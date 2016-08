Italien ohne Fiat? Firmensitz und Besitzerholding sind schon weg. Der Cinquecento wird wohl bleiben Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

Jubel bei unseren Nachbarn: »Ferrari, Juventus und Fiat sind jetzt niederländisch«, freute sich das Algemeen Dagblad (AD) am Dienstag auf seiner Internetseite. Der Grund: Die italienische Industriellenfamilie Agnelli verlegt den Sitz ihrer Holding Exor von Turin nach Amsterdam. Die drei Genannten – zwei Automarken und ein Sportklub – gelten als Institutionen. Sie gehören zu dem Traditionskonzern, der gewöhnlich mit »Fiat« bezeichnet wird und der nach Übernahme des US-Herstellers seit 2014 Fiat Chrysler heißt. »Es ist das x-te Beispiel eines Multis, der aus Belastungsgründen die Niederlande als Domizil wählt«, merkte das AD an. Der EU-Gründerstaat gilt als eine beliebte Steueroase.

Eine Adresse in Amsterdam passe besser zum »weltweiten Charakter der Exor-Gruppe und ihrer Aktionäre«, zitiert das Blatt aus einem gut 500 Seiten starken Informationsdokument der Holding vom vergangenen Freitag. »Die Geschäftsführung glaubt, dass Exor über eine niederländische Holding in Zukunft flexibler an Kapital kommt oder Übernahmen und strategische Investitionen tätigen kann«, heißt es darin.

Im orangen Königreich (die Herrscher stammen aus der Feudalsippe Nassau-Oranien) sind Abgaben auf Gewinne und Dividenden deutlich geringer und die Steuerbefreiungsgrenzen höher als in anderen Ländern. Das finden Konzerne gut. »In den Niederlanden können außerdem mehrere Arten von Anteilen plaziert werden mit Unterschieden im Stimmrecht«, erklärt Katrin McGauran von der Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Stiftung zur Untersuchung von multinationalen Unternehmen, SOMO) in der Tageszeitung Het Parool.

Das geht so: Wer nach fünf Jahren noch seine Anteile an Exor besitzt, bekommt vier Extra-Stimmen, nach zehn Jahren werden daraus neun. »Auf diese Art schafft die Familie (Agnelli) die idealen Bedingungen, um ihre Kontrolle zu behalten«, schreibt das NRC Handelsblad. Im Moment besitzt die Dynastie 53 Prozent von Exor. Mit jedem Anteilseigner, der verkauft, steigt der Einfluss der Agnellis – ohne dass sie auch nur einen Cent mehr in das Unternehmen zu stecken brauchen.

»Wenn die Hälfte der Investoren in den nächsten fünf Jahren seine Anteile verkauft, steigt das Stimmrecht der Agnellis nach fünf Jahren automatisch von 53 auf 64 Prozent«, rechnet das NRC Handelsblad vor. Das bedeutet: Der Clan kann jede zehnte seiner Aktien wieder (teuer) auf den Markt werfen, ohne die Kontrolle über Exor zu verlieren. Aus diesem Grund ist die Holdingtochter Fiat Chrysler N. V. schon vor zwei Jahren nach Amsterdam gezogen.

Unterdessen fragen sich die italienischen Arbeiter und Angestellten von Fiat, Ferrari, Lancia oder Alfa Romeo, wie es mit ihren Jobs weitergeht. Werden die Fabriken bald geschlossen, jetzt, nachdem die Firmenzentrale Italien verlässt? »Wenn Fiat niest, hat Italien Grippe«, hieß es früher, als noch 50.000 Menschen im Stammwerk Mirafiori in Turin arbeiteten. Inzwischen wurden dort neun von zehn entlassen. Die Übriggebliebenen haben die letzten Jahre meist in Kurzarbeit verbracht. Italien zählt heute nur noch etwa 25.000 Arbeiter bei Fiat. Dennoch ist das Unternehmen in strukturschwachen Regionen manchmal der einzige Arbeitgeber weit und breit.

Der in Kanada aufgewachsene Fiat-Vorstandschef Sergio Marchionne hatte regelmäßig über die angeblich zu strengen Gesetze in Italien gejammert und liegt darum im Dauerclinch mit den sozialistischen Gewerkschaften. »Marchionne hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das italienische Arbeitsrecht für veraltet, die Steuerpolitik und die Bürokratie für unzumutbar hält«, schrieb die Berner Tageszeitung Der Bund, als Fiat Chrysler 2014 seinen Sitz nach Amsterdam verlegte.

Die Familie Agnelli habe immer schon ihre eigenen Interessen über die Italiens gestellt, sagen Kritiker. Es darf vermutet werden, dass der 2003 verstorbene Firmenpatriarch Giovanni Agnelli, genannt »Gianni«, mit dem Umzug einverstanden gewesen wäre. Heute führt sein Enkelsohn John Elkann die Firmenphilosophie als Exor-Chef weiter.

Die meisten Italiener zucken mit den Schultern. Was soll man machen? Hauptsache, Juventus Turin spielt weiter in der italienischen Topliga und behält sein Vereinsheim in der Stadt. 120 Jahre alt wird der Weltklub im kommenden Jahr. »Vecchia Signora«, alte Dame, nennen die Anhänger ihn. Juventus ist eine italienische Institution, ein nationales Markenzeichen. Wer hätte gedacht, dass die Lady noch mal die Heimat wechselt und ins schnuckelige Amsterdam umzieht. Auch wenn der Umzug nur formeller Natur ist und keine praktischen Folgen hat – für die Tifosi ist es ein Grund, ein wenig sentimental zu werden.