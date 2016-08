Ein Mitarbeiter von »Sea Watch« in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer hält ein totes Baby im Arm (27. Mai 2016) Foto: Sea-Watch/dpa

Der Verein »Sea Watch« hat sich der Seenotrettung verschrieben. Bislang waren Sie vor Lampedusa und Lesbos aktiv. Nun stechen Sie von Malta aus in See. Warum?

Seit der sogenannte Flüchtlingsdeal mit der Türkei läuft, kommen kaum Flüchtlingsboote in Lampedusa und Lesbos an. Damit viele Geflüchtete aus Syrien am Kommen gehindert werden, hat die Europäische Union der Türkei viel Geld gezahlt. Weil diese Route dicht ist, fahren wir nun mit einem neuen und größeren Schiff zwischen der libyschen Küste und der Insel Malta herum, um dort in Seenot befindliche Flüchtlingsboote zu versorgen.

Sind Sie zudem noch vor Lesbos aktiv?

Ja. Wir warten darauf, sofort loslegen zu können, wenn sich die politische Situation ändert. Also wenn der Deal platzt, weil etwa die EU der Türkei die Visumfreiheit nicht gewährt. Dann werden türkische Militärs die Strände nicht mehr überwachen, und Flüchtlinge gelangen wieder nach Griechenland. Zur Zeit kommen noch ein bis zwei Boote täglich. Als wir begonnen hatten, waren es 60.

Wie unterscheidet sich die Seenotrettung vor Libyens Küste von der zwischen dem türkischen Festland und der griechischen Insel Lesbos in der Ägäis?

Wir sind nun von Malta aus mit einem großen Mutterschiff im Suchgebiet etwa zwei Wochen draußen. Auf der Ägäisroute waren die Geflüchteten nur eine Stunde mit ihren Booten unterwegs. Die Flüchtlinge aus Libyen brauchen dagegen in der Regel ein bis zwei Tage auf See, bis sie die Gewässer unter internationaler Hoheit erreichen. Wenn es schlecht läuft, dauert es auch fünf Tage. Wir vermeiden unter allen Umständen auf libysches Gebiet zu geraten, weil es dort gefährlich ist. Deshalb beginnen wir 24 Meilen vor der libyschen Küste Ausschau zu halten. Dort patrouillieren auch internationale Rettungsschiffe. Zwischen vier und fünf Uhr morgens sind meist erste Schlauchboote zu entdecken, viele kommen mit 160 bis 170 Menschen an Bord. Wenn wir sie bergen können, gibt es oft bereits Tote und Exkremente in den Booten.

Wie gehen Sie bei der Rettung vor?

Wir arbeiten mit 15 Personen: vom Kapitän, über den ersten Offizier, die Maschinisten, Rettungsschwimmer und das medizinische Personal. Wir lassen Schnellboote ins Wasser, um die Leute aufzunehmen. Oft sitzen sie in ihrem Boot eng zusammengepfercht, die meisten können nicht schwimmen. Wir schauen bei jedem Boot nach, ob es sinkt, ob der Schlauch Luft verliert oder die Bodenplatte zerbricht – oder ob wir die Menschen in Ruhe mit Rettungswesten versorgen können.

Warum nehmen Sie sie nicht gleich mit auf Ihr Mutterschiff?

Das könnte bewirken, dass die Menschen in Todesangst sofort ins Meer springen. Wichtig ist, dafür zu sorgen, dass sie ruhig bleiben, unter ihnen sind oft Schwangere und Säuglinge. Wir sehen nach, ob es Schwerverletzte gibt oder ob Menschen kollabieren. Unser Schiff kann etwa 400 Leute aufnehmen, Kranke und Verletzte werden versorgt. Dann warten wir, bis die italienische Küstenwache sie übernimmt oder eines der Kriegsschiffe, die dort die europäischen Außengrenzen sichern sollen. Oft warten wir stundenlang – und das ist noch der Idealfall.

Und wenn es hart auf hart kommt …?

Dann sind wir von bis zu 18 Booten umgeben und müssen 2.000 Leute gleichzeitig versorgen, Tote bergen. Wir versuchen dann, ihre Boote stabil zu halten. Wir sehen überall Kriegsschiffe, können sie aber nicht direkt erreichen. Statt dessen müssen wir uns an die Seenotleitstelle in Rom wenden.

Ein Engagement wie das Ihre ist nicht selbstverständlich. Sie sind Politikwissenschaftlerin, werden Sie von Ihrer Hochschule, der Universität Gießen, unterstützt?

Ja. Mein Forschungsthema ist Flucht und Asyl. In der vorlesungsfreien Zeit kann ich tätig sein, von wo ich will. Kolleginnen aus der Uni organisieren, dass ich Vorträge halten kann. Unser politischer Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass es sichere Fluchtwege gibt. Es kann nicht sein, dass der Türkei-Deal gefeiert wird, während Menschen im Mittelmeer qualvoll ertrinken.