender Tragödie ab (»Romeo und Julia«, mit einer wahrscheinlichen Entstehungszeit um 1595/96), so dürfte »Hamlet, Prinz von Dänemark«, etwa ein Jahrfünft später entstanden sein. Im Gegensatz zu den Tragödien aus der römischen Geschichte, wählt Shakespeare hier einen nordischen Sagenstoff aus der hochmittelalterlichen »Historia Danica« des Saxo Grammaticus. Damit verbunden ist, wie in einer späteren Tragödie, eine Balance im Verhältnis von Offenheit und Wandel im Drama der Welt und im Wollen der Helden.

Wie in keiner anderen Tragödie wird im »Hamlet« Sein und Schein, Offenheit und Verschlossenheit solchermaßen im Konflikt gesehen, dass in der Gesamtschau des Stückes eine tiefe Zerrissenheit »zwischen dem alten Kodex und dem neuen Humanismus« sichtbar wird. Diese Differenz geht Hand in Hand mit sprachlichen, kulturell-sozialen, räumlichen und zeitlichen Differenzierungen im theatralen Spiel. Überall im »Hamlet« sind zeitliche Staffelung (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) mit räumlichem Durcheinander vereinbar. Da mischt sich die Körperlichkeit des wirklichen Darstellers mit der bloß illusionären Mimesis im Rollenspiel. Undurchsichtig wird der Raum getrennt. Sein und Schein kommen miteinander ins Spiel. Vielleicht ist »Hamlet« das große Einstiegstor des frühneuzeitlichen Theaters, in dem dieses Spiel zu sich selbst kommt und ins Zentrum des Theaters aufrückt.

Sehr viel anders führt uns »Othello« in einen Bühnenraum, worin das Miteinander von Schein und Sein eher eingleisig im Stil von »Lüge« und »Laster« vermittelt wird. Da kann auf virtuose Weise der alles durchschauende und zugleich alles missbrauchende Iago die »Tugend selbst zum Laster« machen, das »alle soll umgarnen«. Hier tut sich auf eine Welt der bösen Regung, der jedes Maß und jedes Ringen unterliegen muss. So feiert die uralt-moderne Stimme des »Vice«, des alten allegorischen Lasters, fröhliche Urständ.

Bei alledem hat Iago eine Zunge, die alle falschen Akkorde der Kungelei beherrscht. Doch die Haltung zum Solidarischen ist gefälscht. Sie ist fremdbestimmt: Aus ihr tönen nicht die Interessen einer gelobten Gemeinsamkeit, etwa gar ein solidarischer Sinn gemeinsamen Tuns und Denkens. Im Gegenteil, der stets nur raffiniert angespielte Gemeinsinn bedient ein makabres Verhalten zu jedwedem Allgemeinverhalten.

Genau dies ist die Stelle, an der die gelebte Welt des späten Mittelalters zerbricht; der ständische Zusammenhalt gesellschaftlicher Partituren bricht auf und zerbirst. Was hier geschieht, ist so viel mehr als alle momentane Falschheit in »Hamlet«. Vielmehr erscheint in diesem Aufbrechen und Zerbrechen ein Systemzerfall, eine nicht nur radikale, sondern auch unumkehrbare Art, wie er höchst eindrucksvoll in »Macbeth« vorliegt.

In unserem Zusammenhang verdient »Macbeth« besondere Beachtung, weil der Einbruch in die mittelalterlich-ritterliche Welt einen zunächst viel weniger perfiden Ruin im Verhaltensmuster suggeriert, weder in der sozialen Oberschicht noch im Gestus der plebejisch Handelnden. Und doch wirkt der Held – nach außen so tüchtig wie tapfer – als Bote einer Verkehrtheit, die eine dem Menschen schaurige Welt als unwiderstehliche Potenz ins Spiel bringt. So kommt schon in den frühen Szenen einer gerade noch triumphierenden »Humanitas« ein entschieden subkulturelles Gefilde hinzu. Das ist die Welt der »Weird sisters«, eine stimmig verkehrte Welt: »Schön ist hässlich, hässlich schön«.

Mehr noch als die trügerische Welt in »Othello«, beginnt auch die Welt der Hexerei in »Macbeth« mit purer Verkehrung. Hier wird eine doppelzüngige Weltsicht angeboten: das Oben von unten und das Unten von oben. Dieser Ansatz ist mehrteilig. Da ist zum einen die in Teilen brave Welt der vorerst Unbescholtenen. Ihr erster Auftritt erfolgt im Dienste von Ironie und Vergesslichkeit. In A. R. Braunmüllers Formulierung: Viele der Äußerungen sind stimmig und doch paradox. Die Hexenwelt ist unbestimmt in ihren Implikationen.

Hier ist nicht der Ort, den Vergleich dieser vier Tragödien zum Abschluss zu führen und dabei die von der Autorin nachgewiesenen Widersprüche in noch tiefere und stärker variable Differenzen münden zu lassen. Doch da in der vorliegenden Arbeit der tragische Ausgang zugleich auch als Abbild sozialer Katastrophen gelesen wird, sollten wir einen abschließenden Blick auf das Finale der vierten Tragödie, also »König Lear«, werfen. Anders als in »Othello« oder auch in »Macbeth«, wo die Sprengkraft der Katastrophe vorerst oder durchaus im aufmüpfigen Denken und Handeln einiger beschlossen liegt, erfährt sie in »Hamlet« und mehr noch in »König Lear« eine dramatische Auseinandersetzung in Tun, in Denken, im Sprechen der maßgeblichen Parteien. Solch ein Antagonismus ist besonders ausgeprägt in »König Lear«, wo der verstoßene Herrscher von Edgar, von Kent, vom Narren, schließlich von Cordelia und ihrer Streitmacht vorerst gestützt und dann noch in Teilen geschützt wird. Da werden Welten aufgerufen, die – obgleich interessenbesetzt – nicht im falschen Bewusstsein enden. Auch wo der König stirbt und seine fünfmalige Verneinung weiteren Lebens unvergessen bleibt, muss die »Last dieser traurigen Zeit« von außen wie von innen getragen werden.