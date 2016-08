Im patriotischen Taumel: Präsident Poroschenko überreicht einem Militärkommandeur eine »Ehrenfahne« (Kiew, 24.8.) Foto: Sergey Dolzhenko/dpa-Bildfunk

Ein plötzlich einsetzender Regenschauer vertreibt selbst die wenigen Touristen von den Straßen. Abgesehen vom Hauptplatz im Zentrum, wo sich einige hundert Menschen in Erwartung der Militärparade versammelt haben, wirkt Kiew an diesem Mittwoch wie leergefegt. Entlang der Hauptstraße Chreschtschatik haben sich einige Zuschauerreihen aufgestellt, zumeist paramilitärische Nationalisten, niedere Beamte (die man zur Teilnahme verpflichtete) und Angehörige der an der Parade Beteiligten. Neben ihnen sind noch angeheuerte Leute in weißen T-Shirts zu sehen, die an diesem Tag für umgerechnet sechs Euro Nationalfahnen schwenken. Viele Kiewer Arbeitsagenturen vermittelten diesen »Job« für die Zeit der Feierlichkeiten, die bereits tags zuvor begannen.

Unmittelbar vor dem Unabhängigkeitstag hatten ukrainische Behörden die Notwendigkeit einer Militärparade betont, um »Putin unsere Stärke zu zeigen«. Demzufolge ist die ganze Show auf lediglich einen einzigen Zuschauer zugeschnitten. Eine »Insel« triumphierenden Nationalismus in einer halbverwaisten Stadt wirkt einigermaßen surreal. Die Paramilitärs im Flecktarn erwarten freudig, dass die gezeigten Militärfahrzeuge rasch gen Donbass in Bewegung gesetzt werden – um »alle Separatisten und Sowoks (prosowjetisch Eingestellte) dort zu töten«. Man sieht einige Dutzend Humvees aus US-Produktion, Panzer und Raketensysteme, die nahezu täglich die Minenstädte des Donbass ins Visier nehmen, um die Zivilisten und lokalen Milizen für ihre »falsche Wahl« zu bestrafen. Auch Raketenwerfer vom Typ »Buk« werden gezeigt, was einige internationale Beobachter schockiert; schließlich versuchten ukrainische Spitzenmilitärs nach dem Absturz des malaysischen Flugzeugs im Juli 2014 die Medien zu überzeugen, dass das Land keine dieser Waffen mehr besitze (die letzte Batterie war angeblich an Georgien verkauft worden).

Militaristische Rhetorik und das Versprechen, »Terroristen und Separatisten« zu bestrafen, dominieren in den Reden der Offiziellen, die damit die nächste Welle des Bürgerkriegs auslösen. Anders als die Paramilitärs und Amtspersonen machen die angeheuerten Fahnenschwenker einen gelangweilten Eindruck oder schienen im Halbschlaf nach stundenlangem Stehen unter Aufsicht der Organisatoren. Sie enthalten sich jeder Äußerung und wenden ihre Gesichter scheu von den Kameras ab. Pathetische Reden über »überholte sozialistische Klischees« und »unsere heimtückischen Feinde« treffen weitgehend auf Schweigen.

Je abhängiger ein Land de facto ist, desto hysterischer kommt die patriotische Propaganda seiner Regierung daher. Die »Unabhängigkeit« der meisten Halbkolonien, die ökonomisch von imperialistischen Kräften unterdrückt werden, ist lediglich eine nominelle – beschränkt auf Nationalfahne, -hymne und Wappen. Dergleichen ist auch hier zu beobachten: patriotische Parolen wie »Ukraine über alles«, »Heil den Helden« und nationale Symbole sind allgegenwärtig. Unterdessen wird über alle wichtigen Lebensbereiche von außen entschieden. Einzig verbliebener Aspekt von Souveränität ist die Symbolik, sie wird daher unablässig von allen Medien betont. In den zurückliegenden 25 Jahren »Unabhängigkeit« hat die Ukraine ihre Souveränität verloren, und den meisten Ukrainern (sogar manchen Nationalisten) ist das durchaus bewusst. Das ist der Grund, weshalb nationale Feiertage verglichen mit alten sowjetischen, religiösen oder lokalen Feiertagen noch nie besonders beliebt waren. Die Leute merken, dass ihr Land nicht vom ukrainischen Volk regiert wird: Tatsächlich werden die Herrschenden von US- und EU-Behörden ernannt. Schon vor den Ereignissen auf dem Maidan verlor die Ukraine zehn Millionen Einwohner (20 Prozent der Gesamtbevölkerung). Das Bruttoinlandsprodukt hat immer noch nicht den Stand von 1990 erreicht. Viele Ukrainer erleben, dass internationale Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds dem Land unbeliebte Austeritätsmaßnahmen aufzwingen. Daher ist die Einstellung zu schmückenden Symbolen und Feiertagen gemeinhin skeptisch.

Der offiziellen Parade folgt eine weitere – eine Kolonne ultrarechter Paramilitärs und Freiwilliger von NGO (die mit der Bereitstellung militärischen Nachschubs befasst sind) marschiert unter den Rufen »Heil der Ukraine«. Unterdessen löst sich die Gruppe der bezahlten Fahnenschwenker auf. Eine Frau, die mit patriotischer Symbolik handelt, spricht Passanten an, ob sie eine kleine Flagge oder wenigstens eine Schleife in den Nationalfarben kaufen wollen, da sie an diesem Tag kaum etwas eingenommen hat. Ein alter Mann witzelt, während er um eine Spende bittet: »Unabhängigkeitstag? Das bedeutet, dass nichts mehr vom Volk abhängt. Hast du etwas Kleingeld?«