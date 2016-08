Die Wohnung der systemkritischen Journalistin und Bloggerin Miroslawa Berdnik wurde vom ukrainischen Geheimdienst SBU in der vergangenen Woche durchsucht, sie selbst festgenommen. Sie kennen Berdnik. Was ist genau vorgefallen?

Berdnik war am Morgen unterwegs zum Arzt und wurde 200 Meter von ihrer Wohnung entfernt von zwei SBU-Mitarbeitern angesprochen. Die Männer zeigten ihr einen Gerichtsbeschluss über eine Wohnungsdurchsuchung. Ihr wurde vorgeworfen, eine terroristische Organisation gegründet und finanziert zu haben, wobei man auf ihren Blog verwies. Die Kiewer Nationale Linguistische Universität habe die Texte untersucht und dort direkte und indirekte Aufrufe zu Handlungen gefunden, die gegen die territoriale Integrität der Ukraine gerichtet seien. Auch Aufrufe zum Ungehorsam gegenüber der Kiewer Regierung seien in den Texten enthalten. Das ist natürlich hirnrissig. Miroslawa Berdnik ist Pazifistin und Menschenrechtlerin, ebenso wie ihr 2003 verstorbener Vater Oles, ein ehemaliger Sowjetdissident und Mitglied der »Helsinki-Gruppe« (Gruppe, die es sich zur Aufgabe machte, »Menschenrechtsverletzungen« in der Sowjetunion zu beobachten, jW).

Wie lief die Durchsuchung ab?

Die Hausdurchsuchung fand von 8 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Es wurden verschiedene Aufnahmen in der Wohnung gemacht, etwa vom russischen Georgsband an der Gardine (das Georgsband ist in der Ukraine verboten, jW). Computer, Datenträger und das Handy wurden als »Beweismittel« für den ihr vorgeworfenen »Separatismus« beschlagnahmt. Man änderte alle ihre Passwörter zu ihren Accounts in den sozialen Netzwerken und für Mails, damit sie nicht mehr kommunizieren konnte. Dann nahm man sie mit.

Und inhaftierte sie?

Nein. Nach einer Vernehmung, in der man sie einschüchterte, ließ man sie wieder laufen. Sie muss sich aber in der kommenden Woche erneut zum Verhör einfinden, darf dann aber ihren Anwalt mitbringen.

Können Sie uns Miroslawa Berdnik etwas näher beschreiben?

Ich kenne sie seit dem September 2013. Damals stellte ich in Kiew auf Einladung eines antifaschistischen Komitees mein kurz zuvor in Deutschland herausgekommenes Buch vor. In der Zeit erhielten die Nachfolger der Bandera-Faschisten, ebenso andere Nationalisten, insbesondere in der Westukraine großen Zulauf. Sie waren in die Werchowna Rada, das Landesparlament, eingezogen. Im Westen arbeitete man bereits intensiv an einem Regimewechsel, man wollte die prorussische Janukowitsch-Asarow-Herrschaft beenden. Notfalls gewaltsam und mit Hilfe der Neofaschisten. Nach der Buchvorstellung sprach mich Miroslawa Berdnik an. Wir gingen in ein Restaurant, wo sie mich zum Nationalismus interviewte. Sie gab sich als engagierte Antifaschistin zu erkennen, die zutiefst unglücklich war über die Tolerierung und Hofierung der Nationalisten und Rechtsextremisten in ihrem Land. Bekanntlich hatte das bis 2010 herrschende Juschtschenko-Timoschenko-Regime mit der Quasi-Seligsprechung des Nazikollaborateurs Bandera die Schleusen für den Rechtsextremismus geöffnet. Sie fragte mich und sich besorgt, wie das noch weitergehe, wenn diesen Leuten nicht Einhalt geboten werde. Und dabei gestand sie mir, dass sie bereits Morddrohungen aus der rechten Ecke erhielt. Ihre Bücher über Nationalismus in der Ukraine stehen inzwischen auf der Schwarzen Liste – wie das meine übrigens auch.

Gab es Reaktionen in der Ukraine auf den neuerlichen Angriff auf die Pressefreiheit?

Ja, allerdings ziemlich finstere. Dazu muss man wissen, dass Miroslawa Berdnik Trägerin eines journalistischen Preises, der nach Jaroslaw Galan benannt ist. Galan war ein kommunistischer Schriftsteller und Journalist, der unter anderem als Sonderkorrespondent der Zeitung Sowjetische Ukraine 1946 vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess berichtete. Und auch sonst kämpfte er mit der Feder gegen die Nazikollaborateure in seiner galizischen Heimat, was ihm viel Hass eintrug. Im Oktober 1949 wurde Galan von zwei vorgeblichen Studenten an seinem Schreibtisch in Lwow mit der Axt erschlagen. Darauf spielt ein Kommentar der Kiewer Journalistin Galya Plachynda über Berdnik an. Plachynda schreibt, dass Galan ein Feind des ukrainischen Volkes gewesen sei und zu Recht sein Schicksal erfahren habe. Sie wünsche Miroslawa Berdnik, dass sie ebenso ende.