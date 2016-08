Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Ulla Jelpke, veröffentlichte am Donnerstag auf ihrer Internetseite einen Text unter dem Titel »Invasion der Türkei und ihrer Söldner in Syrien – Demokratische Föderation Rojava ist in Gefahr!«. Darin heißt es:

(…) Drei Jahre lang konnte die Türkei gut mit dem IS-Kalifat als Nachbarn leben. (…) Die USA, die bislang die Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDF) im Kampf gegen den IS aus der Luft und mit einigen Spezialeinheiten am Boden unterstützt haben, stellten sich völlig hinter den von der US-Luftwaffe mitgetragenen türkischen Einmarsch in Syrien. (…) Die USA benutzen in Ermangelung der lange gesuchten »gemäßigten Rebellen« YPG und SDF als ihre Bodentruppen. (…) Doch der strategische Partner Washingtons bleibt trotz aller temporären und taktischen Differenzen aufgrund von Erdogans Alleingängen der NATO-Staat Türkei. An den führenden Strategen der US-Außenpolitik Henry Kissinger sei hier erinnert, der einmal ehrlich eingestand, die USA hätten keine Freunde, sondern lediglich Interessen. Entsprechend muss auch die russische Politik gewertet werden. Zwar setzte sich Russland für eine Beteiligung der Kurden an den Syrien-Friedensgesprächen ein und erlaubte die Eröffnung einer Rojava-Vertretung in Moskau. Doch die russischen Reaktionen gegen einen Einmarsch der Türkei, mit deren Führung längst wieder Einvernehmen herrscht, beschränkten sich auf das Äußern von »Besorgnis« über die Lage im Grenzgebiet. Dass aber die Türkei ohne eine Rücksprache mit Russland, das immerhin seit Herbst letzten Jahres offen als militärische Schutzmacht Syriens agiert, in das Nachbarland einmarschiert, ist kaum glaubhaft. Wie kaum anders zu erwarten, äußerte auch die Bundesregierung Verständnis. (…) Im übrigen haben diese Bundesregierung und ihre Vorgängerinnen mit ihren Waffenlieferungen an die Türkei maßgeblich dazu beigetragen, dass der NATO-Partner überhaupt erst die Fähigkeit zum Krieg gegen Nachbarländer hat. So kommen bei der Militäroperation gegen Syrien unter anderem »Leopard«-Kampfpanzer aus deutscher Lieferung zum Einsatz. (…)

In Nordsyrien – oder Rojava, wie die Kurden die Region nennen – wurde in den letzten vier Jahren im Windschatten des Krieges zwischen der Assad-Regierung und der von radikal-religiösen und nationalistischen Kräften dominierten und von der Türkei und den Golfstaaten abhängigen syrischen Opposition ein einzigartiges, auf direkter Demokratie, Gleichberechtigung der Ethnien und Glaubensgemeinschaften und Geschlechtergerechtigkeit beruhendes System der Selbstverwaltung aufgebaut. (…) Rojava ist jetzt akut bedroht durch den Überfall der türkischen Armee und ihrer dschihadistischen Kopfabschneiderbanden. Rojava braucht heute mehr denn je unsere Solidarität! So, wie vor zwei Jahren Millionen Menschen in aller Welt für Kobani auf die Straße gingen, müssen wir heute wieder auf die Straße gehen! Gegen die Invasion Ankaras und seiner mörderischen Söldner! Gegen die unheilige internationale antikurdische Allianz von Ankara über Washington bis Berlin! Für die Syrisch-Demokratischen Kräfte und die Rojava-Selbstverwaltung als Hoffnungsträger einer demokratischen Friedenslösung in Syrien!