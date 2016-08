Gute Idee, nicht immer transparent: Fair-Trade-Siegel in einem Lebensmittelgeschäft Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ob Kaffee, Bananen oder Blumen: Mit einem wachsenden Angebot in Supermärkten und Discountern finden Fair-Trade-Produkte in Deutschland immer mehr Abnehmer. Mit 1,14 Milliarden Euro erreichte der Gesamtumsatz der so zertifizierten Waren 2015 einen Höchststand, wie das Forum Fairer Handel am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Anteil am gesamten Lebensmittelmarkt liegt aber noch immer unter einem Prozent.

Für Produkte, deren Anbieter besonderen Wert auf gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern legen (und damit auch werben), gaben die Bundesbürger pro Kopf 14 Euro aus – in etwa soviel, wie beispielsweise drei Pfund auf diese Weise gehandelten Kaffees kosten.

Dennoch: »Der faire Handel ist im Aufwind«, sagte Manuel Blendin, Geschäftsführer des Forums. Obwohl das Umsatzwachstum mit elf Prozent nicht mehr so so hoch lag wie im Vorjahr (31 Prozent), geht der Verein nicht von einer Trendwende aus. Zuversichtlich stimmt die Branchenvertreter eine eigene repräsentative Umfrage. Danach steigt die Zahl der Käufer der häufig teureren Fair-Trade-Produkte auch in den unteren Einkommensgruppen.

Verbraucherschützer sehen einen Teil der Angebote jedoch kritisch. Supermarktkunden könnten kaum überprüfen, ob der Handel den hohen Anspruch des Segments einhalte. So werde auf vielen Packungen zuwenig über die Herkunft und über Beimischungen konventionell gehandelter Waren informiert. Doch vor allem dank der Supermärkte und Discounter wächst derzeit das Geschäftsvolumen. Sogenannte Weltläden und Aktionsgruppen legten hingegen nur leicht zu.

Der entsprechende Markt ist heute in etwa so groß wie das Biosegment vor 20 Jahren. 2015 machte der Handel mit Biolebensmitteln nach Angaben des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro. (dpa/jW)